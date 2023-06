Nightwish, In Flames & more σάρωσαν την Πλατεία Νερού και μας προετοίμασαν για περισσότερο metal

Όσα είδαμε στην πρώτη ημέρα του μεγαλύτερου φεστιβάλ της πόλης, μια υπέροχη πρώτη γεύση για όσα μας περιμένουν στη συνέχεια

Η πολυαναμενόμενη έναρξη του 6ου Release Athens συνέβη χθες στην Πλατεία Νερού, με χιλιάδες κόσμου να κατηφορίζει στο Φάληρο για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, με headliners τους Nightwish και τους In Flames, Insomnium και Elysion να συμπληρώνουν ιδανικά το lineup.

Ο κόσμος γέμισε από νωρίς την Πλατεία Νερού και οι Elysion αποτέλεσαν μια άψογη αφετηρία για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και εκρηκτική μουσική. Η αθηναϊκή μπάντα γέμισε με ευκολία την (τεράστια) σκηνή και παρουσίασε με φανερό ενθουσιασμό το εξαιρετικό υλικό που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια.

Η συνέχεια ανήκε στους Insomnium και το μελωδικό death metal τους, σε ένα show-δυναμίτη που απογειώθηκε όταν οι Φινλανδοί κάλεσαν στη σκηνή τον Σάκη Τόλη των Rotting Christ, για να τραγουδήσει μαζί τους το “White Christ”, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο φετινό δίσκο της μπάντας, “Anno 1696”.

Ακολούθησαν δύο εμφανίσεις που οι εγχώριοι metalheads περίμεναν πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα είδαμε τους In Flames, σε μια μεγάλη live με τον φοβερό Liam Wilson των The Dilinger Escape Plan να παίρνει τη θέση του Bryce Paul στο μπάσο, και να ικανοποιούν ένα μεγάλο απωθημένο που διαρκούσε πάνω από δύο δεκαετίες, από το 2000 δηλαδή, όταν είχαν έρθει τελευταία φορά οι In Flames στην Ελλάδα.

Το μεγάλο γεγονός της βραδιάς φυσικά ήταν το υπερθέαμα που παρουσίασαν οι Nightwish, η κορυφαία μπάντα του συμφωνικού metal στον πλανήτη. Οι Φινλανδοί έπαιξαν ένα υπέροχο σετ, γεμάτο με τα κορυφαία τους τραγούδια (“Nemo”, “Shoemaker”, “Ghost Love Score” κτλ.), και την φοβερή Floor Jansen να επιδίδεται σε ατελείωτο headbanging παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Η συνέχεια στο Release Athens προβλέπεται ακόμα πιο εκρηκτική, αφού ο Ιούνιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 4 ακόμα ημέρες αφιερωμένες στο metal. Στις 17 Ιουνίου, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους θρύλους του ευρωπαϊκού power metal, τους Γερμανούς Helloween, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από δέκα χρόνια, στο μεγαλύτερο show που έχουν παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα. Μαζί τους, θα εμφανιστεί η μπάντα-αποκάλυψη του περσινού Release Athens, οι Ουκρανοί Jinjer της φοβερής και τρομερής Tatiana ‘Tati’ Shmailyuk, οι Beyond The Black, που δεν θεωρούνται τυχαία ένα απ’τα πιο επιτυχημένα metal συγκροτήματα των τελευταίων ετών, και οι δικοί μας, Silent Winter.

