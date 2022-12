Fuzz Club: Venerate Industries Showcase 2022 με δωρεάν είσοδο

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια από την επαναδραστηριοποίηση της, η Venerate Industries πραγματοποιεί ένα showcase live show στο Fuzz Live Music Club την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη βραδιά πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Fuzz Productions και είναι η πρώτη σε μία σειρά παρουσιάσεων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας με στόχο την προβολή και ανάδειξη εγχώριων δισκογραφικών εταιρειών και καλλιτεχνών, όπου η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, κατά σειρά εμφάνισης οι ΛΔΛΜ, Mammock, Blame Kandinsky, Krause και οι Sun of Nothing θα εμφανιστούν στο Fuzz Club σε μια παρουσίαση της Venerate Industries και μια ευκαιρία για ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουν γίνει αυτά τα δύο τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, οι Krause και Blame Kandinsky θα παρουσιάσουν τα νέα τους album "The Art of Fatigue" και "Eclectic Ruiner" αντίστοιχα και για τους Sun of Nothing θα σηματοδοτήσει την επιστροφή τους στα live μετά από 5 χρόνια.



Το show είναι με δωρεάν είσοδο, με ώρα έναρξης 20:00 και exclusive Venerate merch stand.



Το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

- 20:00-20:30 ΛΔΛΜ

- 20:40-21:10 MAMMOCK

- 21:20-21:55 BLAME KANDINSKY "Eclectic Ruiner Release Show"

- 22:05-22:40 KRAUSE "The Art of Fatigue Release Show"

- 22:50-23:30 SUN OF NOTHING





Διαβάστε επίσης

Οι Nightwish έρχονται στην Ελλάδα για το Release Athens 2023

Οι Γερμανοί Helloween είναι το πρώτο όνομα για το Release Athens 2023!

Release Athens 2022: Το μουσικό φεστιβάλ που έφερε σε μία σκηνή όλα τα είδωλά μας