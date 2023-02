Απόκριες στην Αθήνα: 67 εκδηλώσεις σε 55 σημεία της πόλης - Το πρόγραμμα

Οι Απόκριες στην Αθήνα έχουν 67 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε 55 διαφορετικά σημεία στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης – Αναλυτικά το πρόγραμμα από την Τσικνοπέμπτη έως την Καθαρά Δευτέρα.

Από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και για 12 ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύχρωμο αποκριάτικο ξεφάντωμα, στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή περιμένουν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τις Απόκριες σε 55 διαφορετικά σημεία, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Το πλούσιο πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, που θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας στον λόφο του Φιλοπάππου, επιμελήθηκαν οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Αθηναίων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη, με τη συνεργασία του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Αθήνα 9.84 και του This is Athens.

Συναυλίες, παραδοσιακά δρώμενα και πάρτι

Το διασκεδαστικό «γαϊτανάκι που ξετυλίγεται σε όλη την Αθήνα, φέρνοντας το πνεύμα της Αποκριάς σε κάθε γειτονιά της, συνθέτουν συναυλίες, μουσικές διαδρομές, παραδοσιακά δρώμενα, αποκριάτικες παιδικές γιορτές, αλλά και ξέφρενα πάρτι και δράσεις για όλη την οικογένεια στους χώρους πολιτισμού του Δήμου.

«Φέτος δίνουμε ραντεβού στις γειτονιές, στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης, για να χαρούμε όλοι μαζί -σαν μια μεγάλη παρέα- την Αθήνα της Αποκριάς. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει μία μεγάλη αποκριάτικη γιορτή με πολλές και ξεχωριστές εκδηλώσεις που επιμελούνται με ιδιαίτερη φροντίδα οι φορείς του Δήμου Αθηναίων. Καλούμε όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να βγουν στους δρόμους και να χαρούν με τα παιδιά τους τα πλούσια εορταστικά δρώμενα που θα εκτυλιχθούν για 12 ημέρες σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Αθήνας», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Απόκριες στην Αθήνα

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη (16 Φεβρουαρίου), σε μία γιορτή που συνδυάζει την παράδοση, με τη μουσική και το γλέντι. Το κοινό θα συναντήσει τον μποέμ τραγουδοποιό Παντελή Αμπαζή και το συγκρότημα «Ανωτάτη Ζαμπετική» στη Βαρβάκειο, θα διασκεδάσει με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Μοναστηρακίου, ενώ αποκριάτικα παραδοσιακά και μουσικά δρώμενα θα γεμίσουν μουσικές και χορούς τους γύρω δρόμους.

Παιδικά χαμόγελα σε όλη την πόλη

Καρναβάλι σημαίνει λαμπερά παιδικά χαμόγελα! Τα παιδιά είναι οι βασιλιάδες της Αποκριάς και φέτος ο Δήμος Αθηναίων τα προσκαλεί σε εκδηλώσεις και πάρτι στους δρόμους, τις πλατείες και τις γειτονιές για παιχνίδι και ατέλειωτη διασκέδαση. Η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, καθώς και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, υποδέχονται τους μικρούς μας φίλους για να γνωρίσουν μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, δράσεις και μουσικο-θεατρικές παραστάσεις την παράδοση της Αποκριάς, συνδυάζοντας τη γνώση με τη δημιουργική έκφραση και την ψυχαγωγία.

Τα παιδιά που θα επισκεφτούν την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ανάμεσα στα έργα της τη φιγούρα του Αρλεκίνου, συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική δράση για όλη την οικογένεια και θα δημιουργήσουν τις δικές τους μάσκες στο εικαστικό εργαστήρι, με αφορμή τις μάσκες του διάσημου καλλιτέχνη Πάμπλο Πικάσο.

Στο Κέντρο Τεχνών θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε αποκριάτικα εργαστήρια, εμπνευσμένα από μια άλλη εποχή, αλλά και από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» οι μικροί μας φίλοι θα μυηθούν σε αποκριάτικα έθιμα και θα παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια, ενώ στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος θα ζωγραφίσουν το δικό τους κυβιστικό πορτραίτο.

Η Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης προσκαλεί τα παιδιά να συμμετέχουν σε δύο μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο πρώτο, σε μία γιορτή φαντασμάτων, θα ανακαλύψουν τα διασημότερα λογοτεχνικά φαντάσματα και θα ξαναγράψουν την ιστορία τους. Στο δεύτερο θα γνωρίσουν μαζί με τους γονείς τους τους τρόπους που διαφημίζονταν οι Απόκριες στην Παλιά Αθήνα μέσα από το υλικό του Αθηναϊκού Τύπου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των εφημερίδων και των περιοδικών και θα συγκρίνουν τους εορτασμούς του τότε και του τώρα.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Δήμου Αθηναίων υποδέχονται τους μικρούς καρναβαλιστές για να διασκεδάσουν και να εκφραστούν, συμμετέχοντας σε πλήθος αποκριάτικων δράσεων. Εκτός από εικαστικά εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια μουσικοκινητικής έκφρασης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθαίνω - Παίζω – Τραγουδώ, καθώς και αποκριάτικα θεατρικά δρώμενα και μουσικο-θεατρικές παραστάσεις από τις Ομάδες που συμμετέχουν στα προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης.

Τις φετινές Απόκριες, τα παιδιά ξεφαντώνουν στις πλατείες και τις γειτονιές της πόλης. Πολλή μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες, face painting, αποκριάτικες δημιουργικές δραστηριότητες, εμψυχωτές, παραδοσιακό γαϊτανάκι, magic show και διαγωνισμός χορού, θα δώσουν χαρά στους μικρούς μασκαράδες. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου από τις 11:00 έως τις 14:00 στις πλατείες Αγίου Ελευθερίου και Αγίου Παύλου και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στην πλατεία Αγίου Θωμά.

Το καθιερωμένο ραντεβού των μικρών καρναβαλιστών στη μεγαλύτερη παιδική αποκριάτικη γιορτή στο Ζάππειο δίνεται την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου από τις 11:00 έως τις 14:30. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με αποκριάτικη διάθεση υποδέχεται τα παιδιά, τα οποία θα ξεφαντώσουν με μουσική, χορό, ταχυδακτυλουργούς, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους, μασκότ, animateur, μπαλονοκατασκευές, face painting, διαδραστικά θεατρικά παιχνίδια και μαγικά κόλπα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί με πολλές εκπλήξεις.

Παραδοσιακά έθιμα στις γειτονιές και το κέντρο της πόλης

Οι Απόκριες, αποτελούν μία γνήσια ελληνική γιορτή με ρίζες από την αρχαιότητα. Ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύει το στοιχείο της παράδοσης και τα αποκριάτικα έθιμα φέρνοντάς τα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καρναβαλιού πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρελαύνουν στους δρόμους της Αθήνας για να παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και να αναβιώσουν τοπικά αποκριάτικα έθιμα, εντάσσοντας μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα της Αποκριάς.







Συναυλίες και πάρτι

Η μουσική θα πλημμυρίσει την πόλη από άκρη σε άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια των Αποκριών. Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων με γιορτινή διάθεση θα χαρίσουν το δικό τους ρυθμό στο φετινό καρναβάλι. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα κάνει βόλτες στις γειτονιές της πόλης, η BigBand θα χαρίσει ένα τζαζ τέμπο στους αποκριάτικους εορτασμούς και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής με τις μελωδίες του θα ενισχύσει το αποκριάτικο γλέντι.

Ομάδες κρουστών σε καρναβαλικές διαδρομές θα μάς παρασύρουν σε λάτιν και βραζιλιάνικους ρυθμούς, ενώ στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» θα ζήσουμε μία καρναβαλική ατμοσφαιρική βραδιά γνήσιου αργεντίνικου τανγκό.







Ολοήμερο πάρτι στην Τεχνόπολη για μικρούς και μεγάλους

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού στην Τεχνόπολη όπου από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα στηθεί μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή για όλους.

Από τις 11:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει με το βανάκι του στην Κεντρική Αυλή και εκπέμπει ζωντανά, με μουσική και συνεντεύξεις, ενώ μέχρι τις 17:00, τα παιδιά έχουν την τιμητική τους, απολαμβάνοντας ευφάνταστες και διασκεδαστικές δράσεις: εικαστικά εργαστήρια για μικρούς μασκαράδες και μικρούς καλλιτέχνες, κυνήγι θησαυρού, face-painting και bubble-parade στους χώρους της Τεχνόπολης.

Παράλληλα, αγαπημένοι καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Αυλή, από νωρίς το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, για να ξεσηκώσουν το κοινό με τις συναυλίες τους.

Οι μοναδικοί Locomondo ανοίγουν το συναυλιακό πρόγραμμα (13:00) και δίνουν τον παλμό με ένα δυνατό ζωντανό πρόγραμμα, ενώ ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος με τη χαρακτηριστική πρόζα και το αστείρευτο χιούμορ θα μάς παρασύρει σε μουσικά μονοπάτια, γεμάτα εκπλήξεις (17:00). Οι εκρηκτικοί Polkar έρχονται με πολλή διάθεση για να στήσουν ένα γλέντι που υπόσχεται άφθονο κέφι και ατέλειωτο χορό (19:00), ενώ ο μετρ της διασκέδασης, ο περφόρμερ Τόνι Σφήνος, μάς καλεί στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι (21:00)!

Αμέσως μετά, η διασκέδαση μεταφέρεται στο Μηχανουργείο, όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens του Δήμου Αθηναίων, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη.

Από τις 22.00 έως τις 02.00, μια σειρά καταξιωμένων Djs και ραδιοφωνικών παραγωγών «μασκαρεύουν» τον ήχο τους και μάς προσκαλούν να υποδυθούμε τον δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς αποκριάτικη στολή.

Κυριακή της Αποκριάς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Την Κυριακή της Αποκριάς, στις 26 Φεβρουαρίου, από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 23:00 το βράδυ, κορυφαίοι συλλέκτες και Djs της πόλης, μάς προσκαλούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να διασκεδάσουμε με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early ‘70s.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου



Η μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού στην πόλη κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσιακά στον Λόφο του Φιλοπάππου. Θα πετάξουμε ψηλά τον χαρταετό και θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με την αγαπημένη τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

