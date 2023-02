Πέθανε ο ράπερ David Jolicoeur των De La Soul

Ο ράπερ Trugoy the Dove, κατά κόσμον David Jolicoeur και ιδρυτικό μέλος του ραπ τρίο, De La Soul πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο ράπερ Trugoy the Dove, ιδρυτικό μέλος του ραπ τρίο, De La Soul. Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, επιβεβαίωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος, Tony Ferguson. Στο παρελθόν ο ράπερ είχε αναφερθεί σε προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και συγκεκριμένα με την καρδιά του, ωστόσο δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του θανάτου του.



Ο Trugoy the Dove, κατά κόσμον David Jolicoeur είχε γεννηθεί το 1968 στο Μπρούκλιν. Ο Νεοϋρκέζος θεωρείτο ένας από τους επιδραστικούς χιπ χοπ καλλιτέχνες των δεκαετιών ’80 και ’90.



Το 1988 ίδρυσε τους De La Soul μαζί με τους Vincent Manson, aka Pasemaster Mase, και Kelvin Mercer, aka Posdnuos.



To 1989 οι De La Soul κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους «3 Feet High and Rising» που περιλάμβανε το χιτ «Me, Myself and I» και το οποίο παρέμεινε στο Billboard Hot 100 για 17 εβδομάδες.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους οι De La Soul έλαβαν συνολικά 6 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, κερδίζοντας ένα για τραγούδι «Feel Good Inc.» το 2006.



Επίσης, το τραγούδι τους «The Magic Number», επίσης από τον πρώτο τους δίσκο, χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους τέλους της ταινίας «Spider-man: No Way Home το 2021».

Το τελευταίο άλμπουμ του Jolicoeur με τους De La Soul, κυκλοφόρησε το 2016 υπό τον τίτλο «And The Anonymous Body…». Μάλιστα, τον ερχόμενο Απρίλιο το γκρουπ επρόκειτο να κάνει τρεις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Στέλνω αγάπη, φως και θετική ενέργεια στην οικογένειά του, τους Τhe Soul και σε όσους άγγιξε η ύπαρξή του», έγραψε στο Twitter ο Pharell Williams.



«H μουσική του θα του επιτρέψει να ζει στις καρδιές και στο μυαλό μας. Αλλά δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος μουσικός, ήταν επίσης και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Σήμαινε πολλά για εμάς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο ράπερ B Real.





Με πληροφορίες από το CNN



