Netflix: Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η κυκλοφορία της ταινίας Blonde, είναι το απόλυτο highlight της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου στο Netflix. Η Άνα ντε Άρμας έχει μεταμορφωθεί σε Μέριλιν Μονρόε, κερδίζοντας εγκωμιαστικές κριτικές. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 28 του μήνα και με ενδιαφέρον αναμένεται η υποδοχή και η αντίδραση των θεατών.



Από τις υπόλοιπες νέες κυκλοφορίες, ξεχωρίζει επίσης η μίνι σειρά Human Playground με αφηγητή τον Ίντρις Έλμπα.

Σειρές του Netflix

Η Αυτοκράτειρα (The Empress)

Κυκλοφορεί 29/9/2022



Στην Αυστρία του 1800, η παθιασμένη και ατίθαση Σίσσυ και ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ αντιμετωπίζουν απειλές, ίντριγκες και παιχνίδια εξουσίας στην αυλή της Βιέννης.

30/9/2022

Ανθρώπινη Παιδική Χαρά (Human Playground)

Κυκλοφορεί 30/9/2022



Ντοκιμαντέρ με αφηγητή τον Ίντρις Έλμπα που εξερευνά την προέλευση και την εξέλιξη του παιχνιδιού στον κόσμο, από πανάρχαιες τελετές μέχρι επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων.

Ταινίες του Netflix

Η Ξανθιά (Blonde)

Κυκλοφορεί 28/9/2022



Ένα τολμηρό μυθοπλαστικό πορτρέτο της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε με πρωταγωνίστρια την Άνα ντε Άρμας. Από το μπεστ σέλερ βιβλίο της Τζόις Κάρολ Όουτς.



Rainbow

Κυκλοφορεί 30/9/2022



Μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης μιας εφήβου με στοιχεία από το κλασικό μυθιστόρημα «Ο θαυμαστός μάγος του Οζ».

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ταξίδι στο Άπειρο (A Trip to Infinity)

Κυκλοφορεί 26/9/2022

Ένα ντοκιμαντέρ για τους πρωτοπόρους μαθηματικούς και φυσικούς σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να εξηγήσουν –και να βρουν– το άπειρο.

Eat the Rich: Η Ιστορία της GameStop (Eat the Rich: The GameStop Saga)

Κυκλοφορεί 28/9/2022

Ερασιτέχνες χρηματιστές καταστρώνουν ένα τολμηρό σχέδιο, για να πλουτίσουν και να ρημάξουν το χρηματιστήριο. Θα κερδίσουν όμως τη Γουόλ Στριτ στο ίδιο της το παιχνίδι;

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου: Κεφάλαιο 2 (My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 2)

Κυκλοφορεί 26/9/2022



Κάτι κακό συμβαίνει με τη μαγεία της Εκουέστρια, το οποίο απειλεί το ετήσιο φεστιβάλ του Μέρταϊμ Μπέι! Μπορεί η Ζιπ να καταλάβει τι είναι αυτό;

Κουταβοφαντάσματα (Phantom Pups

Κυκλοφορεί 30/9/2022



Ο Φρέντι και η οικογένειά του μετακομίζουν σε ένα σπίτι το οποίο όλοι στην πόλη πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο. Σύντομα, ο Φρέντι ανακαλύπτει την αιτία του μυστηρίου.



