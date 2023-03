Όσκαρ 2023: Το συγκινητικό reunion του Ιντιάνα Τζόουνς με τον «Short Round»

O Χάρισον Φορντ και ο Ke Huy Quan στο «Indiana Jones and the Temple of Doom» του 1984

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ke Huy Quan, είναι ο πιτσιρίκος «Short Round» που έπαιξε δίπλα στον Χάρισον Φορντ, στο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού το 1984.

Ο Ke Huy Quan και ο Χάρισον Φορντ είχαν ένα συγκινητικό reunion στη σκηνή των Όσκαρ. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο Ke Huy Quan ήταν ο πιτσιρίκος που είχαμε δει στο «Indiana Jones and the Temple of Doom» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού), του 1984 δίπλα στον Φορντ.



Ο 80χρονος Φορντ παρουσίασε το τελικό βραβείο της 95ης τελετής απονομής των Όσκαρ, το οποίο πήγε στο «Everything Everywhere All at Once» για την Καλύτερη Ταινία. Οι δυο ηθοποιοί έκαναν μια μεγάλη αγκαλιά, καθώς το καστ της ταινίας ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.





Η σφιχτή αγκαλιά του Ke Huy Quan στον Χάρισον Φορντ, στη σκηνή των Όσκαρ 2023 AP



Ο Quan κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου νωρίτερα στην τελετή.

Ο Χάρισον Φορντ υπερασπίστηκε θερμά την ερμηνεία του Quan ταινία όλη τη σεζόν των βραβείων. Ο Quan ξεκίνησε στο Χόλιγουντ ως παιδί ηθοποιός, κάνοντας το ντεμπούτο του στην ταινία μεγάλου μήκους δίπλα στον Φορντ στην περιπέτεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom».



Τα Όσκαρ δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Quan και ο Φορντ είχαν μια συγκινητική επανένωση. Οι δυο τους έγιναν viral τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν βρέθηκαν στο συνέδριο D23 της Disney και πόζαραν για μια φωτογραφία. Ο Ford ήταν στην εκδήλωση για την προώθηση του "Indiana Jones 5", ενώ ο Quan ήταν παρών ως μέλος του καστ της δεύτερης σεζόν του "Loki". Ο Quan είπε στους New York Times ότι η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή όταν τον ρώτησαν αν ήθελε να ξανασμίξει με τον Φορντ.



«Καθώς πλησιάζω, γυρίζει και με δείχνει με το δάχτυλό του και έχει αυτό το κλασικό, διάσημο, γκρινιάρικο βλέμμα του Χάρισον Φορντ», είπε ο Quan. «Πάω σκεπτόμενος ότι "Θεέ μου, μάλλον πιστεύει ότι είμαι θαυμαστής και θα μου πει να μην τον πλησιάσω". Αλλά κοιτάζει και με δείχνει και λέει, "Είσαι ο Short Round;". Αμέσως μεταφέρθηκα πίσω στο 1984, όταν ήμουν μικρός, και είπα, "Ναι, Indy." Και είπε, "Έλα εδώ" και με αγκάλιασε σφιχτά."



