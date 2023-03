Ο Κίμων Κουρής σε σειρά της Amazon με την εγγονή του Έλβις: «Είναι φοβερή τύπισσα»

Ο Κίμων Κουρής συμμετέχει στη σειρά «Daisy Jones & The Six» του Amazon Prime Video με πρωταγωνίστρια τη Ράιλι Κίου.

Ο Κίμων Κουρής, ο γνωστός εισαγγελέας «Σταύρος Μαυρίδης» από τους «Παγιδευμένους», συμμετέχει στη σειρά «Daisy Jones & The Six» του Amazon Prime Video με πρωταγωνίστρια τη Ράιλι Κίου.



Μάλιστα, σήμερα ο Έλληνας ηθοποιός, μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία από σκηνή που έχει με την εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ και κόρη της πρόσφατα χαμένης, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, καθώς και μία φωτογραφία από το σενάριο της σειράς.



Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, ο Κίμων Κουρής αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά και στη συνεργασία του με τη Ράιλι η οποία βρέθηκε στην Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι για τα γυρίσματα.



«Το καλοκαίρι είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ξένη σειρά της Amazon που θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου. Έπαιξα με την Ράιλι Κίου, την κόρη της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και εγγονή του Έλβις. Λέγεται Daisy Jones & The Six. Έγιναν κάποια γυρίσματα στην Ύδρα. Αποτελείται από 8 επεισόδια και εγώ παίζω σε ένα από αυτά.



O Κίμων Κουρής και η Ράιλι Κίου σε επεισόδιο της σειράς Daisy Jones & The Six Kίμων Κουρής Facebook



Είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο που έγραψε η Taylor Jenkins Reid και τοποθετείται στη δεκαετία του '70. Η Ράιλι υποδύεται την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, που μετά ερωτεύεται έναν Ουαλό πρίγκιπα και έρχονται στην Ελλάδα να ζήσουν τον έρωτά τους στην Ύδρα. Εκεί γνωρίζει μια παρέα χίπηδων, ποιητών, που είναι και λίγο φιλόσοφοι, είναι και λίγο sex drugs and rock 'n' roll και εγώ κάνω έναν Έλληνα από την παρέα».



To σενάριο της σειράς Κίμων Κουρής Facebook

Αναφερόμενος στην εμπειρία της συμμετοχή του στη σειρά της Amazon, είπε: Έχω περάσει από οντισιόν κανονικά. Για τη σειρά της Amazon έκανα ένα δοκιμαστικό, εγκρίθηκε και μετά έκανα ζωντανή σύνδεση με Λος Άντζελες όπου ήταν ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί και ξανακάναμε τη σκηνή από την αρχή. Η πρώτη μέρα ανάγνωσης του σεναρίου ήταν τρομερή, θυμάμαι μας είχαν πάει σε ένα τρομερό κτίριο, στον τελευταίο όροφο, με τα κείμενά μας, καφέ και κάναμε ζωντανή σύνδεση με Λος Άντζελες να δουν την πρόβα κλπ. Μας είχαν υπογραμμίσει τα λόγια μας, μας μετέφεραν με αυτοκίνητα. Έχω σκηνές με τη Ράιλι. Είναι πολύ απλή, συμπαθητική, φοβερή τύπισσα».

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 3 Μαρτίου 2023. Την παραγωγή υπογράφει η Hello Sunshine, εταιρεία της Ρις Γουίδερσπουν.



