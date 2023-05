Athens Music Week: 30 live acts, 130 ομιλητές και συναυλίες σε 4 venues

Το Athens Music Week επιστρέφει 29 Μαΐου - 01 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Athens Music Week επιστρέφει 29 Μαΐου - 01 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Boiler, την Crust και το Six d.o.g.s, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, γεμάτο πάνελ, παρουσιάσεις, ομιλίες, ανοιχτές roundtable συζητήσεις, εκπαιδευτικά workshops, showcase συναυλίες στην καρδιά της πόλης, open-air happenings, αλλά και ένα μεγάλο closing live event στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Ζήσε από «μέσα» το σήμερα και αύριο της μουσικής βιομηχανίας, γνώρισε ανθρώπους και δίκτυα που θα σε βοηθήσουν να προωθήσεις τη μουσική σου στον υπόλοιπο κόσμο, μάθε εναλλακτικούς τρόπους να αυξήσεις τα έσοδα σου από τη μουσική και ανακάλυψε όλες τις νέες, δυναμικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του μουσικού χώρου.



Ποιες ευκαιρίες και απειλές φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη μουσική πραγματικότητα και τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα; Πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κατά το βέλτιστο τρόπο το YouTube, το Instagram και το Tik Tok για την προώθηση της μουσικής σου; Τι ρόλο παίζουν οι μουσικοκριτικοί σήμερα, και, τελικά, πόσο συμπεριληπτική είναι η μουσική βιομηχανία;

Σε όλα τα παραπάνω και σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι εταιρειών, διεθνών δικτύων και οργανισμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων και κρατικών φορέων, όπως, μεταξύ άλλων, από την Ελλάδα: Athens City Festival, Globe One Digital, Academy of Entrepreneurship, Athina 9,84, Brainfood Media, DPG, Fuzz Productions, The Hubsters, LabArt LiFO, MiC, Nostos 100,6, Olafaq, Orfium, Pepper Radio 96.6, Plisskën Festival, Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), ΕΡΤ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 24 Media.



Kαι από το εξωτερικό: CMU (Ηνωμένο Βασίλειο), Europe In Synch (Γερμανία), ΕΧΙΤ Festival (Σερβία), Fengaros Festival (Κύπρος), Folk Extreme (Φινλανδία), Gulbaba (Τουρκία), Krakow Festival Office (Πολωνία), Linecheck Festival (Ιταλία), Livenation Spain (Ισπανία), Mastering The Music Business (Ρουμανία), Media Deals (Γερμανία), Music Estonia (Εσθονία), Music Showcase Israel (Ισραήλ), Steve Farris Music (Ηνωμένο Βασίλειο), Slovenian Music Information Center (Σλοβενία), Spike Music Conference (Βουλγαρία), Steven Farris Music Consultant (Ηνωμένο Βασίλειο), The State51 Conspiracy (Ηνωμένο Βασίλειο), Utopia Music (Ελβετία).

Πληροφορίες για τους ομιλητές εδώ. Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι συναυλίες ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών είναι, όμως, αυτές που δίνουν τον ρυθμό μέσα και έξω από την Τεχνόπολη, καθώς και φέτος η live, μουσική δράση μεταφέρεται στην καρδιά της πόλης, και ειδικότερα στο Boiler, τη Crust και το Six d.o.g.s, σχηματίζοντας μία μεγάλη σκηνή μέσα στο αστικό τοπίο. Το πρόγραμμα showcase συναυλιών συνδυάζει νέες και διαχρονικές τάσεις εστιάζοντας στην ανάδειξη και προώθηση Ελλήνων μουσικών, ενώ παράλληλα συστήνει για πρώτη φορά ξένους καλλιτέχνες στην εγχώρια αγορά. Μαζί με τo line up του live stage στη κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης που θα ρίξει την αυλαία της διοργάνωσης, διαμορφώνουν συνολικά ένα συναρπαστικό, φεστιβαλικό πρόγραμμα στο οποίο περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής οι Badfocus, Cinemon, Hey! Douglas, K not K, OROVEGA, The Steams, Παιδί Τραύμα.

Πληροφορίες για τους καλλιτέχνες εδώ. Περισσότερα live acts θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για ακόμη μία χρονιά το Athens Music Week υποδέχεται εκπροσώπους δύο εκ των πιο ενεργών διεθνών δικτύων για τον ανεξάρτητο μουσικό τομέα, το Impala - Independent Music Companies Association και International Music Managers Forum (IMMF), που έχουν στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών/μεσαίων εταιρειών, την απόδοση μεγαλύτερης αξίας στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες και την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς επίσης και τον οργανισμό Music Tech Europe που στόχο έχει να δημιουργήσει συνέργειες και ευκαιρίες μεταξύ του κλάδου της τεχνολογίας και της μουσικής. Παράλληλα η διοργάνωση τονίζει την αξία των showcase festivals για το βιώσιμο μέλλον της μουσικής βιομηχανίας, προσκαλώντας μέλη μερικών εκ των σημαντικότερων στην Ευρώπη, όπως το Eurosonic (ESNS), το Linecheck και το Reeperbahn, ενώ ακόμη αξίζει να σημειωθεί πως στο φετινό Athens Music Week θα συγκεντρωθούν για πρώτη φορά όλοι μαζί στα χρονικά εκπρόσωποι μουσικών οργανισμών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο με στόχο την συσπείρωση τους.

Αναλυτικές πληροφορίες και νέες προσθήκες στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τo Athens Music Week υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού δικτύου Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισιτήρια

Ημερήσιο εισιτήριο: 10 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (στην είσοδο)



Τριήμερο εισιτήριο: 25 ευρώ (προπώληση), 30 ευρώ (στην είσοδο)

Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει!

Μάθε περισσότερα στο athensmusicweek.gr