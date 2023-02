Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου 1940: Ο Σινάτρα κάνει το ντεμπούτο του ως τραγουδιστής

Σαν σήμερα στις 2 Φεβρουαρίου το 1940 ο Φρανκ Σινάτρα κάνει το ντεμπούτο του ως τραγουδιστής στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και ξεκινάει την πορεία του να γράψει ιστορία στη μουσική.

Tραγουδιστής και ηθοποιός, με μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος και ακροάματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει η «Φωνή». Μεγάλες του επιτυχίες τα τραγούδια: «Strangers in the Night», «My Way», «That's Life», «Fly Me to the Moon» και «Theme From New York New York».

Διαβάστε περισσότερα στο iellada.gr