Ο Κόλιν Φάρελ λέει ότι ντρέπεται για την εμφάνισή του ως «Μέγας Αλέξανδρος»

Ο Κόλιν Φάρελ νιώθει ντροπή και λύπη για την ταινία και την εμφάνισή του στο Alexander του Όλιβερ Στόουν.

O Kόλιν Φάρελ αποκάλυψε πόσο λυπάται αλλά και πόσο ντρέπεται για την εμφάνισή του ως Μέγας Αλέξανδρος στην ταινία του Όλιβερ Στόουν το 2004.



Όπως εξομολογήθηκε o γνωστός ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter η ταινία «Alexander» (Αλέξανδρος) με συμπρωταγωνιστές την Αντζελίνα Τζολί (Ολυμπιάδα) και τον Βαλ Κίλμερ (Φίλιππος), τον έκανε να αμφισβητήσει την ικανότητά του ως ηθοποιού.



Θυμίζουμε ότι ανερχόμενος τότε, Κόλιν Φάρελ, ήταν μόλις 23 ετών, χωρίς μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία.



Η παραγωγή του ιστορικού έπους για τον Μέγα Αλέξανδρο χρειάστηκε έξι μήνες για να γυριστεί σε τρεις ηπείρους. Η «απίστευτη» παραγωγή άφησε το καστ του «Alexander» με προσδοκίες για υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στην ταινία έπαιξαν επίσης οι Άντονι Χόπκινς, Τζάρεντ Λέτο, Ροζάριο Ντόσον και Κρίστοφερ Πλάμερ.

«Η προσδοκία είναι επικίνδυνο πράγμα», είπε ο Φάρελ στο The Hollywood Reporter. «Ο "Αλέξανδρος" ήταν μια ιστορία που ονειρευόταν ο Όλιβερ Στόουν από τότε που ήταν στο κολέγιο. Έτσι, όσο μεγαλειώδες κι αν ήταν, όσο παγκόσμιο, πολιτικό, συναρπαστικό, βίαιο, αισθησιακό κι αν ήταν, ήταν πραγματικά προσωπικό — για τον Όλιβερ και για μένα».



«Όταν λέω "προσδοκία", είχαμε όλοι έτοιμα τα σμόκιν μας [για τα βραβεία Όσκαρ]. Δεν αστειεύομαι καν», συνέχισε ο Φάρελ. «Όλοι λέγαμε: "Σωστά, παιδιά, πάμε για τα Όσκαρ. Αυτό είναι σίγουρο". Και μετά βγήκε. Οι κριτικές βγήκαν και θυμάμαι ότι κάποιος είπε, "Θεέ μου, δεν είναι καλό". Ο ατζέντης μου είπε, "Πραγματικά δεν είναι καλό" και σκεφτόμουν "τι εννοείς δεν είναι καλό;».



Και πρόσθεσε, «Δεν υπήρχαν Rotten Tomatoes τότε, είχαμε όλες τις τυπωμένες κριτικές, και η μία μετά την άλλη μού έλεγαν να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου, με είχαν ανακαλύψει ως: "Αλέξανδρος ο ανόητος", "Αλέξανδρος ο βαρετός", "Αλέξανδρος ο άναρθρος", "Αλέξανδρος ο αδύναμος". Δεν ήξερα τι να κάνω. Ένιωσα τόση ντροπή. Όσους συναντούσα ήθελα να τους πω: "Έχεις δει τον Αλέξανδρο; Αν ναι, λυπάμαι πραγματικά". Δεν κάνω πλάκα. Δεν θα τους έδινα πίσω τα 20 εκατομμύρια δολάρια, αλλά…».

Ο Φάρελ χρειάστηκε να αποσυρθεί σε ένα χιονοδρομικό κέντρο της λίμνης Tahoe για τρεις ημέρες για να μπορέσει να διαχειριστεί την αποτυχία.



«Απλώς σκεφτόμουν ότι είμαι ένας χάλια ηθοποιός», είπε ο σταρ του «Banshees of Inisherin». «Ήμουν 23. Όταν είσαι 23 και πραγματικά νοιάζεσαι πολύ και δεν ξέρεις πώς να το διατυπώσεις αυτό, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πεις ότι "δεν δίνεις δεκάρα". Όμως ο "Αλέξανδρος" με έκανε πραγματικά να φύγω», εξήγησε ο Φάρελ.



Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η ταινία γνώρισε παταγώδη αποτυχία στο παγκόσμιο box office. Στις ΗΠΑ, χώρα παραγωγής, είχε εισπράξεις 34.297.191 εκατομμύρια δολάρια. Τα συνολικά της κέρδη ήταν 167.298.192 εκατομμύρια δολάρια έναντι των 155 που κόστισε.



Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος έλαβε το βραβείο Public Choice του 2005.



Φέτος, ο Κόλιν Φάρελ έχει βάλει πλώρη για τα Όσκαρ με την ερμηνεία του στην ταινία The Banshees of Inisherin. Ο ηθοποιός, ήδη κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ. Η ταινία The Banshees of Inisherin του Μάρτιν ΜακΝτόνα ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους στην 80ή Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

