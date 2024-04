Βραβεία Ίρις 2024: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα «ελληνικά Όσκαρ»

Η «Φόνισσα» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη οδηγεί την κούρσα των φετινών βραβείων Ίρις

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Ίρις τα οποία φέτος γιορτάζουν τα 15 τους χρόνια.



Η ΕΑΚ είχε να επιλέξει ανάμεσα σε 100 συνολικά ταινίες που κατατέθηκαν φέτος. Την κούρσα οδηγεί η «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με 16 συνολικά υποψηφιότητες, ενώ ακολουθεί η ταινία «Animal» της Σοφίας Εξάρχου με 13 υποψηφιότητες.

Η τελετή απονομής των βραβείων Ίρις θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης θα είναι ο ηθοποιός οικοδεσπότη τον ηθοποιό Γιάννης Νιάρρος.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά

Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφφέ

1. Για την ταινία Η αόρατη μάχη: Αντώνης Κοτζιάς

2. Για την ταινία Μινόρε: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, Elizabeth Schuch, Προκόπης Βλασερός

3. Για την ταινία Φόνισσα: Αντώνης Νικολάου, Αλέξανδρος Αραπαντώνης

4. Για την ταινία Animal: Παντελής Αναστασιάδης, Γιάννης Αγελαδόπουλος

5. Για την ταινία Inside: Αντώνης Κοτζιάς, Martin Jurado



Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Γιώργος Αλαχούζος

2. Για την ταινία Μινόρε: Προκόπης Βλασερός

3. Για την ταινία Πολύδροσο: Ιωάννα Λυγίζου

4. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ιωάννα Λυγίζου

5. Για την ταινία Φόνισσα: Εύη Ζαφειροπούλου, Χρόνης Τζήμος

6. Για την ταινία Animal: Ιωάννα Λυγίζου, Χρόνης Τζήμος





Βραβείο Ήχου

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Κώστας Φυλακτίδης

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Γιώτης Παρασκευαΐδης, Βιολέτα Σαραφιανού (aka Nalyssa Green)

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Στέφανος Ευθυμίου

4. Για την ταινία Φόνισσα: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Αλίκη Παναγή, Νίκος Καραδοσίδης

5. Για την ταινία Animal: Odo Grötschnig, Sebastian Watzinger, Thomas Pötz Kava, Rudolf Gottsberger, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Χρήστος Γούσιος





Βραβείο Ενδυματολογίας

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Βασιλεία Ροζάνα

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Άλκηστη Μάμαλη

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Κατερίνα Ζούρα

4. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

5. Για την ταινία Animal: Βασιλεία Ροζάνα





Βραβείο Σκηνογραφίας

1. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Εύα Γουλάκου

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Αλίκη Κούβακα

3. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

4. Για την ταινία Animal: Jorien Sont

5. Για την ταινία Inside: Thorsten Sabel





Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

1. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Δεσποινίς Τρίχρωμη (Ευαγγελία Ξυνοπούλου)

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ted Regklis

4. Για την ταινία Φόνισσα: Δημήτρης Παπαδημητρίου

5. Από την ταινία Animal: Wolfgang Frisch





Βραβείο Μοντάζ

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Γιάννης Χαλκιαδάκης

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Λίβια Νερουτσοπούλου

3. Για την ταινία Φόνισσα: Αγγέλα Δεσποτίδου

4. Για την ταινία Animal: Dragos Apetri, Νίκος Βαβούρης

5. Για την ταινία Inside: Λάμπης Χαραλαμπίδης





Βραβείο Φωτογραφίας

1. Για την ταινία Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας: Άγγελος Ράλλης

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Σίμος Σαρκετζής

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Θεόδωρος Μιχόπουλος

4. Για την ταινία Φόνισσα: Παναγιώτης Βασιλάκης

5. Για την ταινία Animal: Monika Lenczewska





Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Ελένη Γερασιμίδου

2. Για την ταινία Μέντιουμ: Μάρθα Φριντζήλα

3. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

4. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου

5. Για την ταινία Φόνισσα: Μαρία Πρωτόπαππα

6. Για την ταινία Animal: Φλομαρία Παπαδάκη





Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Βασίλης Κολοβός

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ανδρέας Λαμπρόπουλος

3. Για την ταινία Φόνισσα: Γιάννης Τσορτέκης

4. Για την ταινία Animal: Αχιλλέας Χαρίσκος

5. Για την ταινία Tranzit: Δημήτρης Πουλικάκος





Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Αγγελική Μπεβεράτου

2. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Κλέλια Ανδριολάτου

3. Για την ταινία Πολύδροσο: Σοφία Κόκκαλη

4. Για την ταινία Πολύδροσο: Βίκυ Καγιά

5. Για την ταινία Φόνισσα: Καρυοφιλιά Καραμπέτη

6. Για την ταινία Animal: Δήμητρα Βλαγκοπούλου





Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Αλέξανδρος Λογοθέτης

2. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Θάνος Τοκάκης

3. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Κώστας Κορωναίος

4. Για την ταινία Φόνισσα: Δημήτρης Ήμελλος

5. Για την ταινία Inside: Willem Dafoe





Βραβείο Σεναρίου

[επτά (7) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Περικλής Χούρσογλου

2. Για την ταινία Μέντιουμ: Χριστίνα Ιωακειμίδη

3. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Χάρης Βαφειάδης

4. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Στέργιος Πάσχος

5. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Ξενοφών Χαλάτσης

6. Για την ταινία Φόνισσα: Κατερίνα Μπέη

7. Για την ταινία Animal: Σοφία Εξάρχου





Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

1. Για την ταινία ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του): Ιωσήφ Βαρδάκης

2. Για την ταινία Βάρδια: Γρηγόρης Ρέντης

3. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Χάρης Βαφειάδης

4. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

5. Για την ταινία Inside: Βασίλης Κατσούπης





Βραβείο Σκηνοθεσίας

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Χριστίνα Ιωακειμίδη

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ζαχαρίας Μαυροειδής

3. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

4. Για την ταινία Animal: Σοφία Εξάρχου

5. Για την ταινία Inside: Βασίλης Κατσούπης





Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

1. Για την ταινία Αποχαιρετισμοί: Σαββίνα Σαμιώτη

2. Για την ταινία Αχινός: Αλέξανδρος Σολτς

3. Για την ταινία Κακά παιδιά με ονόματα αγίων: Βίκυ Αναστασιάδου

4. Για την ταινία Το χάος που άφησε πίσω της: Νίκος Κολιούκος

5. Για την ταινία Days of a lilac summer: Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου





Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

[τέσσερις (4) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Έτοιμοι: Ειρήνη Βιανέλλη, Δανάη Σπαθάρα, Γιώργος Καρναβάς

2. Για την ταινία Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα: Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

3. Για την ταινία Ποτίστρα: Φοίβος Χαλκιόπουλος

4. Για την ταινία Fuga: Αντώνης Ντούσιας





Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

1. Για την ταινία Φῶς ἐκ Φωτός: Νεριτάν Ζιντζιρία, Efijeni Kokedhima

2. Για την ταινία À deux voix: Μάρθα Μπουζιούρη, Βασίλης Χρυσανθόπουλος

3. Για την ταινία Mothers of daughters: Γιούλα Μπούνταλη, Elke Lehrenkrauss, Κωνσταντίνος Σακκάς





Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Αερολίν: Αλέξης Κουκιάς Παντελής, Μαρία Ρεπούση

2. Από την ταινία Ανορθόδοξος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη

3. Για την ταινία Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Θανάσης Μιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού

4. Για την ταινία Διάβαση: Αινείας Τσαμάτης, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Θάνος Αναστόπουλος

5. Για την ταινία Midnight skin: Μανώλης Μαυρής, Ανναμπέλ Αρώνη, Ρομάνα Λόμπατς, Camille Genaud

6. Για την ταινία Wings: Φοίβος Ήμελλος, Κωνσταντίνος Γουριώτης





Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

1. Για την ταινία Η αόρατη μάχη: Αμάντα Λιβανού

2. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου

3. Για την ταινία How to have sex: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης





Βραβείο Ντοκιμαντέρ

1. Για την ταινία ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του): Μαρίνα Δανέζη, Τάσος Κορωνάκης, Ιωσήφ Βαρδάκης

2. Για την ταινία Βάρδια: Γρηγόρης Ρέντης, Βίκυ Μίχα, Clement Duboin, Florence Cohen

3. Για την ταινία Έμμονες ώρες στον τόπο της πραγματικότητας: Ρέα Βαλντέν

4. Για την ταινία Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας: Maria del Mar Rodriguez Yebra, Άγγελος Ράλλης

5. Για την ταινία Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης: Βάλερυ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη





Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Κώστας Ταγκαλάκης, Χάρης Βαφειάδης, Πάνος Παπαδόπουλος

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ιωάννα Μπολομύτη, Λίνα Γιαννοπούλου

3. Για την ταινία Φόνισσα: Διονύσης Σαμιώτης, Κώστας Λαμπρόπουλος

4. Για την ταινία Animal: Μαρία Δρανδάκη, Μαρία Κοντογιάννη, Lukas Rinner, Laura Sterian, Ivan Tonev, Στέλιος Καμμίτσης

5. Για την ταινία Inside: Γιώργος Καρναβάς



