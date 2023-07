Rockwave Festival: 15 «κλικ» από την 1η μέρα με headliner τον Robbie Williams

Το Rockwave Festival επέστρεψε δυναμικά φέρνοντας στη σκηνή του τον Robbie Williams.

Το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023, έκανε πρεμιέρα το Rockwave Festival, το πιο επιδραστικό μουσικό φεστιβάλ της Ελλάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: ο απόλυτος entertainer, ο σαγηνευτικός Robbie Williams έκανε την υπόσχεση του πραγματικότητα, επέστρεψε στο αγαπημένο του κοινό στην Ελλάδα.



Χιλιάδες θεατές έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του Rockwave Festival στο TerraVibe. Πριν τον Robbie στη σκηνή του Terra Vibe ανέβηκαν οι: James Bay, MIKA, Jonathan Jeremiah, Leon of Athens ηλεκτρίζοντας το κοινό με την αφοπλιστική τους ενέργεια.



Λίγα λεπτά μετά τις 22.30, οι οθόνες στην σκηνή του Terra Vibe άναψαν και ο Mr. Robbie Williams μας υποδέχθηκε με το Let Me Entertain You ...και αυτό ακριβώς έκανε!



"I remember you, you remember me" μας είπε και μας υπενθύμισε από τα πρώτα κιόλας λεπτά την υπόσχεση που μας είχε δώσει 8 χρόνια πριν, να ξαναέρθει και να τραγουδήσει για εμάς.



Μας πήρε μαζί του σε ένα ταξίδι αναδρομή μιας καριέρας 33 ετών και την έντυσε με τις πιο μεγάλες επιτυχίες του παρασύροντας το κοινό σε ένα ξέφρενο μουσικό πανηγύρι.





PHOTO GALLERY Photo 1/14 Photo 2/14 Photo 3/14 Photo 4/14 Photo 5/14 Photo 6/14 Photo 7/14 Photo 8/14 Photo 9/14 Photo 10/14 Photo 11/14 Photo 12/14 Photo 13/14 Photo 14/14



Εξομολογητικός. Γενναιόδωρος. Πληθωρικός.



Με μια εξομολογητική διάθεση, μιλώντας μας για τις στιγμές που τον βασάνισαν, τους δαίμονες που τον κυνήγησαν, τις σκοτεινές φωνές που πάντοτε του έλεγαν πως δεν ήταν αρκετά καλός. Τις φωνές αυτές όμως, όπως μας εξομολογήθηκε ο ίδιος, κατάφερε να τις νικήσει γιατί οι δικές μας κραυγές στα τραγούδια του, τα χειροκροτήματα και ο ενθουσιασμός σε κάθε νότα των τραγουδιών του ηχούν πολύ δυνατότερα.



Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν τραγούδησε a capella το Angels με χορωδία τις χιλιάδες του κοινού που είχαν ανάψει τους φακούς των κινητών τους, κάτω από το φως του φεγγαριού.





«Πλέον θέλω να αισθάνομαι μόνο αληθινή αγάπη».



Και αυτή πήρε από το κοινό του Rockwave Festival! Ο Robbie Williams κέρδισε και αυτήν τη φορά την καρδιά των Ελλήνων φίλων του και πρόσφερε για άλλη μια φορά μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του.



Οι επόμενες συναυλίες του Rockwave Festival



7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Deep Purple

Saxon

As I Lay Dying

Rock 'n' Roll Children

Bokassa

Lazy Man's Load



8 ΙΟΥΛΙΟΥ

The Black Keys

Puscifer

VV

Kishi Bashi

Spektrvm

Frenzee



9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Villagers Of Ioannina City - 1000mods

Mother of Millions

Sadhus

Project Renegade

Soundtruck

Ganzi Gun





Σημεία Προπώλησης

VIVA link για ΟΛΕΣ τις ημέρες

&

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-festival-2023-robbie-williams/

Παρασκευή 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-festival-2023-deep-purple-saxon/

Σάββατο 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-festival-2023-the-black-keys/

Κυριακή 9 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-festival-2023-vic-1000mods/

& hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)



Διαβάστε επίσης





Ρόμπι Γουίλιαμς: Κατάθεση ψυχής στο Rockwave Festival - To setlist της συναυλίας

Ρόμπι Γουίλιαμς: Το δώρο των Ελλήνων για το κακό μάτι και το «ευχαριστώ» μέσα από το κότερό του

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η εξομολόγηση για τη ζωή του και η ατάκα που δίχασε σε μια μοναδική συναυλία (pics)