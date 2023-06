Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Χορεύουμε σε ρυθμούς φεστιβάλ και... εκλογών

Τζωρτζίνα Ντούτση

23/06/2023 14:56

Αυτές τις μέρες, όλοι χορεύουμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, φεστιβαλικούς και... εκλογών. Συγκροτήματα για κάθε μουσικό γούστο προσγειώνονται στην Αθήνα και βάζουν φωτιά στις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Μεγάλα φεστιβάλ, αγαπημένα συγκροτήματα και Έλληνες καλλιτέχνες θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Αθήνας για να μας χαρίσουν στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.



Παράλληλα, πολυσυζητημένες παραστάσεις και ταινίες περιμένουν τους θεατές στα ανοιχτά θέατρα και τα θερινά σινεμά της πόλης.



Όσοι βρείτε χρόνια για μια σύντομη εξόρμηση στην παραλία, δείτε το βιβλίο που προτείνουμε να σας κρατήσει συντροφιά πλάι στο κύμα.

Μουσική

Release Athens, Πλατεία Νερού



Tο Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την τρίτη φεστιβαλική ημέρα σε δύο σκηνές. Την Παρασκευή 23 Ιουνίου, υποδέχονται δύο σπουδαία ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην post punk και τη rock μουσική.

Η θρυλική Siouxsie επιστρέφει μετά από 15 χρόνια και θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού για να μας υπενθυμίσει γιατί θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες των τελευταίων δεκαετιών. Headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα είναι οι υπέροχοι Interpol. Το line up συμπληρώνουν οι: Viagra Boys, Echo & The Bunnymen, Ladytron, The Haunted Youth, In Trance 95.



Tην Κυριακή 25 Ιουνίου, δίνουμε ξανά ραντεβού στην Πλατεία Νερού για να απολαύσουμε τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού, Madrugada . Μαζί τους οι: Wet Leg, Pink Vanity και Baxter Dury.



Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 26 Ιουνίου, οι Disturbed θα κάνουν χαμό στη σκηνή του Release Athens. Mαζί τους οι: Bullet For My Valentine, OYD και Nova Twins.



Στις 27 Ιουνίου, οι δυνατές μουσικές συνεχίζονται από ένα εκρηκτικό line up. Parkway Drive, Soulfly, Triptykon και Skybinder προσγειώνονται στην Πλατεία Νερού.



Ο Ιούνιος κλείνει για το Release Athens, στις 28 Ιουνίου με μια δυνατή μέταλ μέρα με τους: Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn και Bleed From Within.



Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Release στις 15 Ιουλίου.



AthensRocks Festival, OAKA



Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, τo πιο δυνατό μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με μια συγκλονιστική συναυλιακή εμπειρία.

Οι καθηλωτικοί Ghost του Papa Emeritus IV και των Nameless Ghouls έρχονται στη χώρα μας στα πλαίσια του Imperatour, για να μας αποδείξουν περίτρανα γιατί θεωρούνται το δημοφιλέστερο metal συγκρότημα των τελευταίων ετών. Μαζί τους οι επικοί Candlemass, oι Typhus και οι «δικοί μας» Rotting Christ.



Sigur Ros, Ηρώδειο



Οι Sigur Ros πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 27 Ιουνίου στα πλαίσια της “Orchestral” περιοδείας τους, με τη συνοδεία της περίφημης London Contemporary Orchestra υπό την διεύθυνση του Robert Ames.

Από τις πιο δημοφιλείς post-rock μπάντες του πλανήτη, οι Ισλανδοί Sigur Ros φέρνουν για πρώτη φορά στο ρωμαϊκό ωδείο τα επιβλητικά ηχητικά τους τοπία. Οι σχεδόν υπνωτιστικές συνθέσεις τους, τραγουδισμένες στα ισλανδικά, μέσα στο υπέροχο κτίσμα θα βρουν τις σχεδόν απόκοσμες και μεγαλειώδεις διαστάσεις τους.



Pink Martini, Τεχόπολη Δήμου Αθηναίων



Tο συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές της ζωής μας, επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο αξέχαστες καλοκαιρινές συναυλίες: στις 26 Ιουνίου στην Αθήνα και στις 28 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη.

Οι πολυαγαπημένοι του ελληνικού κοινού Pink Martini καταφθάνουν με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ του καλοκαιριού, με παλιά και νέα υλικά και νέα τραγούδια που θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά!



Πάνος Μουζουράκης, Θέατρο Άλσος

Πάνος Μουζουράκης

Ο ανατρεπτικός Πάνος Μουζουράκης σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις, την Τετάρτη 28 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος. Μαζί του η νικήτρια του The Voice of Greece Μαρία Σακελλάρη.



Γιώτα Νέγκα, Κηποθέατρο Παπάγου

Γιώτα Νέγκα



​Η Γιώτα Νέγκα, η μεγαλύτερη σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια, έρχεται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τρίτη 27 Ιουνίου σε μια παράσταση-κατάθεση ψυχής, μέσα από τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας (Καλαντζόπουλος, Καραμουρατίδης, Μωραΐτης κ.ά.) όσο και κορυφαίων ερμηνευτών και δημιουργών.



Ελευθερία Αρβανιτάκη - Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Θέατρο Βράχων



Ήταν και είναι η συνεργασία της χρονιάς. Μετά από τα επαναλαμβανόμενα sold out στην μουσική σκηνή VOX στην Αθήνα, το πολύ επιτυχημένο ΜΑΖΙ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και της Ελεωνόρας Ζουγανέλη συνεχίζει με μια μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ελευθερία Αρβανιτάκη - Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μετά την επιτυχημένη συναυλία στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, οι δύο ερμηνεύτριες έρχονται στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα την Τετάρτη 28 Ιουνίου.

Θέατρο

Οι Βάκχες του Ευριπίδη που σκηνοθετεί η Έλενα Μαυρίδου, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο [Διόνυσος] και τον Γιώργο Χριστοδούλου [Πενθέας], κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ο Δημήτρης Λάλος ως Διόνυσος

Η πολυαναμενόμενη παράσταση, προσεγγίζει ερμηνευτικά το έργο και διερευνά την διονυσιακή μανία ή «βακχεία» με βασικά εργαλεία τον λόγο του Ευριπίδη, τον συνδυασμό της σύγχρονης με την παραδοσιακή μουσική. Η κινησιολογία βασίζεται στην τελετουργία των Αναστεναριών, που πιθανότατα αποτελεί επιβίωση θρησκευτικών πρακτικών από τη λατρεία του Διονύσου.

Σινεμά

Asteroid City



H νέα ταινία του Γουές Άντερσον με ένα all star cast ηθοποιών: Σκάρλετ Τζοχάνσον, Έντουαρντ Νόρτον, Τομ Χανκς, Τίλντα Σουίντον, Μάγια Χοκ, Tζέισον Σουόρτσμαν, Έντριαν Μπρόντι, Μπράιαν Κράνστον.



Ένα Σαββατοκύριακο του 1955 κάπου στην έρημο των νοτιοδυτικών ΗΠΑ: Στην Asteroid City, γνωστή για έναν γιγάντιο κρατήρα από μετεωρίτη και ένα παρατηρητήριο ουράνιων σωμάτων, στρατός και αστρονόμοι υποδέχονται πέντε νεαρούς βραβευμένους εφευρέτες. Όχι πολύ μακριά, πέρα από τους λόφους, διακρίνονται «μανιτάρια» από ατομικές δοκιμές. Αυτό που ξεκινάει ως ένας φόρος τιμής στα επιτεύγματα των νεαρών αστεροσκόπων θα εξελιχθεί στην υποδοχή ενός απρόσμενου εξωγήινου επισκέπτη. Η Asteroid City βρίσκεται αποκλεισμένη και ο στρατός ανακοινώνει μία επίσημη ιστορία συγκάλυψης. Όμως, οι πολύ ώριμες για την ηλικία τους ιδιοφυίες έχουν ένα σχέδιο ώστε τα πραγματικά συμβάντα να διαρρεύσουν στον υπόλοιπο κόσμο.



Με τον αμίμητο τρόπο του Άντερσον, η Asteroid City απλώνεται ως την ανατολική ακτή με έναν θεατρικό θίασο που κάνει πρόβες για το ομώνυμο θεατρικό έργο, ενώ εμείς περιπλανιόμαστε στα παρασκήνια και στις ζωές των ηθοποιών της εποχής.

Βιβλίο

To νέο βιβλίο Η Οικογένεια, της της Sara Mesa κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος

Η συγγραφέας του Ένας έρωτας και Πίσω από τους θάμνους επιστρέφει με ένα νέο μυθιστόρημα δημιουργώντας μια αποκαλυπτική ακτινογραφία μιας οικογένειας, τις ανοιχτές πληγές της, τα εύθραυστα σημεία της, τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες της. Αποδεικνύει έτσι για μια ακόμη φορά την ικανότητά της να απογυμνώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από τα κείμενά της.

Ένα βιβλίο-ανατροπή που επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο της Sara Μesa μεγαλώνει αδιάκοπα.



