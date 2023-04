Άνα ντε Άρμας: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η έκπληξη στον πατέρα της

Η Άνα ντε Άρμας αφηγείται μια άγνωστη ιστορία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την αναπάντεχη έκπληξη που έκανε ο θρυλικός ηθοποιός στον πατέρα της.

H Άνα ντε Άρμας αποκάλυψε μια ιστορία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όταν βρέθηκε καλεσμένη στο Saturday Night Live στις 15 Απριλίου.



Η ηθοποιός εξήγησε ότι γνώρισε τον Ντε Νίρο στα γυρίσματα της πρώτης της αμερικανικής ταινίας, Hands of Stone του 2016.



«Μια μέρα [ο Ντε Νίρο] στο πλατό μού είπε: "Μπορεί να πάω στην Κούβα σύντομα. Αν το κάνω, θα πω ένα γεια στην οικογένειά σου"», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή. «Μου ζήτησε ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου».

«Το ξέχασα τελείως και μετά μια μέρα ξαφνικά, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον μπαμπά μου – σε κατάσταση υστερίας. Λέω "Μπαμπά, τι συμβαίνει;" και λέει, "Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μόλις ήρθε να με επισκεφτεί στη δουλειά!"».

Η Άνα ντε Άρμας συνέχισε σχολιάζοντας την «τόσο ευγενική χειρονομία» του Ντε Νίρο: «Ήμουν τόσο τυχερή που συνεργάστηκα με τόσους υποστηρικτικούς ηθοποιούς. Ο μπαμπάς μου ήταν τόσο περήφανος για μένα και θα ήταν περήφανος να με έβλεπε σήμερα να στέκομαι σε αυτή τη σκηνή. Νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ».

Στην ίδια εκπομπή, η Κουβανή ηθοποιός αποκάλυψε ότι έμαθε να μιλάει αγγλικά παρακολουθώντας τη δημοφιλή σειρά Friends (Τα Φιλαράκια), ενώ δηλώνει «περήφανη που έγινε Αμερικανίδα πολίτης, καθώς όλοι την καλωσόρισαν όταν άφησε την Κούβα και μετακόμισε στις ΗΠΑ».



Η καριέρα της Άνα ντε Άρμας απογειώθηκε μετά τη συμμετοχή της στο Knives Out του 2019 δίπλα στο Ντάνιελ Κρεγκ. Στη συνέχεια έπαιξε πάλι με τον Κρεγκ στην ταινία Τζέιμς Μποντ, No Time to Die. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως Μέριλιν Μονρόε στο Blonde του Netflix το οποίο της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Άνα ντε Άρμας ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο spin-off του John Wick, με τίτλο Ballerina στο οποίο θα εμφανιστεί και ο Κιάνου Ριβς. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου 2024.





