Εγκαίνια για την έκθεση φωτογραφίας Leaving behind με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η έκθεση φωτογραφίας πραγματοποιήθηκε από τους Γιατρούς του Κόσμου. Σήμερα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 14.02 τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο «Покидаю / Leaving behind». Από το βήμα του Σεράφειου, όπου διεξάγεται η έκθεση φωτογραφίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό την Τετάρτη 15.02 και Πέμπτη 16.02, η πρόεδρος των ΓτΚ Χαρά Τζιουβάρα εξέφρασε μεταξύ άλλων την αμέριστη συμπαράσταση στους ανθρώπους που συνεχίζουν να βάλλονται και πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναφορικά με τον καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία τόνισε πως «πρέπει άμεσα να ενώσουμε δυνάμεις και να εργαστούμε για τη διασφάλιση πρόσβασης και παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληττόμενους πληθυσμούς και να διεκδικήσουμε τη διεύρυνση του ανθρωπιστικού χώρου».

Η έκθεση φωτογραφίας Покидаю / Leaving behind και οι θεματικές συζητήσεις αυτής διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος O.D.I.SO.S Open Democracy in a Society of Solidarity, λεπτομέρειες του οποίου έδωσαν οι Νικήτας Κανάκης, πρώην πρόεδρος των ΓτΚ και μέλος του Δ.Σ. της Οργάνωσης και ο Asef Farjam, κοινωνιολόγος, σύμβουλος και διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής και ιδρυτικό μέλος του Hellenic U.S. Alumni Association, -απόφοιτοι του International Visitor Leadership Program του State Department.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δεσμεύτηκε πως η ελληνική Πολιτεία θα βρίσκεται πλάι στο έργο των ΓτΚ σε μια επόμενη δύσκολη αποστολή απέναντι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. «Ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να διευκολύνει το έργο σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε πως «η έκθεση αποτυπώνει τη στάλα ανθρωπιάς η οποία μας αγγίζει όλους», ευχαριστώντας για την ανθρωπιστική τους δράση τους Γιατρούς του Κόσμου. Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα, Sergii Shutenko τόνισε πως οι ΓτΚ προσφέρουν αγάπη και χωρίς αγάπη, χωρίς ενσυναίσθηση, δε θα γινόταν αυτή η έκθεση ενώ ευχαρίστησε την Ελλάδα που επέλεξε την σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην έκφραση αγάπης αναφέρθηκε και η Επιτετραμμένη στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα Maria Olson, τονίζοντας πως οι φωτογραφίες της έκθεσης αποτελούν έκφραση αγάπης και υποστήριξης προς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, ενώ ευχαρίστησε τους ΓτΚ για τη δράση τους. «Έχουμε υποχρέωση να μην ξεχάσουμε, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό», δήλωσε η κα. Olson. «Η έκθεση αποτελεί την καταγραφή μιας ιστορίας, μιας ιστορίας ανθρωπισμού μέσα από την οπτικοποιημένη αφήγηση του Γιάννη Γιαννακόπουλου, κάθε άτομο βρίσκει τη δική του αλήθεια και κυρίως δε ξεχνά», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ Εμμανουήλ Πικουλής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν έπαινοι στους εθελοντές που με αυταπάρνηση συμμετείχαν στην αποστολή των ΓτΚ στην Ουκρανία.

Η έκθεση υλοποιείται ως παράλληλη δράση του προγράμματος των Γιατρών του Κόσμου O.D.I.SO.S Open Democracy in a Society of Solidarity, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και του Alumni Engagement Innovation Fund.

* Ο τίτλος της έκθεσης φέρει την Ουκρανική λέξη Покидаю (προφέρεται Pokydayu) η οποία αποδίδει τη σημασία της βίαιης και ξαφνικής φυγής, του εξαναγκασμού σε μη ηθελημένη φυγή.

Πληροφορίες έκθεσης:

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 17 & Πειραιώς 144

-Είσοδος ελεύθερη-

Τετάρτη 15.02.2023

10:00-22:00

Πάνελ συζήτησης

Υποδοχή Προσφύγων 11:00 – 13:00

Συμμετέχοντες:

– Μελίνα Δασκαλάκη, Πρόεδρος ΚΥΑΔΑ

– Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

– Svetlana Chornenka, Πρόεδρος της ΜΚΟ «Βορυσθένης»

Συντονίζει: Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ

• Πρωτοβουλίες Αλληλεγγύης 14:00 – 16:00

Συμμετέχοντες:

– Απόστολος Βεΐζης, Γενικός Διευθυντής της INTERSOS Hellas

– Τζέι Μέξης, CEO Οdyssea

– Katerina Kuchirka, Πρόεδρος της Ουκρανικής Κοινότητας στην Ελλάδα «Γη του πελαργού»

Συντονίζει: Άγης Τερζίδης, Γενικός Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου των ΓτΚ

Πέμπτη 16.02.2023 10:00-22:00