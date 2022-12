To «Wednesday» του Netflix είναι το νέο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας

Τζωρτζίνα Ντούτση

18/12/2022 09:30

Ποιος θα περίμενε ότι η ιδιόρρυθμη Gothic οικογένεια Άνταμς, με το μαύρο χιούμορ, θα γινόταν ξανά talk of the town και θα κατέκλυζε τα social media, χάρη στη μεγάλη τους κόρη, τη Wednesday (Τετάρτη)!

Η νέα ομώνυμη spinoff σειρά του Netflix δια χειρός Τιμ Μπάρτον, έχει κατακτήσει τα τσαρτ, συνεχίζει να σαρώνει τα ρεκόρ τηλεθέασης, έχει γίνει viral στο TikTok, λόγω της ιδιαίτερης χορευτικής σκηνής της Wednesday με τις σπασμωδικές κινήσεις και έχει δικαίως αναδείξει την πρωταγωνίστρια, Τζένα Ορτέγκα, σε Gothic είδωλο!



Άλλωστε η ηθοποιός έχει λάβει εγκωμιαστικές κριτικές και θετικά σχόλια για την ερμηνεία της στην κωμική σειρά τρόμου του Μπάρτον την οποία πολλοί χαρακτηρίζουν ως μια πιο σκοτεινή εκδοχή του Χάρι Πότερ.



Κορίτσια κάθε ηλικίας και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες, υιοθετούν το ανάλογο σκοτεινό και παγερό ύφος της μικρής Άνταμς και αναπαριστούν τις αλλοπρόσαλλες χορευτικές κινήσεις της. Σημεία των καιρών, θα πείτε και θα έχετε δίκιο. Ωστόσο πέτυχαν να συστήσουν τη Wednesday και την αλλόκοτη φαμίλια της σε κοινό που ίσως να μην τη «συναντούσε» ποτέ… Δεν το λες και λίγο, ιδιαίτερα για την υπογράφουσα που δηλώνει φαν του Μπάρτον, της Οικογένειας Άνταμς και δη της Morticia.

Τα ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix

Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα με τις δημοφιλέστερες σειρές στην ιστορία του Netflix, θα δούμε τη Wednesday να ατενίζει τον κόσμο με αισιοδοξία (σχήμα οξύμωρο για μέλος της οικογένειας Άνταμς). Στις τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία της, η σειρά του Τιμ Μπάρτον έχει ξεπεράσει τις 1 δισεκατομμύριο ώρες τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω της το χιτ του DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story, απειλώντας να σπάσει το ρεκόρ της τέταρτης σεζόν του Stranger Things και να κατακτήσει την πρώτη θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix μέσα στις πρώτες 28 μέρες από την κυκλοφορία τους.



Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την πρώτη εβδομάδα της πρεμιέρας της, η σειρά ξεπέρασε τις 341 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης, εκθρονίζοντας τον τέταρτο κύκλο του Stranger Things, στη λίστα με το καλύτερο άνοιγμα αγγλόφωνης σειράς στην πλατφόρμα. Τη δεύτερη εβδομάδα η Wednesday επανήλθε δριμύτερη, σπάζοντας το δικό της ρεκόρ, καθώς άγγιξε τις 400 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης σε μία μόνο εβδομάδα!



Για την ιστορία, αυτή τη στιγμή η σειρά του Τιμ Μπάρτον, βρίσκεται σε πάνω από 80 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) στην πρώτη θέση του Top 10 του Netflix.

Ομολογουμένως λοιπόν η σειρά Wednesday είναι η απόλυτη έκπληξη του 2022 για το Netflix. Ακόμα και οι φαν του Τιμ Μπάρτον, σίγουρα δεν είχαν φανταστεί ποτέ την φρενίτιδα που θα προκαλούσε σε κοινό κυρίως του TikTok που τα τελευταία χρόνια διαμορφώνει τα trend της εποχής. Άρα δικαίως εκεί στο Netflix τρίβουν τα χέρια τους από χαρά και ενθουσιασμό.

Όσο για την απόφαση να εστιάσουν την προσοχή στη Wednesday και πιο συγκεκριμένα στην Τζένα Ορτέγκα, τη λες και ευφυέστατη. Κάτι το κοφτερό και σκοτεινό της βλέμμα, κάτι οι δολοφονικές ατάκες και σίγουρα -κατά πολύ- οι σπασμωδικές χορευτικές κινήσεις της, τίναξαν την μπάνκα στον αέρα.

Τα υπόλοιπα μέλη της αλλόκοτης οικογένεια Άνταμς Netflix

Θα υπάρξει δεύτερη σεζόν;

Αυτό θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο! Έτσι, αν έχεις χάσει τον ύπνο σου για το μέλλον της Wednesday, μπορούμε να σου πούμε ότι αυτό μόνο... σκοτεινό δεν προμηνύεται.

Καθώς οι φαν περιμένουν μια επίσημη ανακοίνωση από τον «γίγαντα του streaming», τα νούμερα και ο ντόρος που έχει ξεσπάσει, δείχνουν ότι η σειρά θα πάρει το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν. Μάλιστα, πρόσφατο δημοσίευμα του Deadline αναφέρει ότι το Netflix βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους παραγωγούς και τους σεναριογράφους για τη δεύτερη σεζόν η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το νέο έτος.

Η Τζένα Ορτέγκα, μιλώντας στο NME πριν από την κυκλοφορία της σειράς, δήλωσε ότι «δεν είχε ιδέα» αν θα επέστρεφε για περισσότερα επεισόδια. «Νομίζω ότι το ωραίο με το τέλος της σειράς είναι ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί αλλά θα μπορούσε επίσης να τελειώσει. Έχουμε αυτή την επιλογή», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για μια πιο σκοτεινή δεύτερη σεζόν για την ηρωίδα. «Θέλω να είναι κάπως πιο σκοτεινή», σημείωσε η ηθοποιός στο Entertainment Tonight.

Τι θα μπορούσαμε να δούμε στη δεύτερη σεζόν; (Ακολουθούν σπόιλερ)



Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε. Η δεύτερη σεζόν θα μπορούσε να πιάσει την ιστορία από το σημείο με τον μυστηριώδη stalker που ξεπετάγεται λίγο πριν το φινάλε.



Στο τέλος της πρώτης σεζόν, η Wednesday λαμβάνει απειλητικά μηνύματα που αποστέλλονται από έναν άγνωστο αριθμό στο νέο smartphone που της έχουν χαρίσει. Καθώς κοιτάζει τα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φωτογραφιών της να πίνει καφέ, διαβάζει: «Σε παρακολουθώ» και συνειδητοποιεί με ευχαρίστηση ότι έχει τον «πρώτο της stalker».

Η ταυτότητα αυτού του stalker θα μπορούσε λοιπόν να είναι το κύριο μυστήριο για τη δεύτερη σεζόν, χωρίς βέβαια να λείπουν και άλλα άλυτα νήματα πλοκής.



Μπορεί επίσης να υπάρξει περισσότερος τηλεοπτικός χώρος για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Άνταμς γενικά. Η Morticia (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς) και ο Gomez Addams (Λούι Γκούζμαν), μαζί με τον μικρότερο αδερφό της Wednesday, Pugsley (Ισαάκ Ορτόνες), βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο στην πρώτη σεζόν.



Το παραπάνω σενάριο πράγματι επιβεβαιώνεται και από επίσημα χείλη. Ο συν-δημιουργός της σειράς Μάιλς Μίλαρ έχει αναφέρει ότι μια δεύτερη σεζόν θα έθετε περισσότερα μέλη της οικογένειας στο προσκήνιο, ενώ θα κρατούσε το επίκεντρο της σειράς την Wedneday. «Αισθανθήκαμε σαν να αγγίξαμε επιφανειακά αυτούς τους χαρακτήρες και οι ηθοποιοί είναι τόσο καταπληκτικοί σε αυτούς τους ρόλους», δήλωσε ο Μίλερ στο TVLine. «Η Κάθριν είναι, νομίζω, μια εμβληματική Morticia. Η σχέση μεταξύ της Wednesday και της Morticia είναι επίσης σημαντική για την σειρά και η ιδέα ότι η Wednesday προσπαθεί να χαράξει το δικό της μονοπάτι έξω από την οικογένεια είναι σημαντική» πρόσθεσε.



Ο Μίλερ εξήγησε ακόμα ότι «αν ήταν να έχουμε μια δεύτερη σεζόν σίγουρα θέλουμε να παρουσιάσουμε την οικογένεια όπως κάναμε σε μερικά επεισόδια αυτού του κύκλου».



Όσον αφορά την Wednesday, οι τηλεθεατές θα την έβλεπαν να προχωράει παρακάτω. «Η σειρά είναι πραγματικά για ένα κορίτσι που βλέπει τον κόσμο ασπρόμαυρο και μαθαίνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι. Νομίζω ότι όπως κάθε σχέση ή κάθε φιλία, μπορεί να περιπλέκεται από άλλους παράγοντες. Ποτέ δεν πρόκειται να είναι ομαλή πλεύση. Και πραγματικά μαθαίνει να πλοηγείται στα σκαμπανεβάσματα της φιλίας».

Ο viral χορός της Wednesday ήταν χορογραφία της Τζένα Ορτέγκα: Η ηθοποιός είχε Covid στα γυρίσματα

Η MGM, η εταιρεία πίσω από την σειρά Wednesday του Netflix, δέχεται έντονες αντιδράσεις αφότου η Τζένα Ορτέγκα αποκάλυψε στο NME ότι είχε Covid-19 ενώ γύριζε τη χορευτική σκηνή της η οποία έχει γίνει viral στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok.



Mέχρι και η Lady Gaga υπέκυψε στη φρενίτιδα που έχει προκαλέσει η Wednesday, συμμετέχοντας στην πρόκληση του TikTok. Άλλωστε οι TikTokers χρησιμοποιούν το τραγούδι της Bloody Mary για να μιμηθούν τις χορευτικές κινήσεις της ηθοποιού.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις... δολοφονικές κινήσεις που έκανε στον υπέροχα ιδιόρρυθμο χορό της Wednesday Adams. «Το χορογράφησα μόνη μου!» δήλωσε περήφανα η ηθοποιός. «Δεν είμαι χορεύτρια και αυτό είναι προφανές. Είχα πάρει το τραγούδι [Goo Goo Muck των Cramps του 1981] περίπου μια εβδομάδα πριν και απλώς έκανα ό,τι μπορούσα...» πρόσθεσε. Στη συνέχεια εξέπληξε το κοινό αποκαλύπτοντας: «Είναι τρελό γιατί ήταν η πρώτη μου μέρα με COVID, οπότε ήταν απαίσιο να έχω γύρισμα».



Ο Ortega αποκάλυψε επίσης πώς ένιωθε έχοντας Covid-19. «Ναι, ξύπνησα και –είναι περίεργο, δεν αρρωσταίνω ποτέ και όταν μου συμβαίνει δεν είναι πολύ άσχημο– είχα πόνους στο σώμα. Ένιωσα ότι με είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και ότι ένας μικρός καλικάντζαρος ήταν στο λαιμό μου και έξυνε τα τοιχώματα του οισοφάγου μου. Μου έδιναν φάρμακα μεταξύ των λήψεων γιατί περιμέναμε το θετικό αποτέλεσμα».

Η MGM (η εταιρεία παραγωγής πίσω από τη σειρά) δήλωσε στο NME ότι «ακολουθήθηκαν αυστηρά πρωτόκολλα για τον COVID και μόλις επιβεβαιώθηκε το θετικό τεστ, η παραγωγή απομάκρυνε την Τζένα από το σετ». Ωστόσο, το Buzzfeed ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένοι από την κατάσταση.

Fun Facts

- Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ακολουθεί τα βήματα της -αξεπέραστης στο ρόλο της Morticia Addams- Αντζέλικα Χιούστον στα δύο κλασικά φιλμ The Addams Family του 1991, όπως και της Σαρλίζ Θερόν που δάνεισε τη φωνή της στον ίδιο χαρακτήρα στο animated remake.



- Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια, με τον Μπάρτον εκτός από τη σκηνοθεσία, να έχει αναλάβει και χρέη παραγωγού. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Wednesday αποτελεί το ντεμπούτο του διάσημου σκηνοθέτη στη μικρή οθόνη.

- Η χορευτική σκηνή της Τζένα Ορτέγκα έχει γίνει viral στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok. Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει με υπερηφάνεια για τις... δολοφονικές κινήσεις που έκανε στον υπέροχα ιδιόρρυθμο χορό της Wednesday Adams, ότι το χορογράφησε μόνη της!



- Επίσης αποκάλυψε ότι στο γύρισμα της χορευτικής σκηνής η ίδια νοσούσε με κορονοϊό.



- Το τραγούδι «Goo Goo Muck» των The Cramps που ακούγεται στη χορευτική σκηνή του τέταρτου επεισοδίου, έχει 9.5% περισσότερο «στριμαρίσματα» στο Spotify από την ημέρα της πρεμιέρας του στο Netflix.

- Η σειρά γυρίστηκε στη Ρουμανία



- Η Wednesday πολύ σπάνια ανοιγοκλείνει τα μάτια της! Η ιδέα προέκυψε τυχαία σε μια λήψη όπου η Ορτέγκα δεν ανοιγόκλεισε τα μάτια της. Ο Τιμ Μπάρτον ξετρελάθηκε με το αποτέλεσμα και ζήτησε στην 20χρονη ηθοποιό να το συνεχίσει για το ρόλο της. «Δεν ανοιγοκλείνω τα μάτια. Στον Τιμ Μπάρτον αρέσει όταν γέρνω το πηγούνι μου προς τα κάτω και κοιτάζω ανάμεσα από τα φρύδια μου και μετά χαλαρώνω όλους τους μύες στο πρόσωπό μου», έχει εξηγήσει η Τζένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δυσκολευόταν αρκετά στο γύρισμα καθώς αυτό το τέχνασμα, σε συνδυασμό με τον ρουμάνικο χειμώνα και τον παγερό άνεμο που φύσαγε στο πρόσωπό της, την έκαναν συχνά να δακρύζει.



- Για τις ανάγκες της σειράς η Τζένα Ορτέγκα έμαθε να παίζει τσέλο, έκανε μαθήματα ξιφασκίας, τοξοβολίας, κανό, γερμανικών και πυγμαχίας.



- Η σειρά του Netflix έχει λάβει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς ή Μιούζικαλ στις Χρυσές Σφαίρες 2023. Επίσης, η 20χρονη ηθοποιός Τζένα Ορτέγκα έχει λάβει υποψηφιότητα Α' Γυναικείου ρόλου σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ. Κάπως έτσι η Ορτέγκα γράφει ιστορία καθώς είναι μια από τις νεότερες ηθοποιούς που έχουν διεκδικήσει το βραβείο στην ιστορία του θεσμού.

- Στα 53 της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ηθοποιός που υποδύθηκε τη Morticia.



- Αντίστοιχα, στα 66 του χρόνια, ο Λούι Γκούζμαν, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που υποδύθηκε τον Gomez Addams στην οθόνη.



- Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Wednesday σε εφηβική ηλικία και όχι ως μικρό κοριτσάκι.



- Η Κριστίνα Ρίτσι που έχει ενσαρκώσει με επιτυχία την Wednesday Addams στα The Addams Family (1991) και Addams Family Values (1993), συμμετέχει επίσης στην σειρά στο ρόλο της Marilyn Thornhill.



- Στον πιλότο του Stuck in the Middle (2016) ο χαρακτήρας της Τζένα Ορτέγκα (Harley) παραπονιέται ότι είναι η Wednesday της οικογένειάς της!



- To Wednesday κυκλοφόρησε στο Netflix την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση και τα επεισόδια

Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί μια απολαυστικά σκοτεινή σειρά με την Τζένα Ορτέγκα. Όπως προδίδει και ο τίτλος, η νέα live action σειρά ακολουθεί την Wednesday η οποία θα μάθει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις της στην Ακαδημία Nevermore. Παράλληλα θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει μια τρομακτική φονική μανία που έχει τρομοκρατήσει την τοπική κοινότητα και να λύσει το υπερφυσικό μυστήριο που έμπλεξε την οικογένεια της πριν 25 χρόνια. Έξυπνη, σαρκαστική και λίγο νεκρή μέσα της, η Wednesday ερευνά μια σειρά φόνων, ενώ κάνει νέους φίλους —και εχθρούς— στην Ακαδημία Nevermore.



Επεισόδιο 1. Το άτυχο παιδί



Όταν μια καταπληκτική φάρσα οδηγεί στην αποβολή της Wednesday από το σχολείο, οι γονείς της τη βάζουν στην Ακαδημία Nevermore, το οικοτροφείο όπου ερωτεύτηκαν.

Επεισόδιο 2. Η ατυχία είναι ο πιο μοναχικός αριθμός



Ο σερίφης μιλάει με τη Wednesday για τα παράξενα γεγονότα της νύχτας. Αργότερα, η Wednesday αντιμετωπίζει μια μοχθηρή αντίπαλο στον αγώνα για το Κύπελλο Πόε.



Επεισόδιο 3. Φίλος ή ατυχία



Η Wednesday ανακαλύπτει μια μυστική κοινότητα. Τη Μέρα Προσέγγισης, οι απόκληροι της Nevermore συνυπάρχουν με τους συνηθισμένους του Τζέρικο στον Κόσμο των Προσκυνητών.



Επεισόδιο 4. Ατυχής νύχτα



Η Wednesday λέει στον Ζέιβιερ να πάνε στον χορό του Κορακιού κι ο Τάιλερ ζηλεύει — αλλά το Πράγμα έχει έναν κρυφό άσο στο μανίκι του. Ο Γιουτζίν παρακολουθεί τη σπηλιά.

Επεισόδιο 5. Ατυχείς συνέπειες



Το Σαββατοκύριακο των Γονέων, η Wednesday ερευνά το οικογενειακό παρελθόν και άθελά της προκαλεί τη σύλληψη του μπαμπά της. Η Ίνιντ πιέζεται να γίνει λυκάνθρωπος.

Επεισόδιο 6. Δούναι και ατυχείν



Οι φίλοι της Wednesday κάνουν ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά της. Είχαν καλές προθέσεις... αλλά θα προτιμούσε να περάσει τη θλιβερή μέρα εξιχνιάζοντας τους φόνους.

Επεισόδιο 7. Εάν δεν ατύχησες έως τώρα



Ο τρελός θείος Φέστερ εμφανίζεται και μοιράζεται τη θεωρία του για το τέρας. Η Wednesday δέχεται απρόθυμα να βγει ραντεβού με τον Τάιλερ στην Κρύπτη του Κράκστοουν.

Επεισόδιο 8. Το πουλί της ατυχίας



Η Wednesday έχει πρόβλημα με τη διευθύντρια Γουίμς, αλλά τα προβλήματά της μόλις αρχίζουν. Για να πολεμήσει ένα αρχαίο κακό, θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων των φίλων της.





Διαβάστε επίσης



Η Jenna Ortega είχε Covid στα γυρίσματα του viral χορού της Wednesday

Σταρ του Game of Thrones μπαίνει στο νέο reboot του Addams Family