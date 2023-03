Arctic Monkeys: Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «Sculptures Of Anything Goes»

Οι Arctic Monkeys θα εμφανιστούν στο Release Athens Festival, στις 18 και 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι Arctic Monkeys λίγο μετά την ανακοίνωση πως θα είναι headliners του φετινού Glastonbury Festival, κυκλοφόρησαν το νέο τους video clip για το τραγούδι Sculptures Of Anything Goes, μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ The Car. To video, με τον Ben Chappell σκηνοθέτη και τον Matt Cronin στην επιμέλεια, γυρίστηκε κυρίως κατά την πρόσφατη περιοδεία τους στην Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Αυτό το διάστημα το συγκρότημα βρίσκεται στην Ασία στα πλαίσια της περιοδείας του και θα επιστρέψει τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για τις ήδη sold out εμφανίσεις του, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι σταθμοί στην Ευρώπη.

Οι Arctic Monkeys θα εμφανιστούν και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens Festival, στις 18 και 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η συναυλία της 19ης Ιουλίου είναι ήδη sold out ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα και για τις 18 Ιουλίου.



Arctic Monkeys

Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που τέσσερις παιδικοί φίλοι από το High Green του Sheffield αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα που πολύ γρήγορα έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο. Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006, είδαν τη φήμη τους να μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ρυθμό, «από στόμα σε στόμα», και μετά από τα πρώτα demo που κυκλοφόρησαν ελεύθερα στο internet δεν άργησαν να καταλήξουν στην αγκαλιά της εμβληματικής Domino Records.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν 7 δίσκους, έδωσαν αμέτρητες συναυλίες και καθιερώθηκαν ως το κορυφαίο indie rock συγκρότημα του 21ου αιώνα. Την ίδια στιγμή ο Alex Turner αναδείχθηκε ως ο πιο ταλαντούχος στιχουργός της εποχής μας και ένας πραγματικά ξεχωριστός συνθέτης και χαρισματικός frontman, με 8 συνεχόμενα νο 1 albums στη Βρετανία (6 με τους Arctic Monkeys και 2 με τους Last Shadow Puppets).

Την Τρίτη 18 Ιουλίου και την Τετάρτη 19 Ιουλίου, οι Arctic Monkeys των αξεπέραστων “R U Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “505”, “Brianstorm”, “There’d Better Be A Mirrorball” και “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων, θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για το απόλυτο μουσικό διήμερο του φετινού καλοκαιριού.



Εισιτήρια: https://www.releaseathens.gr/tickets/



