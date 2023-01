Ο Lewis Capaldi για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά η Αθήνα συμπεριλαμβάνεται στα μεγαλύτερα headline shows του Lewis Capaldi.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ο Lewis Capaldi θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο TerraVibe.

Μια από τις ελάχιστες φορές που έχουμε την τύχη να μας επισκεφτεί ένας τόσο ταλαντούχος καλλιτέχνης στο απόγειο της διεθνούς καριέρας του και μάλιστα την στιγμή που οι συναυλίες-σταθμοί της φετινής παγκόσμιας περιοδείας του έγιναν sold οut σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε δευτερόλεπτα!

Γνωστός για τις έξυπνες και χιουμοριστικές ατάκες του, ο ίδιος δήλωσε για την ταχύτητα με την οποία «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια της περιοδείας του αλλά και για την παράκληση του κοινού για επιπλέον ημερομηνίες: «Μακάρι πραγματικά να μπορούσα να σας δω όλους, αλλά είμαι απλώς ένας μικρός παχουλός άνθρωπος που πρέπει να προσπαθήσει να δει όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς σε ολόκληρο τον κόσμο».



«Someone You Loved», «Βefore You Go», «Forget Me», «Bruises», η λίστα των επιτυχιών του Lewis Capaldi που όλοι σιγοτραγουδάμε είναι εντυπωσιακή.



Τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει ατελείωτα: είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που η arena-tour του έγινε sold out μέσα σε δευτερόλεπτα, πριν καν κυκλοφορήσει το καινούργιο του άλμπουμ, Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Divinely Uninspired to a Hellish Extent έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όχι μόνο τη χρονιά που κυκλοφόρησε το 2019 αλλά και την επόμενη, το 2020. Έμεινε για 77 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του UK Album Chart και 5 τραγούδια από το άλμπουμ βρέθηκαν συνεχόμενα στο top 10 UK singles ενώ τα 2 από αυτά στο θέση No 1 (Someone You Loved, Before You Go). Τα τραγούδια του έχουν σημειώσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Η παγκόσμια επιτυχία του, Someone You Loved είναι το single Βρετανού καλλιτέχνη που παρέμεινε τις περισσότερες εβδομάδες από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι στο UK Top 10 αλλά και το τραγούδι με τα περισσότερα streams ever στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκκωφαντική απώλεια, το αναπάντητο παράπονο, η αιωρούμενη αναμονή και η βασανιστική ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε είναι η πρώτη ύλη που ενσαρκώνουν οι στίχοι του. Από την άλλη, οι μελωδίες των κομματιών του είναι εξαιρετικά ευφυείς, συμπληρωμένες με στίχους που διαπερνούν τη σφαίρα της αγάπης και του χαμού για να φτάσουν - την επόμενη μέρα - στην ώρα της κάθαρσης και της αποδοχής.



Ο Lewis Capaldi ανήκει στην κατηγορία εκείνη των σπάνιων – των υπερταλαντούχων - καλλιτεχνών, μαζί με την Adele και τον Ed Sheeran που γνωρίζουν την ανεπιφύλακτη εκτίμηση των απανταχού μουσικόφιλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του σεβασμού που μοιράζεται με άλλους καλλιτέχνες είναι το γεγονός ότι ο Ed Sheeran έγραψε μαζί του το smash hit, Pointless.

Δίκαια τα διεθνή ΜΜΕ του αφιερώνουν διθυραμβικές κριτικές τόσο για το ταλέντο όσο και για την προσωπικότητά του: «Πραγματικά λαμπρός τραγουδοποιός, ερμηνευτής και entertainer και συνάμα ένας πραγματικά όμορφος άνθρωπος».



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε!

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική Είσοδος

Φάση 1: 49,50 ευρώ

Φάση 2: 55 ευρώ

Φάση 3: 66 ευρώ

Golden Standing

99 ευρώ

VIP (A & B)

99 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή Golden Standing εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr



Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp



