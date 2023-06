Επικό φινάλε στο metal τριήμερο του Release Athens 2023

Το άτυπο αφιέρωμα στο metal από το Release Athens ολοκληρώθηκε με Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn και Bleed from Within

Με την ένατη ημέρα του Release Athens 2023 ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το άτυπο αφιέρωμα στο metal της φετινής διοργάνωσης, με τις εμφανίσεις τεσσάρων, πραγματικά σπουδαίων ονομάτων που γέμισαν από την πρώτη στιγμή την Πλατεία Νερού.



Οι Bleed From Within έκαναν την αρχή, με ένα άψογο σετ που ζέστανε τον κόσμο, για να ακολουθήσουν οι Heaven Shall Burn, οι οποίοι μετά από πάνω από δύο δεκαετίες ζωής, φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφαία φάση της καριέρας τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σετ τους, σειρά πήραν οι βασιλιάδες του ευρωπαϊκού thrash metal, οι Kreator, σε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις τους στη χώρα -όπως μας εξομολογήθηκαν αργότερα. Οι Γερμανοί έπαιξαν ένα αψεγάδιαστο σετ, με όλα τα κλασικά τους τραγούδια (“Betrayer”, “Extreme Aggression”, “Flag of Hate”, “Pleasure to Kill” κτλ.) και το φανατικό τους κοινό να «ζει» για 90 λεπτά σε ένα τεράστιο pit.



Το φινάλε ήταν ακόμα πιο εκρηκτικό, με το επιβλητικό σκηνικό των Amon Amarth να εντυπωσιάζει απ’την πρώτη στιγμή που άνοιξαν και φώτα και ακούστηκαν οι πρώτες νότες του “Guardians of Asgaard”. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, οι Σουηδοί απέδειξαν γιατί είναι headliners σε όλες τις μεγάλες metal αρένες, και πρόσφεραν ένα καταιγιστικό σετ με τον Johan Hegg να αλωνίζει τη σκηνή της Πλατείας Νερού. Ξεχωριστό highlight φυσικά, η επίδειξη κωπηλατικών ικανοτήτων του κόσμου, οι οποίοι έφτασαν σχεδόν μέχρι τη… Valhalla.



Το Release Athens 2023 συνεχίζεται φυσικά, και αφού πάρουμε μια ανάσα για να ξεκουράσουμε φωνητικές χορδές, αυχένα, μέση και γόνατα, επιστρέφουμε στις 15 Ιουλίου, για ένα «Σάββατο Βράδυ» με τους Στέρεο Νόβα, Leftfield, Boy Harsher και Marva Von Theo.



Δείτε το photostory του Nicholas Cornford για το Newsbomb.gr από τις 2 τελευταίες metal days του Release Athens





