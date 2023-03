Όσκαρ 2023: Η λίστα με τους νικητές - Live update

Βραβεία Όσκαρ 2023: Η λίστα με τους νικητές ανανεώνεται συνεχώς

Η 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ διεξάγεται επίσημα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με τον Τζίμι Κίμελ σε ρόλο οικοδεσπότη για τρίτη φορά.



Κατά την έναρξη της βραδιάς και πριν ξεκινήσει με την ανακοίνωση των πρώτων βραβείων για φέτος, ο Κίμελ -αφού προσγειώθηκε στη σκηνή... ουρανοκατέβατος- δεν παρέλειψε να καυτηριάσει το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, το γεγονός που επισκίασε τα περσινά βραβεία, λέγοντας πως «Εάν κάποιος σε αυτό το θέατρο διαπράξει βία σε οποιοδήποτε σημείο του σόου, θα σας απονεμηθεί το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και θα σας επιτραπεί να εκφωνήσετε μια ομιλία διάρκειας 19 λεπτών».

Aξίζει να σημειωθεί ότι απόψε, μια «ομάδα κρίσης» θα έχει στραμμένα τα μάτια της… παντού, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, ώστε να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα, ειδικότερα μετά από το περσινό επεισόδιο με τον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος εισέβαλε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ.



Ο Ke Huy Quan, o οποίος απέσπασε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Everything Everywhere All at Once, έγινε ο δεύτερος Ασιάτης στην ιστορία των βραβείων που διακρίνεται στην εν λόγω κατηγορία και ζει «το αμερικανικό όνειρό του».



Η Ruth E. Carter γράφει ιστορία και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει δύο Όσκαρ. Το 2019 έγινε η πρώτη μαύρη που κέρδισε το Όσκαρ ενδυματολογίας για τη δουλειά της στο «Black Panther» της Marvel. Το 2023 αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά για το σίκουελ της ταινίας, «Wakanda Forever».

Την κούρσα των φετινών Όσκαρ οδηγεί το Everything Everywhere All at Once με 11 υποψηφιότητες. Μάλιστα, η ταινία χάρισε στην Michelle Yeoh υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και έγινε η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που διεκδικεί το συγκεκριμένο βραβείο στην ιστορία των Όσκαρ.



Ακολουθεί το All Quiet on the Western Front του Netflix, όπως και το The Banshees of Inisherin (Tα πνεύματα του Ινίσεριν) του Μάρτιν ΜακΝτόνα με 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Κόλιν Φάρελ, Πρωτότυπου Σεναρίου, κ.ά.



Η ταινία Elvis του Μπαζ Λούρμαν συγκεντρώνει 8 υποψηφιότητες, με τον Όστιν Μπάτλερ να διεκδικεί το Όσκαρ Α' Ανδρικού για το ρόλο του «βασιλιά του rock 'n' roll, Έλβις Πρίσλεϊ. Στην ίδια κατηγορία βρίσκουμε και τον Μπρένταν Φρέιζερ για την ερμηνεία του στο The Whale (Η Φάλαινα) η οποία έχει λάβει κάτι παραπάνω από εγκωμιαστικές κριτικές.



Πιο πίσω βρίσκεται το The Fabelmans του Στίβεν Σπίλμπεργκ με 7 και το blockbuster, Τop Gun: Maverick με 6 υποψηφιότητες, δύο φιλμ που επίσης διεκδικούν Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει σημειώσει ένα μοναδικό ρεκόρ στις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. Ο 76χρονος βετεράνος είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που βλέπει το όνομά του να φιγουράρει στη λίστα με τις υποψηφιότητες Καλύτερης Σκηνοθεσίας, σε έξι διαφορετικές δεκαετίες και τώρα για ακόμα μια φορά διεκδικεί Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το ημι-αυτοβιογραφικό δράμα The Fabelmans, την πιο προσωπική του ταινία, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει.



Aκόμα ένα blockbuster, το Avatar: The Way of Water του Τζέιμς Κάμερον που αυτή την περίοδο σαρώνει το box office με κέρδη που ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως, φιγουράρει σε 4 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Οπτικών Εφέ. Κάπως έτσι, αν αναλογιστούμε και τις υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το Black Panther: Wakanda Forever, διαπιστώνουμε ότι η Ακαδημία φέτος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στα blockbusters.



Για την ιστορία μάλιστα, η Άντζελ Μπάσετ γίνεται η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που διεκδικεί Όσκαρ για ταινία της Marvel (Black Panther: Wakanda Forever). Ενώ η Ριάνα έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα στα Όσκαρ, για το Lift Me Up, το τραγούδι της ταινίας Black Panther: Wakanda Forever.





Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές:

Καλύτερη Ταινία

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Σκηνοθεσία

Martin McDonagh, Banshees of Inisherin

Dan Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, TAR

Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

Α' Ανδρικός Ρόλος

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Cate Blanchett, TAR

Ana DeArmas, Blonde

Andrea Riseborough, I Rise

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Πρωτότυπο Σενάριο

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Everything Everywhere All at Once

TAR

Triangle of Sadness

Διασκευασμένο Σενάριο

All Quiet on the Western Front

Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

All Quiet on the Western Front





Καλύτερη Φωτογραφία

All Quiet on the Western Front

All Quiet on the Western Front

Καλύτερο Μοντάζ

The Banshees of Inisherin

Elvis

Tar

Everything Everywhere All at Once

Top Gun Maverick

Καλύτερη Σκηνογραφία

All Quiet on the Western Front

Avatar: the Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Καλύτερα Κοστούμια

Black Panther: Wakanda Forever

Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις

The Whale

Καλύτερη Μουσική

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Καλύτερο Τραγούδι

Applause - Tell It like a Woman

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu – RRR

This is a Life - Everything Everywhere All at Once

Καλύτερος Ήχος

All Quiet on the Western Front

The Batman

Avatar: The Way of the Water

Elvis

Top Gun: Maverick

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of the Water

The Batman

Black Panther

Top Gun: Maverick

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Navalny

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The Elephant Whisperers

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

An Irish Goodbye

An Irish Goodbye







