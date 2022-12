Χριστούγεννα στο Netflix με «Emily in Paris» και «Knives Out»

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 29 έως τις 25 Δεκεμβρίου.

Πολυαναμενόμενες σειρές και ταινίες «προσγειώνονται» στο Netflix αυτή την εβδομάδα και υπόσχονται ατελείωτο binge watching τις ημέρες των Χριστουγέννων.



Η αρχή γίνεται με την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Emily in Paris που κυκλοφορεί στο Netflix στις 21/12. Την επόμενη ημέρα (22/12), οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα «στριμάρουν» τη δεύτερη σεζόν του Alice in Borderland, ενώ οι φαν του The Witcher θα κάνουν Χριστούγεννα με την prequel σειρά Ο Γητευτής: Δεσμοί Αίματος (The Witcher: Blood Origin).



Ωστόσο απόλυτο highlight των ημερών -ομολογουμένως- θεωρείται η δεύτερη ταινία Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει στο ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ για να λύσει ακόμα μια μυστηριώδη δολοφονία. Το Glass Onion: Στα Μαχαίρια (Glass Onion: A Knives Out Mystery) το οποίο γυρίστηκε στην Ελλάδα, κυκλοφορεί στις 23 Δεκεμβρίου.



Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 3 (Emily in Paris: Season 3)

Κυκλοφορεί 21/12/2022



Έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι για τη δουλειά των ονείρων της, η Έμιλι καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της.



Alice in Borderland: Σεζόν 2 (Alice in Borderland: Season 2)

Κυκλοφορεί 22/12/2022

Τα παιχνίδια είναι πιο φονικά, ο κόσμος πιο άγριος και σκληρός: θα καταφέρει ο Αρίσου να επιστρέψει ποτέ στον πραγματικό κόσμο — και άξιζε που έχασε τόσα;

Ληστής από το Μέλλον (Time Hustler)

Κυκλοφορεί 25/12/2022

Αφού τον χτυπούν στο κεφάλι, ένας άντρας ξυπνάει στο 1927 και ανακαλύπτει ότι είναι ολόιδιος με έναν διαβόητο ληστή — κι αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί.

Ο Γητευτής: Δεσμοί Αίματος (The Witcher: Blood Origin)

Κυκλοφορεί 25/12/2022

Πάνω από χίλια χρόνια πριν από τον κόσμο του «Γητευτή», επτά απόκληροι στον κόσμο των ξωτικών ξεκινούν έναν αιματηρό πόλεμο κόντρα σε μια ασταμάτητη δύναμη.



Προδοσία (Treason)

Κυκλοφορεί 25/12/2022

Το λαμπρό μέλλον ενός πράκτορα της MI6 αλλάζει γρήγορα έπειτα από την επανασύνδεσή του με μια Ρωσίδα κατάσκοπο, αναγκάζοντάς τον να αμφισβητήσει ολόκληρη τη ζωή του.

Ταινίες του Netflix

Glass Onion: Στα Μαχαίρια (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Κυκλοφορεί 23/12/2022

Στη συνέχεια της ταινίας «Στα Μαχαίρια», ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.



Ματίλντα: Το Μιούζικαλ (Roald Dahl's Matilda The Musical)

Κυκλοφορεί 25/12/2022

Ένα ξεχωριστό κορίτσι με κοφτερό μυαλό και ζωηρή φαντασία τολμά να ορθώσει ανάστημα, για να αλλάξει την ιστορία του με θαυμαστά αποτελέσματα. Αυτή είναι η Ματίλντα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Σεζόν 4 (I AM A KILLER: Season 4)

Κυκλοφορεί 21/12/2022

Προμελετημένες πράξεις, τραγικά ατυχήματα ή πράξεις αυτοάμυνας; Δολοφόνοι αφηγούνται τα οδυνηρά εγκλήματα που τους οδήγησαν στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη.







