Εικόνες από τα βραβεία του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Ολολοκληρώθηκε το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

Με την απονομή των βραβείων κοινού και κριτικής επιτροπής στον κινηματογράφο "Δαναό" ολοκληρώθηκε το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος. Την τελετή λήξης, στην οποία παρευρέθηκε η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer καθώς και προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου, παρουσίασαν οι ηθοποιοί Εύα Κοτανίδη και Αργύρης Πανταζάρας.

Kατά την ομιλία του, ο Aimé Besson, ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων και Διευθυντής του Φεστιβάλ, τόνισε ότι η επιτυχία που γνώρισαν οι προβολές και οι ειδικές εκδηλώσεις των 9 ημερών του Φεστιβάλ, αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για το γαλλόφωνο κινηματογράφο, που παραμένει τολμηρός, δημιουργικός και ποικιλόμορφος. Κλείνοντας την πρώτη διοργάνωση που ανέλαβε ως διευθυντής, ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες και φίλους του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, καθώς και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης.

H ταινία που κέρδισε το Βραβείο Κοινού κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών είναι το «Chasse gardée» («Κυνήγι γειτόνων») των Antonin Fourlon και Frédéric Forestier. Το βραβείο κοινού, προσφορά της μπίρας Fischer, δόθηκε στον εκπρόσωπο της Weirdwave, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα για την προώθησή της όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

H κριτική επιτροπή, που απαρτίζεται από τους Γιώργο Αρβανίτη, Christian Carembeu, Πολύδωρο Βογιατζή, Πόλυ Λυκούργου, Mylène Japanoï και Θανάση Νεοφώτιστο, απένειμε ομόφωνα το βραβείο της στην ταινία «Le Ravissement» («Η Αρπαγή») της Iris Kaltenbäck.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Αρβανίτης επέδωσε το βραβείο στον εκπρόσωπο της One From The Heart, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας με όλα τα μέλη το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής:

«Ομόφωνα και με ενθουσιασμό αποφασίσαμε να βραβεύσουμε ένα γενναίο σκηνοθετικό ντεμπούτο που μας ράγισε την καρδιά. Μια ταινία που χειρίζεται αδέκαστα αλλά παράλληλα ντελικάτα, με τρυφερότητα και κατανόηση, τη σύγχρονη μοναξιά. Θέλουμε να βραβεύσουμε τη δυνατή της ηρωίδα που μας έκανε να νιώσουμε την απόγνωσή της "να ανήκει", να αγαπηθεί. Θέλουμε να βραβεύσουμε τη σκηνοθέτιδα που η κάμερά της την ακολούθησε χωρίς να τη δικαιολογεί, αλλά και χωρίς να τη κρίνει. Σ' ένα κόσμο που βιάζεται πλέον να δικάσει όλους μας, εμείς θέλουμε να βραβεύσουμε ένα σινεμά κατανόησης που χωράει όλους όσοι αισθάνονται παράταιροι και ξένοι».

Το βραβείο της κριτικής επιτροπής αποτελεί προσφορά της Nova, η οποία υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. Και τα δύο βραβεία είναι δημιουργίες του Οίκου ZOLOTAS.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει επίσης μια ειδική μνεία στην ταινία «Vincent doit mourir» («Σκοτώστε τον Βενσάν») του Stéphan Castang, σε διανομή στην Ελλάδα από το Cinobo γιατί όπως δήλωσε, θέλησε με αυτήν την απονομή να δείξει τη στήριξή της σ' ένα σινεμά φρέσκο, μοντέρνο που αποτελεί μια νέα πρόταση για το μέλλον του γαλλικού κινηματογράφου, μια νέα επιρροή για τον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χώρο.

Μετά την απονομή των βραβείων, ακολούθησε η προβολή σε avant - première της ταινίας «Daaaaaalí !» («Ντααααλί!») του Quentin Dupieux.