John Cale και The Waterboys στο Ηρώδειο τον Ιούνιο

Ο John Cale και οι The Waterboys έρχονται στο Ηρώδειο το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2023.

Ο John Cale, ο Ουαλός μουσικός που έγραψε ιστορία με τους Velvet Underground, έρχεται στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 για μια μουσική αναδρομή σε μια πορεία που καλύπτει πάνω από έξι δεκαετίες, με αρκετό κλασικό υλικό αλλά και τραγούδια από τον νέο του δίσκο Mercy, που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.

Συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός ροκ, drone, κλασικής, αβανγκάρντ και ηλεκτρονικής μουσικής, ο Κέιλ με τον Λου Ριντ, με μάνατζερ τον Άντι Γουόρχολ και μούσα τη Nico, υπήρξαν οι δημιουργοί των Velvet Underground, ενός από τα πιο αγαπημένα αβανγκάρντ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το 1996 μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame ενώ έχει τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.



Μαθητής του Ιάννη Ξενάκη και του Τζον Κέιτζ, στενός φίλος και συνεργάτης του Μπράιαν Ίνο, με πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό του, ο Τζον Κέιλ είναι ο παραγωγός που ανακάλυψε εμβληματικά ονόματα της ροκ όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ίγκι Ποπ, οι Squeeze, ο Τζόναθαν Ρίτσμαν, κ.ά.

Μαζί του στη σκηνή η Athens Philharmonia Orchestra και φυσικά η μπάντα του. Η παράσταση σχεδιάζεται ειδικά για το μνημείο με καθηλωτικές προβολές και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις σε παγκόσμια πρωτιά και αποκλειστικότητα.

Ο John Cale εμφανίζεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.

Εισιτήρια: Δίκτυο viva.gr https://www.viva.gr/tickets/music/john-cale/

The Waterboys

Οι Waterboys έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Φέτος φέρνουν για πρώτη φορά τη μελωδικότητα και τον λυρισμό τους στο Ηρώδειο την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.



Οι Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκοτσέζο μουσικό Μάικ Σκοτ, και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Σκοτ, ο οποίος είναι και η ψυχή του συγκροτήματος.



Με αφετηρία το rock ’n’ roll, ο πρώιμος ήχος τους χαρακτηρίζεται από επικές, μεγαλόπνοες συνθέσεις (ο όρος «big music» φτιάχτηκε γι’ αυτούς). Το 1985 κυκλοφορεί το «The Whole of the Moon», που έμελλε να γίνει το τραγούδι-έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μια στρατιά καλλιτεχνών, από τον Prince και τους U2 ως τους Killers και τον Rod Steward.



Ο Σκοτ, λάτρης των λαϊκών μύθων και θρύλων, οδήγησε τους Waterboys παράλληλα με την "μεγάλη μουσική" και σε πιο folk δρόμους, εμπνεόμενος από την κέλτικη παράδοση, αλλά και την Ελληνική μυθολογία με αγαπημένη του μορφή τον Πάνα. Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ, χωρίς να πάψουν ποτέ να εξελίσσονται.

Οι Waterboys εμφανίζονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.



Διαβάστε επίσης





Φεστιβάλ Αθηνών: Όσα θα δούμε σε Επίδαυρο, Ηρώδειο, Πειραιώς 260

Φεστιβάλ Αθηνών: Οι παραστάσεις που θα δούμε φέτος στην Επίδαυρο