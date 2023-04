Ο Diddy θα πληρώνει 5.000 δολάρια κάθε μέρα στον Sting για το υπόλοιπο της ζωής του

Ο Diddy θα καταβάλλει το ποσό των 5.000 δολαρίων κάθε μέρα στον Sting για το υπόλοιπο της ζωής του ως αποζημίωση για την κλοπή της μελωδίας από το «Every Breath You Take».

Ο Diddy (γνωστός και ως Puff Daddy) θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 5.000 δολαρίων κάθε μέρα στον Sting για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο θρύλος της R&B και hip-hop αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο, επειδή χρησιμοποίησε απόσπασμα από τραγούδι του μουσικού χωρίς άδεια το 1997. Το απόσπασμα προήλθε από την επιτυχία των Police του 1983 «Every Breath You Take» και ο Diddy το χρησιμοποίησε σε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του «I'll Be Missing You».



Τώρα ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας επιβεβαίωσε το ποσό που έχει οριστεί να πληρώνει μετά την επανεμφάνιση συνέντευξης του Sting από το 2018. Ο Sting συζήτησε αρχικά το θέμα όταν συμμετείχε στο The Breakfast Club πριν από πέντε χρόνια.

Στο βίντεο, ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Charlamagne the God ρώτησε τον αρχηγό των Police: «Είναι αλήθεια ότι ο Diddy πρέπει να σου πληρώνει 2.000 δολάρια, επειδή δεν ζήτησε άδεια να χρησιμοποιήσει το «Every Breath You Take»;».

Ο Άγγλος μουσικός και ηθοποιός απάντησε: «Ναι, για το υπόλοιπο της ζωής του».



Ο Sting - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμερ δήλωσε επίσης ότι ο Diddy του ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει τη μελωδία, αλλά μόνο αφού είχε ήδη κυκλοφορήσει το τραγούδι του.

Ο Diddy με ανάρτησή του στο Twitter επιβεβαίωσε τη δήλωση, αλλά διόρθωσε τον μουσικό για το πραγματικό ποσό που αναμένεται να πληρώσει.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



