Η Μέριλ Στριπ εισβάλλει στην κωμική σειρά «Only Murders In The Building»

Mία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές μυστηρίου του Hulu, το «Only Murders In The Building» ξεκίνησε τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της.

«Γεια σας παιδιά, είμαστε στο γύρισμα! Τι γυρίζουμε; Την 3η σεζόν! Η παρέα επιστρέφει!», είπε η Σελίνα Γκόμεζ μέσα από ένα χιουμοριστικό βιντεάκι που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Πολ Ραντ. Στην ερώτησή της Γκόμεζ αν «θα μπορούσε να γίνει (η σειρά) καλύτερη;» ο Ραντ απαντά θετικά. Τότε πίσω από τον καναπέ εμφανίστηκε η Μέριλ Στριπ η οποία όπως επιβεβαίωσε το Hulu στο CNN θα συμμετάσχει στην σειρά.

Όμως και ο Στιβ Μάρτιν μοιράζεται το νέο με μία φωτογραφία της Μέριλ Στριπ από τα γυρίσματα γράφοντας μεταξύ άλλων «ένα καστ που ονειρεύεσαι».

Ο τελευταίος τηλεοπτικός ρόλος της ηθοποιού ήταν το 2019, όταν συμμετείχε στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «Big Little Lies».

Η σειρά διαδραματίζεται στο εμβληματικό κτήριο «Upper West Side» της Νέας Υόρκης. Οι τρεις συγκάτοικοι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις ιστορίες εγκλημάτων. Με αφορμή ένα φόνο στο κτίριο θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τον δολοφόνο. Πολλοί ένοικοι, ποικίλα κίνητρα και αμέτρητα μυστικά.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



