Η Πλατεία Νερού πήρε φωτιά με Parkway Drive, Soulfly, Triptykon

Η δεύτερη μέρα του metal τριημέρου στο Release Athens έβαλε φωτιά την Πλατεία Νερού.

Η όγδοη ημέρα του Release Athens εξελίχθηκε σε μια ιστορική βραδιά για το metal κοινό, με εμφανίσεις που θα μνημονεύονται για χρόνια από όσους είχαν την τύχη να παραβρεθούν στην Πλατεία Νερού.



Οι διαθέσεις του κόσμου φάνηκαν από την πρώτη στιγμή, με την εμφάνιση των Αθηναίων Skybinder και τη δημιουργία των πρώτων mosh pits, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν όταν ήρθε η σειρά των Triptykon του Thomas Gabriel Fischer, και το αφιέρωμα στους πρώιμους Celtic Frost. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτή την εμφάνιση από μια εντυπωσιακά δεμένη μπάντα που παρουσίασε κομμάτια-ύμνους του ακραίου ήχου, όπως τα “Morbid Tales”, “The Usurper”, “Procreation (of the Wicked)” μεταξύ πολλών άλλων. Εξίσου εντυπωσιακοί ήταν φυσικά και οι Soulfly του Max Cavalera, σε ένα show που τα είχε όλα: ένταση, ατελείωτο headbanging και εκρηκτικά τραγούδια, σε μια συνολικά ανατριχιαστική εμφάνιση.



PHOTO GALLERY Photo 1/10 Photo 2/10 Photo 3/10 Photo 4/10 Photo 5/10 Photo 6/10 Photo 7/10 Photo 8/10 Photo 9/10 Photo 10/10

Την βραδιά θα έκλεινε η πιο hot metal μπάντα της χρονιάς, οι Parkway Drive, οι οποίοι έχουν σαρώσει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι και μας πρόσφεραν μια από τις κορυφαίες στιγμές του Release Athens 2023. Με αμείωτη ένταση, εντυπωσιακό stage show και έναν ασταμάτητο Winston McCall, οι Αυστραλοί ταρακούνησαν την Πλατεία Νερού, η οποία μετατράπηκε σε ένα τεράστιο pit για περίπου 90 λεπτά.



Σε λίγο ξεκινάει η τελευταία metal ημέρα του φεστιβάλ, με ένα σπουδαίο lineup: Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn και Bleed From Within.





Πληροφορίες: releaseathens.gr



Εισιτήρια: releaseathens.gr / viva.gr



Διαβάστε επίσης





Release Athens: Οι Disturbed «σήκωσαν στον αέρα» την Πλατεία Νερού

Madrugada πρώτη φορά στο Release: Από τις πιο όμορφες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού

Release Athens: Metal bonus έκπτωση στα εισιτήρια - Όλες οι λεπτομέρειες