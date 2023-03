Όσκαρ: 10+1 απίθανες στιγμές που σημάδεψαν τα σημαντικότερα βραβεία του κινηματογράφου

Διαμαντόπουλος Χρήστος

Τα Όσκαρ ή τα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που είναι και η επίσημη ονομασία τους (αγγλικά: Oscar ή Academy Awards) είναι τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία.

Απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία το 2009 αριθμεί περίπου 6.000 μέλη με δικαίωμα ψήφου. Η πρώτη απονομή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» στο Χόλιγουντ. Η ιδέα ανακοινώθηκε το 1927 από τον Λούις Μπ. Μάγερ και αυτό γιατί ήθελε να δώσει μια ιδιαίτερη αίγλη αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, όμως αυτό που παραμένει ίδιο είναι το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού αφού εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη αναμένουν την βραδιά αυτή που συντονίζει και ενώνει ανθρώπους από δεκάδες χώρες.

Οι ατάκες των νικητών που θα σηκώσουν το βαρύτιμο χρυσό αγαλματίδιο, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί αλλά και τα απρόοπτα είναι κάποιες από τις στιγμές που θα θυμόμαστε τα επόμενα χρόνια, πολύ περισσότερο ίσως και από τους νικητές!

1940: Η Hattie McDaniel γίνεται η πρώτη μαύρη νικήτρια

Η McDaniel, το 1940, βραβεύεται με το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το ρόλο της Mammy στην all time classic ταινία Gone with the Wind (Όσα Παίρνει ο Άνεμος) στη 12η απονομή, και γίνεται αυτόματα η πρώτη μαύρη νικήτρια. Όταν της δόθηκε ο λόγος από τους απονεμητές, η McDaniel είπε πως η νίκη είναι «μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής» της.

1969: Δύο νικήτριες σε μία κατηγορία

Πώς να νιώθει κάποιος όταν πρέπει να μοιραστεί τη νίκη του; Θα πρέπει να ρωτήσουμε τη Barbra Streisand που, μαζί με την Katharine Hepburn, ήταν νικήτρια στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος στην 41η απονομή. Η Hepburn ήταν απούσα έτσι η Streisand ανέβηκε μόνη της στη σκηνή και χαιρέτησε το χρυσό αγαλματίδιο με την iconic ατάκα «Γεια σου, όμορφε»!

1973: O Marlon Brando αρνείται να παραλάβει το Όσκαρ του

Στην θέση του Marlon που βραβεύτηκε για το ρόλο του στον Νονό, εμφγανίστηκε η θρυλική Ινδιάνα Sancheen Littlefeather που δήλωσε ότι ο ηθοποιός ευχαριστεί την Ακαδημία για την γενναιόδωρη βράβευσή του αλλά δεν μπορεί να δεχτεί το βραβείο, εξαιτίας της κακής μεταχείρισης των Ιθαγενών Αμερικανών από την κινηματογραφική βιομηχανία. Άβολη στιγμή, αφού οι περισσότεροι στην αίθουσα τη γιούχαραν, κάποιοι την χειροκρότησαν και οι περισσότεροι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν.

1974: Ο γυμνιστής

Όλοι έμειναν έκπληκτοι κατά τη διάρκεια των βραβείων του 1974 όταν ένας άνθρωπος με το όνομα Robert Opal έτρεξε γυμνός μπροστά από τον David Niven, καθώς η Elizabeth Taylor ήρθε για να ανακοινώσει την Καλύτερη Ταινία.

1992: Ο Jack Palance κάνει push ups στη σκηνή

Για να πανηγυρίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία City Slickers, ο Jack Palance έκανε push ups στην σκηνή του μεγαλύτερου show του Χόλιγουντ. Και να σου πω κάτι; Άβολο ή μη, 73 ετών ήταν τότε, εγώ προσωπικά τού το συγχωρώ. Βλέπεις ο λόγος που το έκανε ήταν για να πει τι καλούνται να αποδείξουν οι ηθοποιοί της ηλικίας του για να συνεχίσουν να έχουν δουλειά στον κινηματογράφο.

1999: Ο ενθουσιασμός του Roberto Benigni που έμεινε στην ιστορία

Στην 71η απονομή των Όσκαρ ο Ιταλός καλλιτέχνης Roberto Benigni έκλεψε την παράσταση και πέρασε στην ιστορία της διοργάνωσης με την εξαιρετικά ενθουσιώδη αντίδρασή του όταν απέσπασε το πρώτο Όσκαρ της βραδιάς για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία. Όταν το όνομά του ανακοινώθηκε από τη Sophia Loren εκσφενδονίστηκε από τη θέση του και δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του πανηγυρίζοντας ασταμάτητα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή αφού στη συνέχεια απέσπασε και 2ο όσκαρ, εκείνο του Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

2003: Το φιλί

Πριν αποδεχτεί το βραβείο Α' Αντρικού Ρόλου για την ταινία The Pianist, o Adrien Brody φίλησε την Halle Berry σε μια από τις πιο αμήχανες στιγμές στην ιστορία των βραβείων. Το 2017 η Berry δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη πως δεν γνώριζε τίποτα πριν συμβεί. «Σκεφτόμουν ''Τι γίνεται τώρα;'' Μόνο αυτό περνούσε από το μυαλό μου. Και επειδή ήμουν εκεί ένα χρόνο πριν, ξέρω πώς είναι να μην αντιλαμβάνεσαι τι κάνεις. Απλά το αποδέχτηκα».

2013: Η Jennifer Lawrence σκοντάφτει στα σκαλιά

H 85η απονομή των Oscar ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο ξεχωριστές για την ηθοποιό, αφού απέσπασε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Silver Linings Playbook».

Ωστόσο, η επιτυχία της αυτή συνδέθηκε άρρηκτα και με μία ατυχή στιγμή, μιας και κατά τη διάρκεια που πλησίαζε στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο σκόνταψε στα σκαλοπάτια.

2014: H επική selfie

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη selfie που τραβήχτηκε πριν τέσσερα χρόνια από τα χέρια του Bradley Cooper κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς και αναδείχθηκε στην πιο διάσημη selfie ever;

Η φωτογραφία συμπεριελάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ- Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyongío, Angelina Jolie - και φυσικά έγινε viral την ίδια ακριβώς στιγμή.

2017: Η γκάφα

Ήταν ένα λάθος που ακούστηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η ταινία «Moonlight» πήρε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, παρόλο που ο Warren Beatty και η Faye Dunaway ανακοίνωσαν λανθασμένα πως νικητής ήταν το «La La Land».

Τελικά αποδείχτηκε πως τους είχαν δώσει λάθος φάκελο, αλλά όλα έγιναν αφότου όλο το καστ και το συνεργείο του «La La Land» ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο... του «Moonlight».

2022: Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Ο δημοφιλής ηθοποιός Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς. Ωστόσο, η συμπεριφορά του επισκίασε τη διάκριση με τον ηθοποιό να απολογείται με δάκρυα στα μάτια.

Όλα συνέβησαν όταν ο Κρις Ροκ που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή μια κατηγορία των Όσκαρ έκανε ένα αστείο για την Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της. Συγκεκριμένα είπε «Τζάντα σ’αγαπώ, το ”G.I. Jane 2” σε περιμένει», αναφερόμενος στην ταινία για την οποία η Ντέμι Μουρ είχε ξυρίσει το κεφάλι της το 1997.

Το αστείο όμως προκάλεσε την οργή του Γουίλ Σμιθ ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και του έριξε χαστούκι. Επιστέφοντας στη θέση του ακούγεται να λέει «μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο στόμα σου». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ πάσχει από αλωπεκία.

Άπαντες στην αίθουσα «πάγωσαν» βλέποντας το περιστατικό ωστόσο ο Κρις Ροκ παρέμεινε ψύχραιμος και συνέχισε την απονομή.

Λίγο αργότερα ο Γουίλ Σμιθ από τη σκηνή ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία του αμερικανικού κινηματογράφου», είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.



