H Tεχνόπολη γιορτάζει το Σάββατο της Αποκριάς με ένα ολοήμερο πάρτι

Το αποκριάτικο πάρτι θα ξεκινήσει στην Τεχνόπολη από το πρωί του Σαββάτου, με δράσεις, εκδηλώσεις και συναυλίες για μικρούς και μεγάλους.

Και φέτος τις Απόκριες, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει τη μεγαλύτερη γιορτή του καρναβαλιού σε όλη την πόλη και μας καλεί να γλεντήσουμε παρέα στο κέντρο και στις γειτονιές! Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, το πάρτι μεταφέρεται στο Γκάζι και στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων όπου, για όλη τη μέρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στήνεται μια ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή που τα έχει όλα: εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, τραγούδια, μουσικές και συναυλίες με τους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, πάρτι με καταξιωμένους djs, χρώμα, κέφι, ρυθμό και (πάρα) πολύ χορό!

Η μέρα μας ξεκινά στις 11.00 όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει με το βανάκι του στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, παίζει δυνατές μουσικές και αγαπημένα τραγούδια, εκπέμπει ζωντανά, κάνει συνεντεύξεις και απολαμβάνει «ραδιοφωνικά» τις τελευταίες ημέρες της Αποκριάς.

Οι μικροί μας φίλοι έχουν – και δεν θα μπορούσαν να μην έχουν – την τιμητική τους σε αυτή τη γιορτή αφού, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, στους χώρους της Τεχνόπολης θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από ευφάνταστες και άκρως διασκεδαστικές δράσεις! Από τις 11.00 έως τις 17.00, θα συμμετέχουμε σε μία «Παρέλαση Αρλεκίνων!», ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού για παιδιά και τις οικογένειές τους που σχεδίασε η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Από τις 11.00 έως τις 14.00, στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, η ομάδα Moutzoures με χρώματα, πινέλα και σκόνη μαγική θα μας μεταμορφώσει σε μια μόνο στιγμή με το πιο εντυπωσιακό γιορτινό face painting! Ακόμη, από τις 11.00, στην Αποθήκη, οι μικροί μας φίλοι πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και χρησιμοποιώντας τα πιο απρόσμενα αντικείμενα κατασκευάζουν το αποκριάτικο καπέλο τους στο εικαστικό εργαστήριο «Μικροί μασκαράδες εν δράσει!». Παράλληλα, στην Κεντρική Αυλή, από τις 11.30, η ομάδα La Petite Marguerite μας προσκαλεί να ξεκινήσουμε μαζί την αναζήτηση ενός νέου τόπου, της «Νεφελοκοκκυγίας», μέσα από μία ονειρική bubble parade. Τέλος, από τις 12.00, μαζί με τη Δήμητρα Νικολοπούλου φωνάζουμε όλοι μαζί «Pablo, καλώς όρισες στο καρναβάλι!». Με έμπνευση από σημαντικά καλλιτεχνικά κινήματα, χρησιμοποιούμε κομμένα σχήματα, πινέλα ζωγραφικής και πολύχρωμα χαρτόνια και δημιουργούμε τις δικές μας υπερμεγέθεις… σουρεάλ μάσκες και να παρελάσουμε με αυτές στην αυλή της Τεχνόπολης!

Αλλά Απόκριες χωρίς μουσική, κέφι και χορό δεν γίνεται… Γι’ αυτό, ταλαντούχοι καλλιτέχνες και αγαπημένα μουσικά σχήματα δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ, για να ξεσηκώσουν το κοινό με τις πιο ξέφρενες μουσικές τους!

Το συναυλιακό πρόγραμμα ξεκινά στις 13.00 με τους μοναδικούς Locomondo που έρχονται για μας δώσουν παλμό και να μας ξεσηκώσουν με τη γνωστή και (πολύ) αγαπημένη συνταγή τους που ενώνει ρέγκε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς σε ένα απόλυτα ανεβαστικό live με ατέλειωτο χορό! Στις 17.00, τη σκυτάλη παίρνει ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος δηλώνει περήφανα ότι του αρέσει το φαγητό, το ουίσκι, το αγνό τσίπουρο, τα σιροπιαστά – και όλα αυτά βγαίνουν στη σκηνή – και με τη χαρακτηριστική πρόζα και το αστείρευτο χιούμορ του θα μας παρασύρει σε απρόσμενα μουσικά μονοπάτια χωρίς κανόνες. Λίγο αργότερα, στις 19.00, οι Polkar ή αλλιώς η talk of the town μπάντα που έβαλε φωτιά στα αθηναϊκά Σαββατόβραδα έρχεται «στην Τεχνόπολη αγάπες μου» με ξεχαρβαλωμένα γιουκαλίλι, χάλκινα σε παροξυσμό, ιπτάμενα χαρτάκια αλλά και φιλιά στο στόμα – για όσους το επιθυμούν φυσικά! – για μία εκρηκτική εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό… Last but not least… ο μετρ της διασκέδασης, ο ένας, ο απόλυτος, ο μοναδικός περφόρμερ Τόνι Σφήνος! Με μια αναδρομή από τα 60s, τα 70s, τα 80s και το σήμερα, αξέχαστες μουσικές επιτυχίες διασκευασμένες απρόσμενα με ντίσκο αποχρώσεις, σε συνδυασμό με την ξεχωριστή περσόνα του εκρηκτικού καλλιτέχνη μας καλούν στις 21.00 στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι!

Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί… Συνεχίζεται στο Μηχανουργείο όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη. Από τις 22.00 και μετά, ένα «καραβάνι» καταξιωμένων djs και ραδιοφωνικών παραγωγών «μασκαρεύουν» τον ήχο τους και μας καλούν να υποδυθούμε το δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς στολή, σε ένα πάρτι σκοτεινό, γεμάτο μυστήριο και ερωτισμό…

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Σάββατο 25.02 | 11:00 – 03:30 | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Από τις 11:00 | Ζωντανά με τον Αθήνα 9.84

Κεντρική Αυλή

11:00 – 17:00 | Παρέλαση Αρλεκίνων!

Κυνήγι θησαυρού για οικογένειες με παιδιά 8 – 11 ετών

Από την ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Σημείο εκκίνησης: Industrial Gas Museum Shop

11:00 – 14:00 | Face painting

Από την ομάδα Moutzoures

Κεντρική Αυλή

11:00 – 12:00 & 12:00 – 13:00 & 13:00 – 14:00 | Μικροί μασκαράδες εν δράσει!

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 6 – 11 ετών

Από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Αποθήκη

11:30 – 13:00 | Nεφελοκοκκυγία

Bubble Parade

Από την ομάδα La Petite Marguerite

Κεντρική Αυλή

12:00 – 13:00 | Pablo καλώς όρισες στο καρναβάλι!

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 5 – 12 ετών

Από τη Δήμητρα Νικολοπούλου

Κεντρική Αυλή

13:00 | Locomondo

Συναυλία

Κεντρική Αυλή

17:00 | Σπύρος Γραμμένος

Συναυλία

Κεντρική Αυλή

19:00 | Polkar

Συναυλία

Κεντρική Αυλή

21:00 | Τόνι Σφήνος

Συναυλία

Κεντρική Αυλή



22:00 | Best 92.6 presents Carnevale

Πάρτι

Μηχανουργείο



