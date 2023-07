Το μήνυμα του Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο ελληνικό κοινό: «Αν δεν ξετρελαθείτε δεν είστε νορμάλ»

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα παίξει ζωντανά στο Κολυμβητήριο Ραφήνας στις 17 Ιουλίου.

Με ένα βίντεο που ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς μας προετοιμάζει για τη συναυλία που θα δώσει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, στη Ραφήνα, λέγοντας χαμογελώντας πως «αν δεν ξετρελαθείτε με τη συναυλία, δεν είστε νορμάλ»



Ο πολύ αγαπημένος στη χώρα μας μουσικός μας προετοιμάζει για ένα ξέφρενο live με τη μουσική των Βαλκανίων και όχι μόνο, μια που οι αναζητήσεις του μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.



Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων και ενέργειας μας περιμένει στο μαγευτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας, στις 17 Ιουλίου.



«Είναι καλοκαίρι και σίγουρα θα περάσουμε καλά όπως και όλοι όσοι έρθουν στη συναυλία. Θα παίξω ένα ζωντανό και κεφάτο πρόγραμμα, θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε. Θα διασκεδάσουμε και θα τρελαθούμε», έχει δηλώσει ο δημοφιλής μουσικός σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsbomb.gr.

Μαζί του θα έχει, όπως πάντα, την μπάντα του «The Wedding and Funeral Band».





Πληροφορίες



Δευτέρα 17 Ιουλίου, στις 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας, Αμαρυλλίδος 44, Ραφήνα



Προπώληση εισιτηρίων



Τicketmaster: https://www. ticketmaster.gr/showEventInfo. html...

Γενική είσοδος: 30 ευρώ

VIP: 60 ευρώ

Εκδοτήρια: Δημοτικό πάρκο - Κολυμβητήριο Ραφήνας

My Daily Spot Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25)

My Daily Spot Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14)



