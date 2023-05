Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Νύχτες τρόμου, μυστήριο και μπέργκερ μετά... μουσικής

Τζωρτζίνα Ντούτση

05/05/2023 14:58

O Μάιος φέρνει μουσικές από όλο τον κόσμο, όπως και πολύ... μυστήριο, σασπένς, αγωνία και ατελείωτο φαγητό. Έτσι, αφού τρομάξουμε για τα καλά με τα θρίλερ και ζήσουμε Νύχτες Τρόμου, στο 8ο Horrorant Festival, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αστυνομικά μυστήρια και να ξεσκεπάσουμε τους δολοφόνους, στο 4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Και επειδή... νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, μια βόλτα από το Athens Street Food Festival στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι, κρίνεται -τουλάχιστον- απαραίτητη.

Μουσική

Μάριος Φραγκούλης, Dulce Pontes, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μάριος Φραγκούλης, Dulce Pontes

Ο αισθαντικός διεθνής τενόρος Μάριος Φραγκούλης και η αγαπημένη ντίβα του ελληνικού κοινού από την Πορτογαλία Dulce Pontes έρχονται την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής για να μας οδηγήσουν σε μια μαγευτική μουσική διαδρομή στη Μεσόγειο με τραγούδια από τα λιμάνια του κόσμου.



Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, έναρξη στις 20.30



Ηρώ Σαΐα, Θέατρο Άλσος

Η Ηρώ Σαΐα μαζί με μια παρέα πέντε σπουδαίων μουσικών έρχονται για πρώτη φορά στο Θέατρο Άλσος.

Τα Σάββατα 6 και 13 Μαΐου θα απολαύσουμε ένα πρόγραμμα με κλασικά τραγούδια, από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής - και όχι μόνο - που άφησαν ιστορία.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος βγαίνει και εκτός συνόρων «απρόσμενα» και «εξωτικά», για να καταλήξει στο δεύτερο μέρος στα δικά μας ρεμπέτικα και λαϊκά με τη μοναδική και γνήσια πενιά του Γρηγόρη Βασίλα και τον μοναδικό τρόπο που ερμηνεύει η Ηρώ Σαΐα.

Θέατρο

Το Πάρτυ, θέατρο Άνεσις



Μετά την μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, το Party της Σάλι Πότερ ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Στη θεατρική σκηνή, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια κωμικοτραγική ιστορία, η οποία εξελίσσεται ταυτόχρονα σε όλους τους χώρους ενός σπιτιού. Συγκεκριμένα, όλη η δράση διαδραματίζεται στο σπίτι της Τζάνετ, η οποία μόλις διορίστηκε Σκιώδης Υπουργός Υγείας από το Κόμμα της Αντιπολίτευσης και το… γιορτάζει!

Η Τζάνετ, πολιτικός της αντιπολίτευσης, έχει μόλις διοριστεί Σκιώδης Υπουργός Υγείας και διοργανώνει στο σπίτι της ένα πάρτυ. Στην συνάθροιση παρευρίσκονται ο σύζυγός της Μπιλ, η κολλητή της φίλη Έιπριλ με τον ιδιόρρυθμο Γερμανό σύντροφό της Γκότφριντ, η καθηγήτρια Μάρθα με την σύντροφό της Τζίνι και ο τραπεζίτης Τομ. Όλα κυλάνε όμορφα κι ωραία, μέχρι την στιγμή που ο Μπιλ ανακοινώνει ότι είναι σοβαρά άρρωστος και ότι θα πεθάνει σύντομα. Το τελειωτικό χτύπημα, όμως, έρχεται όταν πληροφορεί την Τζάνετ ότι θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με μια άλλη, πολύ νεότερη γυναίκα…



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Κυριακή στις 20:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21.00

Σινεμά

Saison Morte



O Θανάσης Τότσικας κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη με ένα αστυνομικό θρίλερ γυρισμένο στη Μήλο.



Ένας άνδρας, ο Χρήστος καλεί την αστυνομία από το ξενοδοχείο Paradise που βρίσκεται σε μια ερημική, το χειμώνα, τοποθεσία του νησιού. Όταν φτάνει η αστυνομία, βρίσκει τον άνδρα τραυματισμένο, την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου δολοφονημένη και βίαια δολοφονημένο, επίσης, το συνάδελφο του άνδρα που τηλεφώνησε. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει τι έγινε στο ξενοδοχείο, πλην του Χρήστου, ο οποίος επιμένει να ζητάει, από το κρεβάτι του ιατρικού κέντρου που νοσηλεύεται, τη Νάντια, μια αναχωρήτρια από την Αθήνα, που ζούσε σε μια ερημική τοποθεσία κοντά στο ξενοδοχείο.



Οι αστυνομικοί δεν βρίσκουν πουθενά τη Νάντια, άνοιξε η γη και την κατάπιε.

Η θέση του Χρήστου επιδεινώνεται, δεν υπάρχει κανείς να επιβεβαιώσει την ιστορία του. Οι αστυνομικοί τον πιέζουν κι εκείνος με την αίσθηση ότι η ιστορία που θα τους πει δεν θα τους πείσει και τελικά θα κατηγορήσουν εκείνον για όλα, ξεκινάει να αφηγείται στους δύο αστυνομικούς μια ιστορία στην οποία κανένας δεν είναι αυτό που φαίνεται κι όλα και όλοι αλλάζουν ρόλους και θέσεις μέχρι την τελική ανατροπή.



Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Λάλος, Ορέστης Τζιόβας, Τζένη Θεωνά, Θανάσης Ταταύλαλης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Μάνος Βακούσης, Τόνια Σωτηροπούλου, Όλγα Δαμάνη. Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης.



8ο Horrorant Film Festival Νύχτες Τρόμου

Το 8ο Horrorant Film Festival επιστρέφει (4-14 Μαΐου), με 63 συνολικά ταινίες από όλο τον κόσμο, χωρισμένες σε έξι ενότητες.

Στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ τρόμου και φαντασίας θα δούμε 26 ολοκαίνουριες παραγωγές, 6 cult classics και 31 διαμαντάκια μικρού μήκους. Οι προβολές γίνονται στο ΕΛΙΖΕ.

Βιβλίο

Τα 3 Ερωτήματα, Χόρχε Μπουκάι



Ο Χόρχε Μπουκάι και ο γιoς του, Ντεμιάν, έρχονται στην Αθήνα για την παρουσίαση των τελευταίων τους βιβλίων τη Δευτέρα 29 Μαϊου στις 18:30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Καλεσμένοι των εκδόσεων opera, οι δυο συγγραφείς θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους: Τα τρία ερωτήματα (Χόρχε Μπουκάι) και Απιστία (Ντεμιάν Μπουκάι).

Με αφορμή την επίσκεψη του διάσημου ψυχιάτρου και ψυχοθεραπευή, διαβάζουμε το τελευταίο του βιβλίο Τα τρία ερωτήματα. Σε αυτό, ο Χόρχε Μπουκάι παρουσιάζει μια προσωπική καταγραφή των «δρόμων» που, όπως λέει, είναι αναγκαίο να διατρέξει κάθε άνθρωπος που αναζητά την προσωπική του ολοκλήρωση, απαντώντας σε τρία βασικά υπαρξιακά ερωτήματα: ποιος είμαι, πού πηγαίνω, με ποιον.

Τα 3 Ερωτήματα, Χόρχε Μπουκάι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις opera



Από την πλευρά του, ο Ντεμιάν Μπουκάι επανεξετάζει στο βιβλίο του τη λογική των παγιωμένων απόψεων για το πάντα επίκαιρο θέμα της απιστίας, και προτείνει κάποια νέα «μέτρα και σταθμά», προσαρμοσμένα στη σημερινή εποχή.

Μην χάσετε

Το 4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας



Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι φανατικοί του μυστηρίου, μικροί και μεγάλοι αναγνώστες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες, εργαστήρια, προβολές και διαδραστικά παιχνίδια, από τις 3 έως τις 25 Μαΐου 2023.

Πηγή: Pixabay

Κατά τη διάρκεια του πολυήμερου φεστιβάλ οι φανατικοί του αστυνομικού –και όχι μόνο– θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε πολλές δράσεις που οργανώνονται σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως παρουσιάσεις νέων βιβλίων, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, παιδικές εκδηλώσεις, ομιλίες, debates, αφιερώματα σε τιμώμενους ξένους δημοφιλείς συγγραφείς, θεατρικές παραστάσεις, προβολή ταινιών, βίντεο και ντοκιμαντέρ, εργαστήρια ιστοριών και διαδραστικά παιχνίδια. Επίσης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αγαπημένοι συγγραφείς υπογράφουν τα βιβλία τους και συνομιλούν με τους αναγνώστες.

Φέτος για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μια σειρά παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων σε ένα εορταστικό τριήμερο (19-20-21 Μαΐου) στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Τρεις μέρες – ένας χώρος, με δράσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό!

Το Athens Street Food Festival



Το Athens Street Food Festival ανοίγει τις πόρτες του στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι, την Παρασκευή 5 Μαΐου και για τέσσερα τριήμερα του μήνα.

Είναι πια μια Αθηναϊκή παράδοση: κάθε Μάϊος είναι μήνας Athens Street Food Festival! Αυτό σημαίνει ότι και τα τέσσερα τριήμερα του Μαΐου (5-6-7, 12-13-14, 19-20-21 και 26-27-28 Μαΐου) το Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι θα γεμίσει με χιλιάδες foodies που θέλουν να γευθούν τις αμέτρητες, πρωτότυπες και ξεχωριστές γευστικές προτάσεις που μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικά σε αυτό το φεστιβάλ.



Φέτος το Athens Street Food Festival θα παρουσιάσει αυθεντικές και πρωτότυπες γεύσεις – αλμυρές και γλυκές - από ολόκληρο τον γαλαξία! Από το Περού ως την Κίνα, από το Μεξικό ως το Βιετνάμ, από την Αραβία έως την Τζαμάικα, από την Ιταλία έως τις ΗΠΑ, από την Ινδία έως Ιαπωνία και φυσικά από την Ελλάδα.

«Old Timber To New Fires», ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ



«Old Timber To New Fires». Ένας στίχος από το ποίημα του T. S. Eliot, «Four Quarters – Part 2: East Coker», που σε μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «παλιά ξυλεία για καινούριες φωτιές», δανείζει τον τίτλο της αναδρομικής έκθεσης του εικαστικού καλλιτέχνη Τάσσου Τριανταφύλλου.



Στην έκθεση «Old Timber To New Fires» στο ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, παρουσιάζονται πάνω από 20 έργα, γλυπτά και επίτοιχα, διαφόρων διαστάσεων, της περιόδου: μέσα δεκαετίας 1980 - 2017 και από υλικά όπως είναι το φυσικό κερί, το ακατέργαστο βαμβάκι, το κάρβουνο, το ξύλο από τις γνωστές μας περσίδες των παλαιών παντζουριών, κ.ά. Ορισμένα από τα έργα παρουσιάζονται σε έκθεση για πρώτη φορά.

Διάρκεια Έκθεσης: 6 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2023 - Μέρες & Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή: 11.00-13.30 και 19.00-21.30, Σάββατο: 11.00-14.00 και 19.00-21.00. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό





