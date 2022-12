«Μύρισε» Χριστούγεννα στο Netflix: Oι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 5 έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που «προσγειώνονται» στο Netflix αυτή την εβδομάδα έχουν άρωμα και γεύση Χριστουγέννων. Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες των ημερών είναι η νέα Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Guillermo del Toro’s Pinocchio) που κυκλοφορεί στις 9 του μήνα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αναπλάθει την κλασική ιστορία της ξύλινης κούκλας που ζωντανεύει, σε ένα εκπληκτικό μουσικό παραμύθι stop-motion.

Σειρές του Netflix

Smiley

Κυκλοφορεί 07/12/2022

Δύο άντρες και οι φίλοι τους στη Βαρκελώνη παλεύουν με δισταγμούς, εμπόδια και παρ' ολίγον συναντήσεις, καθώς αναζητούν την αληθινή αγάπη που τους λείπει.

Too Hot to Handle: Σεζόν 4 [Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 07 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 1-5, 14 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 6-10] (Too Hot to Handle: Season 4, New episodes weekly | December 07: Episodes 1-5, December 14: Episodes 6-10)

Κυκλοφορεί 07/12/2022

Ακόμη μια ομάδα από σινγκλ φτάνει στο θέρετρο, σε μια ακαταμάχητη νέα βίλα, όπου θα πρέπει να πουν όχι στις φυσικές τους ορμές για να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο.

Τα Μισώ τα Χριστούγεννα (I Hate Christmas)

Κυκλοφορεί 07/12/2022

Αφού είπε ψέματα στην οικογένειά της ότι έχει αγόρι, μια νοσοκόμα αρχίζει μια απέλπιδα αναζήτηση για να βρει σύντροφο μέχρι τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι σε 24 μέρες.



Πώς να Καταστρέψετε τα Χριστούγεννα: Το πάρτι για το μωρό (How to Ruin Christmas: The Baby Shower)

Κυκλοφορεί 09/12/2022

Μετά από δύο χαοτικά Χριστούγεννα, θα αφήσουν οι οικογένειες Σέλο και Τουάλα τις διαφορές τους στην άκρη για να καλωσορίσουν το πρώτο μωρό της Μπιούτι και του Σμπου;

Ταινίες του Netflix

Παράδοση μέχρι τα Χριστούγεννα (Delivery by Christmas)

Κυκλοφορεί 06/12/2022

Όταν ένας κακεντρεχής συνάδελφος μπερδεύει τις παραδόσεις της, μια διανομέας και ένας πελάτης βιάζονται να επιστρέψουν γρήγορα τα δώρα στους πραγματικούς παραλήπτες τους.

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Κυκλοφορεί 09/12/2022

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αναπλάθει την κλασική ιστορία της ξύλινης κούκλας που ζωντανεύει, σε ένα εκπληκτικό μουσικό παραμύθι stop-motion.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

Mighty Express: Ο Μεγάλος Αγώνας των Τρένων (Mighty Express: Mighty Trains Race)

Κυκλοφορεί 05/12/2022

Μπελάδες στις ράγες! Ο Ισχυρός Νέιτ παρασύρεται να συμμετάσχει σε έναν αγώνα ταχύτητας. Ο νικητής θα πάρει όλα τα βαγόνια Mighty Express!

Αρχηγός από Κούνια: Χριστουγεννιάτικο Αφιέρωμα (The Boss Baby: Christmas Bonus)

Κυκλοφορεί 06/12/2022

Την παραμονή των Χριστουγέννων, όλα γίνονται ξαφνικά άνω κάτω, όταν ο Αρχιμπόμπιρας αλλάζει κατά λάθος θέση με ένα ξωτικό του Αϊ-Βασίλη και ξεμένει στον Βόρειο Πόλο.



