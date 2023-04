Νέα ταινία του Στίβεν Κινγκ έκανε το κοινό να ουρλιάζει από τρόμο - Ξαναμπήκε στο μοντάζ

Το The Boogeyman θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 2 Ιουνίου 2023

Η κινηματογραφική μεταφορά του The Boogeyman τρόμαξε ακόμα και τον ίδιο τον μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ.

Μια επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Στίβεν Κινγκ χρειάστηκε να μπει ξανά στο μοντάζ, καθώς έκανε τους θεατές να ουρλιάζουν τόσο δυνατά από τρόμο που «έχασαν εντελώς τις επόμενες σκηνές».

Ο λόγος για την επερχόμενη ταινία υπερφυσικού τρόμου The Boogeyman σε σκηνοθεσία του Ρομπ Σάβατζ (Προστάτης). Η ταινία βασίζεται σε ομώνυμο διήγημα του Κινγκ του 1973 και ακολουθεί τη μαθήτρια λυκείου Sadie Harper (Sophie Thatcher) και την αδελφή της Sawyer (Vivien Lyra Blair) οι οποίες στοιχειώνονται από μια τρομακτική οντότητα.

Μιλώντας στο Empire, ο Σάβατζ εξήγησε ότι μια σκηνή που δείχνει το τέρας έπρεπε να κοπεί ξανά μετά την τρομοκρατημένη αντίδραση του κοινού κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών προβολών.

«Την πρώτη φορά που είδαν το πλάσμα, οι θεατές ούρλιαξαν τόσο δυνατά και αμέσως μετά άρχισαν να μιλάνε με τους διπλανούς τους, με αποτέλεσμα να χάσουν εντελώς τις επόμενες σκηνές», είπε ο Σάβατζ. «Έτσι έπρεπε να το ξανακόψουμε και να το φτιάξουμε, μόνο και μόνο για να μην χάσουν καμία ζωτική πληροφορία», εξήγησε.

Η ταινία κέρδισε επίσης θετική ανταπόκριση από τον ίδιο τον μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ. «Νοικιάσαμε την κινηματογραφική αίθουσα και προβάλαμε την ταινία για εκείνον στο Μέιν», πρόσθεσε ο Σάβατζ. «Δεν πήγα γιατί φοβόμουν ότι θυμόταν το Shining. Αλλά προφανώς τρόμαξε σε πολλές περιπτώσεις και έτσι έστειλε αυτό το υπέροχο μήνυμα σε όλους όσοι δούλεψαν στην ταινία. Το επόμενο πρωί έλαβα ένα email που έλεγε, "Από τον Στίβεν Κινγκ. Ρόμπερτ, ακόμα σκέφτομαι την ταινία σου το επόμενο πρωί"».



Στην επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται: «Η μαθήτρια λυκείου Sadie Harper και η μικρότερη αδερφή της Sawyer αναστατώνονται από τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας τους ενώ παράλληλα δεν έχουν μεγάλη υποστήριξη από τον πατέρα τους, Will, έναν θεραπευτή που αντιμετωπίζει τον πόνο του. Όταν ένας απελπισμένος ασθενής εμφανίζεται απροσδόκητα στο σπίτι του για να ζητήσει βοήθεια, αφήνει πίσω του μια τρομακτική υπερφυσική οντότητα που κυνηγά τις οικογένειες και τρέφεται με τα βάσανα των θυμάτων της. Ο Boogeyman».

Το The Boogeyman θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται πως ήδη βρίσκεται στα σκαριά μια prequel σειρά του It με τίτλο Welcome To Derry στο HBO. Η σειρά υπόσχεται να «διευρύνει το όραμα» των πρόσφατων κινηματογραφικών προσαρμογών και προέρχεται από τον ίδιο σκηνοθέτη, Άντι Μουσκιέτι.



