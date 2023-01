Η Ρούνι Μάρα αποκάλυψε την ταινία που σχεδόν την έκανε να τα παρατήσει

Η Ρούνι Μάρα λέει πως η άσχημη εμπειρία που είχε στο ριμέικ «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» την έκανε να θέλει να σταματήσει τον κινηματογράφο. Ο Ντέβιντ Φίντσερ ήταν αυτός που έσωσε την καριέρα της.

Μετά από ένα διάλειμμα από τη μικρή οθόνη, η Ρούνι Μάρα επιστρέφει με την ταινία «Woman Talking» της Σάρα Πόλεϊ. Με αφορμή τη νέα της ταινία, η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στο podcast LanchLeft όπου αποκάλυψε πως σκέφτηκε να παρατήσει την Υποκριτική, μετά από την διόλου ευχάριστη εμπειρία που είχε στα γυρίσματα του remake της ταινίας «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» (Nightmare on Elm Street) το 2010.



Επίσης, πρόσθεσε ότι ο Ντέβιντ Φίντσερ ο οποίος τη σκηνοθέτησε στο «Κορίτσι με το Τατουάζ» (The Girl With Dragon Tattoo) ήταν αυτός που έσωσε την καριέρα της!



«Είχα κάνει ένα remake του "Nightmare on Elm Street", που δεν ήταν καλή εμπειρία. Πρέπει να προσέχω τι λέω και πώς μιλάω για αυτό. Έφτασα σε σημείο, το οποίο ακόμα βιώνω, να μην θέλω να παίξω εκτός και αν προκειται για πράγματα που νιώθω ότι πρέπει να τα κάνω. Έτσι, αφού έκανα αυτή την ταινία, αποφάσισα ότι, "Εντάξει, απλά δεν πρόκειται να παίξω άλλο εκτός κι αν είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πως θέλω"».

Μετά από αυτή την «άσχημη εμπειρία», η ηθοποιός και σύντροφος του Χοακίν Φίνιξ, πρόσθεσε ότι ο Ντέβιντ Φίντσερ της έδωσε μια μικρή ευκαιρία στο «The Social Network», με πρωταγωνιστή τον Τζέσι Άισενμπεργκ ως CEO του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλάζοντας την πορεία της ζωής και της καριέρας της.

«Πήγα μια ακρόαση στο "The Social Network". Ήταν για ένα μικρό μέρος, αλλά αφορούσε μια καταπληκτική σκηνή και μετά από αυτό δεν δούλεψα ξανά μέχρι νομίζω το "The Girl with the Dragon Tattoo"», περιγράφει η Ρούνι Μάρα.



«Ο Ντέιβιντ δεν ήθελε να μου κάνει οντισιόν επειδή πίστευε ότι δεν ήμουν η κατάλληλη για αυτό με βάση όσα έκανα στο "The Social Network", όμως μετά από δική μου επιμονή, με έβαλαν. Τότε εκείνος [σ.σ. Ντέιβιντ Φίντσερ] είχε να παλέψει πολύ σκληρά για να πάρω το ρόλο, καθώς το στούντιο δεν με ήθελε. Ήταν μια πραγματικά κρίσιμη καμπή στη ζωή και την καριέρα μου», σημειώνει η ηθοποιός για τη συμμετοχή της στο ψυχολογικό θρίλερ του «The Girl with the Dragon Tattoo» στο πλευρό του Ντάνιελ Κρεγκ.



«Ο Ντέιβιντ πραγματικά με πήρε κάτω από τα φτερά του. Έγινε μέντοράς μου με πολλούς τρόπους. Φρόντισε τόσο πολύ να βεβαιωθεί ότι ήξερα πως είχα φωνή και ότι η γνώμη μου σήμαινε κάτι. Με στήριζε συνεχώς, κάτι που νομίζω ότι επηρέασε ουσιαστικά τις υπόλοιπες επιλογές μου στη συνέχεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Deadline, η Ρούνι Μάρα ετοιμάζεται να ενσαρκώσει την Όντρεϊ Χέπμπορν σε επερχόμενη biopic ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Λούκα Γκουαντανίνο.





Διαβάστε επίσης





Οι Vikings επιστρέφουν στο Netflix: Όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – Ανακοινώθηκε η 2η σεζόν του «Wednesday»

«Έτερος Εγώ: Νέμεσις» - Πρώτο τρέιλερ για την 3η σεζόν της σειράς