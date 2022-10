Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες θα δείτε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 3 έως 9 Οκτωβρίου.

Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ξεκινάει δυναμικά στο Netflix, με την μια πληθώρα νέων σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ.



Από τις νέες κυκλοφορίες ξεχωρίζουμε τη νέα σειρά τρόμου του Μάικ Φλάναγκαν The Midnight Club, το ψυχολοκικό θρίλερ Old People, καθώς και την ταινία Mr. Harrigan's Phone. Για τους λάτρεις των ντοκιμαντέρ οι επιλογές είναι πολλές και για κάθε γούστο. Οι φίλοι του μπάσκετ αξίζει να ρίξουν μια ματιά στο The Redeem Team που κυκλοφορεί στις 7 Οκτωβρίου.

Σειρές του Netflix

Πλημμύρα (High Water)

Κυκλοφορεί 05/10/2022



Το 1997, επιστήμονες και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Βρότσλαβ καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις όταν ένα καταστροφικό πλημμυρικό κύμα απειλεί την πόλη.

Τα Κορίτσια του Ντέρι: Σεζόν 3 (Derry Girls: Season 3)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Όπως η Βόρεια Ιρλανδία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον, έτσι κάνουν και τα κορίτσια μας — χωρίς να αποφεύγουν μερικά εμπόδια στον δρόμο τους.



Η Λέσχη του Μεσονυχτίου (The Midnight Club)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Σε ένα άσυλο ανιάτων για εφήβους, τα μέλη ενός πριβέ κλαμπ συνάπτουν μια ανατριχιαστική συμφωνία: Ο πρώτος που θα πεθάνει πρέπει να στείλει ένα σημάδι από τον τάφο.

Ανδρόπαυση (Man on Pause)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Όταν ξεκινάει η ανδρόπαυση, ένας 50ρης οικογενειάρχης αποφασίζει να κάνει αλλαγές και να κυνηγήσει την ευτυχία. Τότε, τα κάνει όλα θάλασσα.





Ταινίες του Netflix

Άλμα από Ψηλά (Jumping from High Places)

Κυκλοφορεί 05/10/2022



Τιμώντας την τελευταία επιθυμία της φίλης της, μια νεαρή γυναίκα με αγχώδη διαταραχή αντιμετωπίζει τους φόβους της για να πάρει πίσω τη ζωή της και να βρει την αγάπη.

Το Τηλέφωνο του Κυρίου Χάριγκαν (Mr. Harrigan's Phone)

Κυκλοφορεί 05/10/2022



Ένα αγόρι κι ένας ηλικιωμένος δισεκατομμυριούχος δένονται μέσα από βιβλία και τα iPhone τους. Η μυστηριώδης σύνδεσή τους, όμως, επιβιώνει παρά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Οι Ηλικιωμένοι (Old People)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Μια γυναίκα που γυρίζει σπίτι με τα δύο παιδιά της για τον γάμο της αδερφής της καλείται να υπερασπιστεί τις ζωές τους απέναντι σε ηλικιωμένους που δολοφονούν μαζικά.

Το πιο Τυχερό Κορίτσι στον Κόσμο (Luckiest Girl Alive)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Η τέλεια ζωή μιας συγγραφέα στη Νέα Υόρκη αρχίζει να καταρρέει, όταν ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος την αναγκάζει να αντιμετωπίσει μια φρικτή ιστορία από το σχολείο.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Aftershock: Σεισμός στο Έβερεστ και το Νεπάλ (Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake)

Κυκλοφορεί 06/10/2022



Προσωπικές αφηγήσεις και υλικό από άτομα που επέζησαν τροφοδοτούν αυτήν τη συγκινητική σειρά ντοκιμαντέρ για τον φονικό σεισμό του 2015 που συγκλόνισε το Νεπάλ.

Οι Χαρές και οι Λύπες του Νεαρού Γιουγκούο (The Joys and Sorrows of Young Yuguo)

Κυκλοφορεί 06/10/2022



Σ' αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ, ο έφηβος Γιουγκούο φεύγει από την Κίνα προκειμένου να ακολουθήσει το πάθος του για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ρουμανίας.



Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τζέφρι Ντάμερ: Σειρά μίας σεζόν (Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Τη διεύθυνση παραγωγής αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ μίας σεζόν για τον κατά συρροή δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ και τους 17 φόνους που διέπραξε υπογράφει ο Τζο Μπέρλιντζερ.

The Redeem Team: Εξιλέωση στο Παρκέ (The Redeem Team)

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Μετά τη σοκαριστική της απόδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η ομάδα μπάσκετ ανδρών των ΗΠΑ αναζητά εξιλέωση, κυνηγώντας το χρυσό μετάλλιο το 2008 στο Πεκίνο.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Τσιπ και Πατάτα: Σεζόν 4 (Chip and Potato: Season 4)

Κυκλοφορεί 03/10/2022



Δοκιμασίες, περιπέτειες, γέλιο με γέλιο — γαβ! Ακολουθήστε την Τσιπ, την Πατάτα και την παρέα τους σε άλλη μία σεζόν μάθησης κι ανάπτυξης.

Oddballs

Κυκλοφορεί 07/10/2022



Η ζωή είναι δύσκολη όταν είσαι ένα εργαστηριακό πείραμα δεύτερης γενιάς που ζει στο Ντερτ της Αριζόνα και το χάος φαίνεται να σε ακολουθεί παντού.







