Netflix: Αντίστροφη μέτρηση για την 4η σεζόν του «You» - Όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 6 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Με τη χώρα να έχει μπει στην «κατάψυξη» αυτή την εβδομάδα, το binge watching στη ζεστασιά του καναπέ μας, φαντάζει η καλύτερη διασκέδαση.



Σύντομα, ο Τζο επιστρέφει στο Netflix για την τέταρτη σεζόν του You, ενώ διαθέσιμη θα είναι και η πολυσυζητημένη ρομαντική κομεντί «Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου;» (Your Place or Mine) με πρωταγωνιστές τους Ρις Γουίδερσπουν και Άστον Κούτσερ.

Σειρές του Netflix

Εσύ: Σεζόν 4 (You: Season 4 Part 1)

Κυκλοφορεί στις 9 Φεβρουαρίου 2023



Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.



Ταινίες του Netflix

Το Δεκαήμερο ενός Καλού Ανθρώπου (10 Days of a Good Man)

Κυκλοφορεί στις 10 Φεβρουαρίου 2023

Ένας δικηγόρος που έγινε ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει μια υπόθεση εξαφάνισης ατόμου και έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη αναζήτηση που αλλάζει τη ζωή του.

Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου; (Your Place or Mine)

Κυκλοφορεί στις 10 Φεβρουαρίου 2023

Όταν η Ντέμπι κι ο Πίτερ, δύο τελείως διαφορετικοί φίλοι, αλλάζουν σπίτια για μια εβδομάδα, γεύεται ο ένας τη ζωή του άλλου και αυτό ίσως ανοίξει την πόρτα στον έρωτα.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μπιλ Ράσελ: Θρύλος (Bill Russell: Legend)

Κυκλοφορεί στις 8 Φεβρουαρίου 2023

Ο πολυνίκης πρωταθλητής του NBA και θρύλος των ατομικών δικαιωμάτων Μπιλ Ράσελ χτίζει μια απίθανη κληρονομιά εντός κι εκτός γηπέδων σ' αυτό το βιογραφικό ντοκιμαντέρ.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

Ο Μπαμπάς μου Κυνηγά Εξωγήινους: Σεζόν 1 (My Dad the Bounty Hunter)

Κυκλοφορεί στις 9 Φεβρουαρίου 2023

Ένας διαγαλαξιακός κυνηγός εξωγήινων δίνει νέα διάσταση στον πατρικό ρόλο όταν τα δύο του παιδιά τον ακολουθούν κατά τύχη στο διάστημα και καταστρέφουν την αποστολή του.



