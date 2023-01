Back to Black: Εκπληκτική η μεταμόρφωση της Marisa Abela σε Amy Winehouse

Πρώτη φωτογραφία από το Back to Black, της βιογραφικής ταινίας της Amy Winehouse.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Back to Black, της βιογραφικής ταινίας της Amy Winehouse. Tην πρόωρα χαμένη τραγουδίστρια πρόκειται να ενσαρκώσει η Marisa Abela και τώρα, το Studio Canal μάς δίνει μία πρώτη γεύση από τη μεταμόρφωση της ηθοποιού.

Όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα, η ηθοποιός εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό χτένισμα της Winehouse, τα τατουάζ της και φυσικά το έντονο μαύρο eyeliner στα μάτια της.

https://www.instagram.com/p/CnXNttbryT_

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η νεαρή Βρετανίδα ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά Industry του BBC, ενώ πρόκειται να τη δούμε και στην ταινία Barbie που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, δίπλα στο πρωταγωνιστικό δίδυμο Μάργκο Ρόμπι (Barbie) και Ράιαν Γκόσλινγκ (Ken).

Τη σκηνοθεσία του Back to Black έχει αναλάβει η Sam Taylor-Johnson του Fifty Shades of Grey, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Matt Greenhalgh. Τα γυρίσματα της ταινίας πρόκειται να ξεκινήσουν στο Λονδίνο, μέσα στην εβδομάδα, ενώ η ταινία αναμένεται στα σινεμά τέλη 2023 με αρχές 2024.



Το Back To Black είναι «ένα γράμμα αγάπης σε μια παλιά φίλη», έχει δηλώσει η Taylor-Johnson η οποία γνώρισε την Winehouse πολύ πριν γίνει παγκοσμίως γνωστή, όταν έκανε τα πρώτα της μουσικά βήματα σε μικρές μουσικές σκηνές και μπαρ.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη βιογραφική ταινία, στα σκαριά βρίσκεται και η σειρά Saving Amy, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντάφνε Μπάρακ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια εστιάζοντας στις σχέσεις της τραγουδίστριας -μεταξύ άλλων- με την οικογένειά της και τον πατέρα της Μιτς, καθώς και το ταλέντο της και τη μάχη της με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Η Έιμι Γουάινχαουζ πέθανε το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης, ενώ είχε καταναλώσει και ηρωίνη.



Διαβάστε επίσης





Στα σκαριά τηλεοπτική σειρά για την Έιμι Γουάινχαουζ

Έιμι Γουάινχάζουζ: Στα σκαριά άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια της

Έιμι Γουάινχάουζ: 10 χρόνια χωρίς το εύθραυστο κορίτσι με τη συγκλονιστική φωνή