Όσκαρ 2023: 10 +1 «κλικ» από τη φετινή τελετή απονομής των βραβείων

Βραβεία Όσκαρ 2023: Γαϊδουράκια, αρκούδες και ένας παρουσιαστής που εμφανίστηκε στη σκηνή.... ουρανοκατέβατος!

Η 95η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, ολοκληρώθηκε πριν μερικά λεπτά, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και πάνω από όλα σε ήρεμους τόνους, χωρίς παρατράγουδα, χαστούκια και εντάσεις.



Κερδίζοντας τις 7 από τις 11 υποψηφιότητες, το φαβορί, η ταινία Everything Everywhere All at Once (Τα Πάντα Όλα) είναι ο μεγάλος νικητής των Όσκαρ 2023.

Και μπορεί φέτος όλα να κύλησαν ομαλά (έως και βαρετά θα έλεγαν κάποιοι), δεν έλειψαν όμως κάποια αναπάντεχα στιγμιότυπα, όπως η προσγείωση του οικοδεσπότη Τζίμι Κίμελ στη σκηνή με... αλεξίπτωτο, το χαριτωμένο γαϊδουράκι από το The Banshees of Inisherin (Tα πνεύματα του Ινίσεριν) που έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή, εισπράττοντας θερμό χειροκρότημα και ενθουσιάζοντας τον Κόλιν Φάρελ, αλλά και η... αρκούδα που συνόδευσε την Ελίζαμπεθ Μπανκς στη σκηνή των Όσκαρ!



Ευχάριστη έκπληξη της τελευταίας στιγμής ήταν η ζωντανή εμφάνιση της Lady Gaga η οποία ανέβηκε τελικά στη σκηνή των Όσκαρ για να ερμηνεύσει το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι της, Hold My Hand (Top Gun: Maverick). Η διάσημη σταρ που αυτή την περίοδο βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων για το σίκουελ του Joker, εμφανίστηκε πιο λιτά και απλά από ποτέ, με σκισμένο μαύρο τζιν και κοτσιδάκια.

Εντυπωσιακή και η εγκυμονούσα Ριάνα, που βρέθηκε για πρώτη φορά υποψήφια στα Όσκαρ και ερμήνευσε στη σκηνή το Lift Me Up από την ταινία Black Panther: Wakanda Forever.

Ωστόσο, μια από τις πιο άκομψες στιγμές της βραδιάς, ήταν το «κρύο» αστείο του Τζίμι Κιμέλ, στη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι.



PHOTO GALLERY Photo 1/11 Η Janet Yeoh, center, μητέρα της Michelle Yeoh, παρακολουθεί την Απονομή από τη Μαλαισία και πανηγυρίζει τη νίκη της κόρης της που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το Τα Πάντα Όλα Πηγή: AP Photo 2/11 Η Lady Gaga με σκισμένο τζιν, ερμηνεύει στη σκηνή των Όσκαρ το τραγούδι Hold My Hand από το Top Gun: Maverick Πηγή: AP Photo 3/11 Η Ριάνα στο σαμπανιζέ χαλί των Όσκαρ Πηγή: AP Photo 4/11 Η Lady Gaga στο σαμπανιζέ χαλί των Όσκαρ Πηγή: AP Photo 5/11 Ο Τζίμι Κίμελ και το γαϊουράκι του The Banshees of Inisherin Πηγή: AP Photo 6/11 Η Ελίζαμπεθ Μπανκς και ένας ηθοποιός ντυμένος αρκούδα σε μια αναφορά στο Cocaine Bear όπου πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός Πηγή: AP Photo 7/11 Ο Μπρένταν Φρέιζερ με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη Φάλαινα Πηγή: AP Photo 8/11 Ο Στίβεν Σπίλμπεργ συγχαίρει τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το Όσκαρ που απέσπασε ο Πινόκιο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Πηγή: AP Photo 9/11 Οι συντελεστές του Τα Πάντα Όλα, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Πηγή: AP Photo 10/11 Η συγκινημένη Τζέιμι Λι Κέρτις με το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Τα Πάτα Όλα Πηγή: AP Photo 11/11 Ο Τζίμι Κίμελ προστειώνεται με... αλεξίπτωτο στη σκηνή των Όσκαρ 2023 Πηγή: AP

