Οι νέες ταινίες που θα δούμε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου

Αυτές είναι οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου.

Στίβεν Σπίλμπεργκ, Λούκα Γκουαντανίνο, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Τρεις μεγάλοι σκηνοθέτες, τρεις μεγάλοι δημιουργοί παρουσιάζουν τις νέες ταινίες του. Το αυτοβιογραφικό The Fabelmans του Σπίλμπεργκ, ο Αργυρός Λέοντας της Βενετίας, Bones and All του Γκουαντανίνο και ο Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «προσγειώνονται» στα ελληνικά σινεμά την τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Νοεμβρίου.

The Fabelmans

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ υπογράφει την πιο προσωπική και εξομολογητική ταινία σε ολόκληρη την καριέρα του. Ο Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί και συνυπογράφει το σενάριο με τον βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό συγγραφέα Τόνυ Κούσνερ, ο οποίος κέρδισε οσκαρικές υποψηφιότητες για τα σενάρια των «Λίνκολν» και «Μόναχο».



Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γκάμπριελ ΛαΜπέλ (Κυνηγός, τηλεοπτική σειρά Αμερικάνικο Ζιγκολό) ως ο 16χρονος επίδοξος σκηνοθέτης Σάμι Φέιμπελμαν∙ η τετράκις υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Γουίλιαμς ως η καλλιτεχνική μητέρα του, Μίτζι, ο Πολ Ντάνο (The Batman, Θα Χυθεί Αίμα), ως ο πετυχημένος, επιστήμονας πατέρας του, Μπαρτ, ο Σεθ Ρόγκεν (Steve Jobs, An American Pickle) ως ο Μπένιε Λόουι, ο κολλητός φίλος του Μπαρτ και οικογενειακός φίλος των Φέιμπελμαν, καθώς και ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζουντ Χιρς (Uncut Gems, Συνηθισμένοι Άνθρωποι). Τη μουσική υπογράφει ο πέντε φορές βραβευμένος με Όσκαρ Τζον Γουίλιαμς.



Μια γλυκιά ταινία ενηλικίωσης, που αποτίνει φόρο τιμής στη μαγική αύρα και τη λυτρωτική δύναμη του σινεμά. Βασισμένο στην παιδική ηλικία του Σπίλμπεργκ στην Αριζόνα μετά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, από επτά έως δεκαοκτώ ετών, ένας νεαρός άνδρας ονόματι Sammy Fabelman ανακαλύπτει ένα συντριπτικό οικογενειακό μυστικό και εξερευνά πώς η δύναμη των ταινιών μας βοηθά να δούμε την αλήθεια ο ένας για τον άλλον και για εμάς τους ίδιους.

Bones and All

H νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο βασισμένη σε μυθιστόρημα της Καμίλ ντε Άντζελις.



Από την Metro Goldwyn Mayer Pictures έρχεται το Bones and All, η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο που κέρδισε πρόσφατα τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας το 2022.



Το Bones and All είναι η ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Μάρεν (Τέιλορ Ράσελ), μία νεαρή γυναίκα που μαθαίνει πως να επιβιώνει στο περιθώριο της κοινωνίας, και τον Λι (Τιμοτέ Σαλαμέ) έναν ακραίο και στερημένο τυχοδιώκτη… οι οποίοι συναντιούνται και ενώνονται για μια οδύσσεια χιλιομέτρων που τους οδηγεί στις περιφερειακές διαδρομές, στα κρυφά περάσματα και στις παγίδες της Αμερικής του Ρόναλντ Ρίγκαν.



Όμως, παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πίσω στο τρομακτικό παρελθόν τους και σε μια τελική στάση που θα καθορίσει αν η αγάπη τους μπορεί να επιβιώσει από την ετερότητά τους.



Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Τέιλορ Ράσελ, Μαρκ Ράιλανς, Τζέσικα Χάρπερ, Αντρέ Χόλαντ, Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, Φρανσέσκα Σκορσέζε, Κλόε Σεβινί Μάικλ Στούλμπαργκ.

Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro's Pinocchio)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο πολυβραβευμένος θρύλος του stop-motion Μαρκ Γκούσταφσον αναπλάθουν το κλασικό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι γύρω από το θρυλικό ξύλινο αγόρι, με μια ευφάνταστη ιστορία που βάζει τον Πινόκιο σε μια μαγευτική περιπέτεια η οποία υπερβαίνει κόσμους και αποκαλύπτει τη ζωογόνο δύναμη της αγάπης.

Σκηνοθεσία: Guillermo del Toro και Mark Gustafson. Με τις φωνές των: Gregory Mann, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Ron Perlman, David Bradley, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, John Turturro.

Παράξενος Κόσμος (Strange World)

Ο Jake Gyllenhaal (Ο Ένοχος, Spider-Man: Far from Home) δανείζει τη φωνή του στον ερευνητή, τον γιο ενός τρομερού εξερευνητή Clade στη νέα ταινία animation Παράξενος Κόσμος. Η πρωτότυπη αυτή περιπέτεια δράσης μας οδηγεί σε μια αχαρτογράφητη και επικίνδυνη χώρα όπου φανταστικά πλάσματα περιμένουν τους θρυλικούς Clades, μια οικογένεια εξερευνητών, των οποίων οι μεταξύ τους διαφορές απειλούν να τινάξουν στον αέρα την τελευταία-και μέχρι σήμερα- πιο σημαντική τους αποστολή.



