Η Jenna Ortega είχε Covid στα γυρίσματα του viral χορού της Wednesday

H αποκάλυψη της Jenna Ortega ότι γύρισε τη viral χορευτική σκηνή της στο Wednesday του Netflix ενώ είχε βγει θετική στον Covid, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η MGM, η εταιρεία πίσω από την σειρά Wednesday του Netflix, δέχεται έντονες αντιδράσεις αφότου η Jenna Ortega αποκάλυψε ότι είχε Covid-19 ενώ γύριζε την χορευτική σκηνή της η οποία έχει γίνει viral στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok.



Με αξιοσημείωτες ερμηνείες σε σειρές όπως τα Stuck in the Middle, Jane The Virgin και You, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ηθοποιός Jenna Ortega έχει λάβει εγκωμιαστικές κριτικές και θετικά σχόλια για την πρόσφατη ερμηνεία της στην κωμική σειρά τρόμου του Tim Burton, Wednesday. Ωστόσο, παρά την αποδοχή των κριτικών, το Buzzfeed News σημείωσε ότι η σειρά δέχεται σοβαρές αντιδράσεις καθώς η Ortega αποκάλυψε στο NME ότι είχε Covid-19 ενώ γύριζε τη σκηνή χορού της για τη νέα σειρά του Tim Burton.



Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις... δολοφονικές κινήσεις που έκανε στον υπέροχα ιδιόρρυθμο χορό της Wednesday Adams. «Το χορογράφησα μόνη μου!» δήλωσε περήφανα η ηθοποιός. «Δεν είμαι χορεύτρια και αυτό είναι προφανές. Είχα πάρει το τραγούδι [Goo Goo Muck των Cramps του 1981] περίπου μια εβδομάδα πριν και απλώς έκανα ό,τι μπορούσα...» πρόσθεσε. Στη συνέχεια εξέπληξε το κοινό αποκαλύπτοντας: «Είναι τρελό γιατί ήταν η πρώτη μου μέρα με COVID, οπότε ήταν απαίσιο να έχω γύρισμα».



Ο Ortega αποκάλυψε επίσης πώς ένιωθε έχοντας Covid-19. «Ναι, ξύπνησα και –είναι περίεργο, δεν αρρωσταίνω ποτέ και όταν μου συμβαίνει δεν είναι πολύ άσχημο– είχα πόνους στο σώμα. Ένιωσα ότι με είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και ότι ένας μικρός καλικάντζαρος ήταν στο λαιμό μου και έξυνε τα τοιχώματα του οισοφάγου μου. Μου έδιναν φάρμακα μεταξύ των λήψεων γιατί περιμέναμε το θετικό αποτέλεσμα».

Η MGM (η εταιρεία παραγωγής πίσω από τη σειρά) δήλωσε στο NME ότι «ακολουθήθηκαν αυστηρά πρωτόκολλα για τον COVID και μόλις επιβεβαιώθηκε το θετικό τεστ, η παραγωγή απομάκρυνε την Jenna από το σετ». Ωστόσο, το Buzzfeed ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένοι από την κατάσταση.

«Είναι αποτυχία των υπευθύνων και ασέβεια προς οποιονδήποτε στα γυρίσματα» δήλωσε χρήστης του Reddit.

Ένας δεύτερος χρήστης σχολίασε, «Δεν είναι καν ένα πλάνο, ήταν κυριολεκτικά μια ολόκληρη σκηνή χορευτικού σε κλαμπ με πολλούς ανθρώπους που συμμετείχαν. Δεν κατηγορώ την Jenna επειδή τους ενημέρωσε εγκαίρως, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ανεύθυνο οι δημιουργοί να συνεχίσουν το γύρισμα, ειδικά επειδή αφορούσε πλήθος».



Ένας τρίτος έγραψε, «Αυτή είναι ανεύθυνη πρακτική για μια παραγωγή τόσο μεγάλη. Όποιος έχει έστω και ελάχιστα συμπτώματα υποτίθεται ότι θα παραμείνει εκτός σετ μέχρι το τεστ να δείξει αρνητικό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι ήταν θετική στο σετ όπως αυτό προκάλεσε εξάπλωση του ιού και σε άλλα μέλη του καστ, στο συνεργείο, στα backstage. Θα ήμουν τόσο αναστατωμένος αν ήμουν σε αυτό τη σειρά!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Wednesday γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και μέχρι στιγμής είναι η είναι η τρίτη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά του Netflix. Η σειρά βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το Stranger Things και το Dahmer ως η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix.



