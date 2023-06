Release Athens: Metal bonus έκπτωση στα εισιτήρια - Όλες οι λεπτομέρειες

To Release Athens κάνει μια σημαντική ανακοίνωση για το κοινό που βρέθηκε στην πρώτη ημέρα του φεστιβάλ με headliners τους Nightwish.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι του μονοήμερου εισιτηρίου για τη 7η Ιουνίου, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία εκ των τριών επερχόμενων metal ημερών του Release Athens 2023, αγοράζοντας το εισιτήριό τους στην τιμή των 35 ευρώ.

H συγκεκριμένη ειδική προσφορά ισχύει για μέχρι 2 εισιτήρια γενικής εισόδου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην 26η Ιουνίου (με Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins, O.Y.D.), την 27η Ιουνίου (με Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost, Skybinder) ή την 28η Ιουνίου (με Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within).

Η διαδικασία για την αγορά των εισιτηρίων με την ειδική αυτή έκπτωση έχει ως εξής:



1. Επισκέπτεστε έναν εκ των παρακάτω συνδέσμων, με βάση την ημέρα που σας ενδιαφέρει:

https://www.viva.gr/tickets/music/tagfest/release-athens-2023/disturbed/

https://www.viva.gr/tickets/music/tagfest/release-athens-2023/parkway-drive/

https://www.viva.gr/tickets/music/festival/release-athens-2023/amon-amarth-kreator/

2. Πατάτε το κουμπί ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ και σας εμφανίζεται το πεδίο «παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας / please insert your code». Εκεί, εισάγετε τον αριθμό του barcode που αναγράφεται στο εισιτήριο σας για τις 7/6 (θα το βρείτε στο pdf που λάβατε κατά την αγορά του) και στη συνέχεια ανοίγει η έκπτωση.

3. Επιλέγετε τον αριθμό εισιτηρίων (1 έως 2) που επιθυμείτε. Επαναλαμβάνουμε πως κάθε barcode αντιστοιχεί σε έως και 2 εκπτωτικά εισιτήρια.



4. Καταχωρείτε τα στοιχεία σας, αποδεχόμενοι τους όρους αγοράς εισιτηρίων.



5. Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και προχωρήστε στην πληρωμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε barcode μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ΜΙΑ φορά, οπότε πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τον αριθμό εκπτωτικών εισιτηρίων που επιθυμείτε να αγοράσετε.



Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας, τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο - όχι τηλεφωνικά ή μέσω email.



Τα εισιτήρια θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά την ολοκληρώση των παραπάνω βημάτων.

Διαβάστε επίσης





Release Athens 2023: 33 «κλικ» από την πρώτη μέρα με headliners τους Nightwish

Nightwish, In Flames & more σάρωσαν την Πλατεία Νερού και μας προετοίμασαν για περισσότερο metal

Οι Disturbed επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2023