Netflix: Σαρώνει το Maestro - Και επίσημα στην έκτη θέση του παγκόσμιου Top 10

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει επίσημα το Netflix, το Maestro σκαρφάλωσε στο νούμερο έξι του παγκόσμιου Top 10 της πλατφόρμας.

Το Maestro μπήκε και επίσημα στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix. Συγκεκριμένα, η δημοφιλής σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της λίστας με τις πιο επιτυχημένες μη-αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας.



Τα ευχάριστα νέα έρχονται από το ίδιο το Netflix το οποίο κάθε εβδομάδα ανακοινώνει τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες του όπως διαμορφώνονται από τις ώρες θέασης.



Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στον πίνακα που δημοσιεύει το Netflix στη σελίδα του, το Maestro in Blue, όπως είναι ο διεθνής τίτλος στην πλατφόρμα, βρίσκεται στο νούμερο έξι της λίστας με 13.260.000 ώρες προβολής κατά τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του (20-26 Μαρτίου), από τη δέκατη θέση στην οποία βρέθηκε κατά την πρεμιέρα του με 7.300.000 ώρες προβολής.



To Maestro έχει περάσει σειρές όπως οι: Wrong Side of the Tracks (7), Close to Home: Murder in the Coalfield (8), Invisible City (9), Mr. Queen (10).

Το Maestro in Blue στην 6η θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix Netflix



Επιπλέον, η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρίσκεται στο Top 10 χωρών του πλανήτη, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η Ιταλία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Ουρουγουάη, η Τουρκία, η Ολλανδία, η Νέα Καληδονία, κ.ά.



Θυμίζουμε πως το Maestro in Blue ξεκίνησε το διεθνές ταξίδι του την Παρασκευή 17 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας του Netflix. Η σειρά είναι μεταγλωττισμένη σε όλες τις γλώσσες και προβάλλεται μεταφρασμένη σε όλο τον κόσμο εκτός από την Κίνα.







Oι χρήστες του Twitter παγκοσμίως έχουν αποθεώσει την ελληνική παραγωγή στο Twitter με τα περισσότερα σχόλια να αφορούν στην υπέροχη εικόνα, τη σκηνοθεσία και, φυσικά, τα πλάνα από την Ελλάδα.



«Ξεκινάω τη μέρα παρακολουθώντας την πρώτη ελληνική σειρά #maestroinblue. Δεν κουράζομαι να λέω πόσο όμορφη είναι αυτή η χώρα», «Ωραίος τρόπος να συνδέσεις τη μουσική με ψυχές γεμάτες θλίψη και συναισθήματα που περιβάλλονται από την απεραντοσύνη της θάλασσας», «Κυκλοφορεί η πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που την παρακολουθώ», «Η πρώτη ελληνική παραγωγή είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix παγκοσμίως. Είναι μια εκπληκτική σειρά με τίτλο "Maestro in Blue" που πραγματεύεται θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία και τα κοινωνικά πρότυπα», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια.

Η μεγάλη επιτυχία έχει δημιουργήσει πολλές προσδοκίες για τον δεύτερο κύκλο, τον οποίο θα δούμε στο Mega στις αρχές του 2024. Οι συντελεστές και οι πρωταγωνιστές, μάλιστα, βρέθηκαν για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου και οι φωτογραφίες στα social media δεν έλειψαν. Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιάννης Τσορτέκης, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Σάντρα Σαραφάνοβα, Τόνια Μαράκη, Γιώργος Μπινιάρης, έδωσαν το «παρών».

Διαβάστε επίσης





Maestro: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου για τη δεύτερη σεζόν – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Παπακαλιάτης: Έτοιμος για το Maestro 2 - H πρώτη συνάντηση με τους συντελεστές της σειράς

Maestro: Το «ταξίδι» της σειράς στο παγκόσμιο Netflix - Δείπνο Παπακαλιάτη με Τεντ Σαράντο

Maestro: «Σαρώνει» στο Netflix - Ανέβηκε δύο θέσεις σε λίγες ώρες ενώ μπήκε και στο τοπ 10 των ΗΠΑ