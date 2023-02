Amon Amarth και Kreator στο Release Athens 2023

Δύο γνωστά ονόματα της metal σκηνής, οι Amon Amarth και τους Kreator θα παίξουν στη σκηνή του Release Athens στις 28 Ιουνίου.

To Release Athens 2023 υποδέχεται δύο πολύ σπουδαία συγκροτήματα της metal σκηνής, τους Amon Amarth και τους Kreator, την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Οι αδιαμφισβήτητοι βασιλιάδες του Viking metal και το πιο συνεπές γκρουπ του thrash, αντίστοιχα, υπόσχονται την πιο σημαντική βραδιά του σκληρού ήχου για το φετινό καλοκαίρι.



Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Amon Amarth



Οι Amon Amarth δημιουργήθηκαν στην Tumba της Σουηδίας, το 1992, και κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών έχουν διαγράψει μια μοναδική πορεία, γεμάτη με τις μαγικές εικόνες της ιστορίας και της κουλτούρας των Βίκινγκς. Από τον θρίαμβο του underground πρώτου δίσκου, “Once Sent From The Golden Hall” (1998), και μετά, οι Σουηδοί υπήρξαν μια ασταμάτητη δημιουργική μηχανή. Με έναν αλάνθαστο και ξεχωριστό ήχο που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία του επικού metal, το κουιντέτο έγινε διάσημο χάρη στα διαχρονικά τραγούδια και τις εκρηκτικές, σχεδόν θεατρικές, ζωντανές εμφανίσεις του.



Με κυκλοφορίες όπως το σπουδαίο “Twilight Of The Thunder God” (2008) και το concept album “Jomsviking” (2016), οι Amon Amarth έχουν εξελιχθεί σε μια από τις πιο σταθερές δυνάμεις του heavy metal, προσφέροντας στο φανατικό κοινό τους μια σχεδόν ατελείωτη σειρά κλασικών τραγουδιών όπως τα “The Way of Vikings”, “Guardians of Asgaard”, “Deceiver of Gods” και “First Kill”, μεταξύ πολλών άλλων.



Επιπρόσθετα, έχουν πλέον καταφέρει να θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά και επιβλητικά live acts του metal, συμμετέχοντας ως headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου. Έχοντας στις αποσκευές τους έναν από τους κορυφαίους δίσκους της καριέρας τους, το σκοτεινό “The Great Heathen Army”, οι Amon Amarth έρχονται στο Release Athens 2023 με ένα εντυπωσιακό show επικών διαστάσεων που θα υπενθυμίσει στους οπαδούς τους πως παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ του death metal.



Kreator

Τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, οι θρύλοι του γερμανικού metal, Kreator, βρίσκονται σήμερα σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ασύγκριτης καριέρας τους. Παραμένοντας πιστοί στις αξίες τους και αδιαφορώντας για τις πρόσκαιρες τάσεις του σκληρού ήχου, κατάφεραν να διατηρηθούν στο προσκήνιο του thrash metal και χάρη στο όραμα και την αποφασιστικότητα του ηγέτη τους, Miland “Mille” Petrozza, συνέχισαν να κυκλοφορούν δίσκους που εξακολουθούν να αφήνουν εποχή.



Από το ντεμπούτο τους, “Endless Pain” (1985), όπου συγχώνευσαν του ήχους του thrash και death metal με τρόπο που κανείς δεν είχε κάνει μέχρι τότε, και το οριακό “Pleasure to Kill” (1986), που θεωρείται ένα άλμπουμ-ορόσημο των 80s, μέχρι το σαρωτικό “Gods of Violence (2017) και το περσινό “Hate Über Alles”, οι Kreator έχουν αποδείξει πως πρόκειται για ένα από ελάχιστα συγκροτήματα που δεν επαναπαύεται στις δάφνες του αλλά συνεχίζει την πορεία του με την ίδια ένταση και την ίδια ορμή.



Τα κατορθώματά τους φυσικά και δεν έχουν περάσει απαρατήρητα στο εγχώριο κοινό, με το οποίο έχουν αναπτύξει μια σπάνια σχέση, γνωρίζοντας την αποθέωση σε κάθε τους βήμα και σε κάθε τους συναυλία. Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά μια θρυλική μπάντα, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει στην Ελλάδα.

Η προπώληση ξεκινάει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, θα είναι άμεσα διαθέσιμα τέσσερα νέα combo tickets (δύο τριήμερα και δύο διήμερα) για όσους φίλους του metal επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση. Αναλυτικά:



Disturbed & more tba (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Parkway Drive & more tba (27/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator & more tba (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 100€ (κέρδος 20€)



Nightwish & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Helloween & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator & more tba (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 110€ (κέρδος 30€)



Nightwish & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator & more tba (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)



Helloween & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator & more tba (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)



*Οι κάτοχοι μονοήμερου ή διήμερου εισιτηρίου για τις υπόλοιπες τέσσερις metal ημέρες του Release Athens 2023, εφόσον το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης του εισιτηρίου τους, γρήγορα και εύκολα.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / releaseathens.gr/prosfores / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διαβάστε επίσης





Oι Madrugada επιστρέφουν ξανά στην Ελλάδα για το Release Athens 2023

Οι Parkway Drive έρχονται στο Release Athens 2023

Οι Disturbed επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2023

Interpol και Siouxsie στο Release Athens x SNF Nostos