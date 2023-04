1ο Death Disco Athens Open Air Festival με Sisters of Mercy: 2 ημέρες, 14 συγκροτήματα, 2 σκηνές

Οι θρυλικοί The Sisters of Mercy επιστρέφουν στην Ελλάδα

Οι The Sisters of Mercy και VNV Nation θα είναι οι headliners του διήμερου open air festival του Death Disco στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Το Death Disco Athens Open Air Festival έρχεται για πρώτη φορά το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Με αφορμή την δεκαετή παρουσία και συμβολή του στα αθηναϊκά δρώμενα το Death Disco γιορτάζει διοργανώνοντας το πρώτο του διήμερο open air festival με headliners τους θρυλικούς The Sisters of Mercy και VNV Nation.

Με 14 συγκροτήματα, 2 σκηνές και ένα line up που αυτόματα το καθιστά σαν ένα από τα σημαντικότερα dark alternative events της Ευρώπης, το Death Disco Open Air Festival έρχεται τον Ιούλιο στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να προσφέρει την απόλυτη εναλλακτική πρόταση στην φεστιβαλική ατζέντα του καλοκαιριού.

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023



VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht, Youth Valley

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023



The Sisters of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano Un.Ltd, Mechanimal, Data Fragments





Πληροφορίες:

Death Disco Open Air Festival

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουλίου

Εισιτήρια διημέρου: 80€

Μονοήμερα εισιτήρια: 42€ (early bird)

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/tagfest/death-disco-open-air-festival-2023/





