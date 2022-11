Ταραντίνο: Αν έχετε πρόβλημα με τις ταινίες του δείτε κάτι άλλο

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιλέγει την καλύτερη ταινία της καριέρας του και εξηγεί γιατί θα αποσυρθεί μετά τη δέκατη ταινία του.

«Δείτε κάτι άλλο»: αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο σε όλους εκείνους που αναστατώνονται από τη βία και τις εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του.

Όταν ο οικοδεσπότης της εκπομπής τον ρώτησε πώς απαντάει σε όλους αυτούς που λένε ότι υπάρχει πολλή βία και εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του, ο σκηνοθέτης είπε:«Θα πρέπει να δουν [κάτι άλλο]. Τότε δες κάτι άλλο. Αν έχετε πρόβλημα με τις ταινίες μου, τότε δεν είναι οι ταινίες που πρέπει να δείτε. Προφανώς δεν τις φτιάχνω για εσάς».

Οι επικριτές του Ταραντίνο αναφέρουν συχνά το «Django, ο Τιμωρός» ως πρόβλημα, καθώς παρουσιάζει τη φυλετική δυσφήμιση σχεδόν 110 φορές.

«Είναι μια βλακεία», είπε κάποτε ο ηθοποιός Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο περιοδικό Esquire για την αντίδραση που υπάρχει για τις ταινίες του Ταραντίνο. «Δεν μπορείς απλά να πεις σε έναν συγγραφέα ότι δεν μπορεί να μιλήσει, να γράψει τις λέξεις, να βάλει τις λέξεις στο στόμα των ανθρώπων από τις εθνότητες τους, τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα λόγια τους. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί τότε γίνεται αναλήθεια, δεν είναι ειλικρινές. Απλώς δεν είναι ειλικρινές» πρόσθεσε.

Αλλά και ο πρωταγωνιστής του «Django Unchained», Τζέιμι Φοξ είχε δηλώσει παλιότερα ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα με το σενάριο του Ταραντίνο: «Κατάλαβα το κείμενο. Η λέξη "N" ειπώθηκε 100 φορές, αλλά κατάλαβα το κείμενο -- έτσι ήταν τότε».



Σε άλλα νέα, ο διάσημος σκηνοθέτης για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε ότι η επόμενη ταινία που θα κάνει θα είναι και η τελευταία της σκηνοθετικής του πορείας, παραμένοντας συνεπής στην απόφασή να αποσυρθεί μετά τη δέκατη ταινία της καριέρας του. Ωστόσο, ο Ταραντίνο δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια θα είναι η τελευταία του ταινία και ούτε βιάζεται να την κάνει.



«Δεν θέλω να γίνω αυτός ο γέρος που δεν έχει επαφή, ήδη αισθάνομαι λίγο σαν γέρος εκτός επαφής όταν πρόκειται για τις τρέχουσες ταινίες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Aυτό συμβαίνει», ανέφερε σχετικά με την απόφασή του να... συνταξιοδοτηθεί από τον κινηματογράφο.



Ακόμα ανέφερε ότι το «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ) με τους Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είναι η καλύτερη ταινία που έχει κάνει στην καριέρα του, ενώ το Grindhouse του 2007 είναι το πιο παραξεγημένο της πορείας του.



Θυμίζουμε ότι μεταξύ των 9 ταινιών που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ταραντίνο είναι τα: Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Inglorious Basterds.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Variety



