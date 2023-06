John Cale: Τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο

O Jone Cale έχει σχεδιάσει μια οπτικοακουστική εμπειρία ειδικά για το Ηρώδειο.

Λίγες ώρες πριν ο John Cale βρεθεί στη σκηνή του Ηρωδείου, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, συνεχίζει τις πρόβες με την Athens Philharmonia Orchestra και την μπάντα του.



Θα εκπλαγείτε από τις ενορχηστρώσεις που δεν συγκρίνονται με τίποτε από ότι έχετε ακούσει από τον Cale μέχρι σήμερα. Κάνει ξανά νέο ό,τι έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια ενώ οι στιγμές του στο μαύρο grand piano ήταν ανατριχιαστικές. Όρθιοι χειροκροτούσαν στο τέλος της piano session οι μουσικοί της Ορχήστρας.

Στις πρόβες του John Cale



Το set list της συναυλίας συγκλονιστικό. Από τους Velvet Underground έως το αριστουργηματικό Mercy, μια υπέροχη εμπειρία περιμένει το κοινό που θα βρεθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιουνίου.



Η παράσταση θα είναι μία οπτικοακουστική εμπειρία μιας και έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μνημείο με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για το Ηρώδειο από τον Randall (Randy) Woolf, τον στενό συνεργάτη του John Cale εδώ και πολλά χρόνια.



O Woolf, συνθέτης και μέντορας της Brooklyn Philharmonic, συνεργάστηκε με τον John Cale στη μουσική του για την ταινία, American Psycho. Ενορχήστρωσε τραγούδια της Nico για τη συναυλία-αφιέρωμα του Cale «On The Borderline», που τραγούδησαν οι Peter Murphy, Lisa Gerrard, Sparklehorse, Stephin Merritt, Peaches και Meshell Ndegeocello και έχει ενορχηστρώσει για ορχήστρα πάνω από 40 κομμάτια του Cale.



Σε άλλα νέα τώρα, η ΕΜΥ προβλέπει πως ο καιρός την Δευτέρα 19 Ιουνίου θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στις 21.00 στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 26 βαθμούς.



Last Details



Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

John Cale on stage: 21:00



Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται στο viva.gr Το Ταμείο στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου την Δευτέρα 19/6 λειτουργεί: 10:00 - 21:30



Πληροφορίες Εισιτηρίων



Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 35 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα:



Κάτω Διάζωμα

VVIP: 85 ευρώ | VIP: 75 ευρώ | Ζώνη A: 70 ευρώ | Ζώνη B: 65 ευρώ | Ζώνη Γ: 60 ευρώ



Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 55 ευρώ | Ζώνη E: 45 ευρώ | Ζώνη ΣΤ: 40 ευρώ | Ζώνη G: 35 ευρώ



ΑμεΑ: 35 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 35 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 35 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 3221 897, Δε-Πα 10:00 - 17:00.



Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων



Δίκτυο viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Δίκτυο μεταπωλητών viva: Καταστήματα: Nova, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's



Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00 & Σάββατο 10:00-18:00



Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 | Τηλ: +30 2118008181

Σάββατο – Κυριακή: 10:00-18:00 Τηλ: +30 2103225109



ONLINE Booking: www.aefestival.gr



Διαβάστε επίσης





Οι πρώτες στιγμές του John Cale στην Αθήνα - Τι να περιμένουμε στο Ηρώδειο

John Cale και The Waterboys στο Ηρώδειο τον Ιούνιο