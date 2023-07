Guns N Roses: Aπίθανα fun facts και όσα δεν γνωρίζεις για το «κακό παιδί» Axl Rose

Τζωρτζίνα Ντούτση

15/07/2023 06:20

Οι Guns N' Roses, ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους στην Αθήνα, το Σάββατο 22 Ιουλίου, με μια μοναδική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Οι Axl, Slash, Duff επιστρέφουν 30 χρόνια μετά (ήταν 24/5/1993) ξανά στον ίδιο χώρο για να παίξουν όλους τους θρυλικούς ύμνους με τους οποίους μεγαλώσαμε και θα μπορούμε να λέμε ότι ήμασταν και εμείς εκεί.



Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικανικό συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα. Έγιναν παγκόσμιοι σούπερ σταρ μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Η φήμη τους έφτασε έως τα πέρατα του κόσμου, ενώ χαρακτηρίστηκαν ως το πιο επικίνδυνο συγκρότημα, με αποτέλεσμα ο Τύπος να ασχολείται συχνά μαζί τους. Άλλωστε, είχαν βάλει και εκείνοι το χεράκι τους: ταραχές, συλλήψεις, σοβαροί εθισμοί, ατελείωτες μηνύσεις και πολλά άλλα. Ωστόσο, η μουσική που έκαναν πριν από 30 και πλέον χρόνια εξακολουθεί να ακούγεται από εκατομμύρια φαν, ενώ από την επανένωση τους το 2016, οι περιοδείες τους ξεπουλάνε.

Στιγμιότυπο από τη συναυλία του γκρου στο Glastonbury Festival στις 24/06 Yui Mok/PA Images via Getty Images

10 Fun Facts για τους Guns N’Roses

1. To συγκρότημα έχει αλλάξει το αρχικό line-up του όχι μία, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά 22 φορές από τότε που ξεκίνησαν.



2. Η μπάντα δημιουργήθηκε από τους Hollywood Rose, του Axl Rose και τους L.A. Guns του Tracii Guns. Το Guns N’Roses είναι ο συνδυασμός των δύο ονομάτων. Ο Axl είχε επίσης σκεφτεί τα ονόματα Heads of Amazon και AIDS. Ευτυχώς κατέληξε στο Guns N’Roses.



3. Η πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος, «Hell Tour», αποδείχτηκε πως είχε το πιο κατάλληλο όνομα. Είμαστε στο 1985. Οι Gun N' Roses είναι καθ' οδόν προς το Σαν Φρανσίσκο. Έχουν προγραμματισμένες συναυλίες Πόρτλαντ, Σακραμέντο και μετά στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώ βρίσκονται δύο ώρες βόρεια του Φρέσνο, το αυτόκινητό τους ένα Oldsmobile μοντέλο του ’77, τους αφήνει στη μέση του δρόμου. Αναγκάζονται να κάνουν ωτοστόπ για 40 ώρες μέχρι το Σιάτλ, κουβαλώντας μόνο τις κιθάρες τους! Χάνουν τα προγραμματισμένα σόου στους ενδιάμεσους σταθμούς, ενώ παίζουν με δανεικούς ενισχυτές όταν τελικά φτάνουν.

O Slash είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών Mick Hutson/Redferns

4. «Hell Tour» όνομα και πράγμα όπως αποδείχτηκε. Κατά την επιστροφή στο Λος Άντζελες μετά την πρώτη τους περιοδεία, το συγκρότημα είχε ένα τρομερό ατύχημα που κόντεψε να τερματίσει την καριέρα και τη ζωή τους... Ενώ ήταν στοιβαγμένοι μέσα στο Celica του Νταφ ΜακΚάγκαν, ένα άλλο αυτοκίνητο που ταξίδευε με σχεδόν 100 χλμ/ώρα τους παρέσυρε σε μια διασταύρωση, αφήνοντας ως εκ θαύματος τον ντράμερ Στίβεν Άντλερ μόνο με σπασμένο αστράγαλο.

5. Το 1986 οι Guns N’Roses θα άνοιγαν τη συναυλία του Alice Cooper, που έχει αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα και επιρροές τους, στο Arlington Theater στη Σάντα Μπάρμπαρα. Ωστόσο η μπάντα αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Axl Rose. Ο τραγουδιστής αρνήθηκε να συμμετέχει διότι το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα ονόματα των καλλιτεχνών.

6. Στις αρχές της καριέρας τους τα μέλη του γκρουπ ζούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Λος Άντζελες το οποίο αποκαλούσαν Hell House λόγω του αλκοόλ, των ναρκωτικών, των κοριτσιών και τις όποιες άλλες ακολασίες συνέβαιναν εκεί μέσα.

7. Το πρώτο άλμπουμ των Guns N' Roses, Appetite for Destruction, έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και είναι το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες με 18 εκατομμύρια αντίτυπα! Το άλμπουμ σημείωνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Παρέμεινε στα charts του Billboard για 147 εβδομάδες, ενώ μέσα από αυτό κυκλοφόρησαν επτά singles.

Οι Guns N' Roses το 1988 Larry Busacca/WireImage

8. Το 1988, περίπου δύο χρόνια μετά την ίδρυση του συγκροτήματος, είχαν δύο άλμπουμ στα charts των ΗΠΑ. Τα Appetite for Destruction και GN’R Lies. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν κατάφερε κάτι ανάλογο τη δεκαετία του '80. Οι Guns N'Roses μάς έδωσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μεταξύ 1987 και 1993 και πούλησαν περίπου 100 εκατομμύρια άλμπουμ.

9. Το Sweet Child O' Mine, το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του συγκροτήματος παγκοσμίως, γράφτηκε -σύμφωνα με πληροφορίες- σε μόλις πέντε λεπτά. Κατά έναν τρόπο προέκυψε τυχαία. Ο Slash έπαιζε αυτοσχεδίαζε στην κιθάρα του πριν μπει το υπόλοιπο συγκρότημα και ο Axl Rose –καθισμένος σε άλλο δωμάτιο– έγραψε τους στίχους μέσα σε μια μέρα. Παρά την εμπορική του επιτυχία, ο Slash το θεωρεί ως το χειρότερο τραγούδι του συγκροτήματος. Το 2019, το τραγούδι συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

10. Οι Guns N' Roses περιόδευσαν ως opening act των Aerosmith το καλοκαίρι του 1988. Ήταν μια μοναδική στιγμή για το συγκρότημα, αφού όλοι λάτρευαν τους Aerosmith και ιδιαίτερα τον Steven Tyler, μάλιστα τα δύο συγκροτήματα τα πήγαιναν τέλεια. Πρέπει να σημειωθεί όμως πως στην αρχή οι δύο μπάντες κρατούνταν σε απόσταση, καθώς οι Aerosmith είχαν περάσει από αποτοξίνωση και το management δεν ήθελε να έχουν γύρω τους ναρκωτικά και αλκοόλ. Καθώς προχωρούσε η περιοδεία, δημιουργήθηκε μια σχέση μέντορα μεταξύ των συγκροτημάτων. Οι Aerosmith είδαν τους νεότερους εαυτούς τους στο Guns N' Roses.

10+1 πράγματα που -ίσως- δεν γνώριζες για το «κακό παιδί» Αxl Rose

Mια από τις φορές που οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Axl Rose Bill Turnbull/NY Daily News Archive via Getty Images

1. Αν και όλοι τον ξέρουμε ως Axl Rose, ο frontman γεννήθηκε ως William Bruce Rose Jr. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο είναι ένας αναγραμματισμός του... oral sex.



2. Σύμφωνα με τον θρυλικό ηχολήπτη Bob Clearmountain, ο Axl Rose «απειλούσε να εγκαταλείψει το συγκρότημα τρεις φορές την εβδομάδα». Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, ο Axl είναι το μόνο εναπομείναν αρχικό μέλος του συγκροτήματος και ο μόνος που είναι συνεχώς παρών από το 1985.

3. Πριν ενωθούν με τους L.A. Guns, ο Axl Rose και ο Izzy Stradlin έβγαζαν χρήματα έκαναν διάφορες περίεργες δουλειές, όπως το να καπνίζουν τσιγάρα για μια ιατρική μελέτη που διεξήχθη από το UCLA, σύμφωνα με τη βιογραφία Appetite for Destruction: The Days of Guns N' Roses. Συγκεκριμέναν, o Axl κάπνιζε τσιγάρα για οκτώ δολάρια την ώρα. Είναι προφανές ότι αυτή ήταν μια εύκολη δουλειά για εκείνον. Θα κάπνιζε ακόμη και χωρίς αμοιβή...

4. Ο Axl ήταν γνωστός για τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Το κακό παιδί ήταν γνωστό πως έχανε συχνά την ψυχραιμία και τον έλεγχο. Τον Δεκέμβριο του 1987, ένας θαυμαστής στο Σικάγο ότι έμοιαζε λίγο με τον John Bon Jovi. Αυτό ήταν αρκετό για να φάει χαστούκι από τον Axl.

5. Ο Axl προκάλεσε πιθανώς το πιο σοβαρό περιστατικό το 1991 στο Αμφιθέατρο Riverport. Ένας θαυμαστής τραβούσε φωτογραφίες, γεγονός που ενόχλησε τον Axl ο οποίος πήδηξε μέσα στο πλήθος και του άρπαξε την κάμερα από το χέρι. Στη συνέχεια πέταξε το μικρόφωνο στη σκηνή και διέκοψε τη συναυλία, η οποία είχε διαρκέσει λίγα μόλις λεπτά. Οι θυμωμένοι οπαδοί αντέδρασαν έντονα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στον χώρο, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί. Ο Axl Rose κλήθηκε στο δικαστήριο όμως τελικά προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιμασμό, πληρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Στο τέλος, ο θαυμαστής πήρε και αυτόγραφο.



6. Αρκετά χρόνια μετά, το 2006 συνελήφθη στη Στοκχόλμη επειδή δάγκωσε έναν φύλακα στο πόδι! Στη συνέχεια, το 2012, σε μια ιδιωτική συναυλία στο Παρίσι στο στάδιο Bercy, τρόμαξε αφού του έκλεψαν ένα κολιέ αξίας 200.000 δολαρίων. Οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν πολύ να τον συγκρατήσουν. Τελικά πήρε πίσω τα κοσμήματα. Μια κυρία είχε βάλει στην τσέπη τα κοσμήματα στο πάρτι μετά το σόου…

O Axl Rose και η Στέφανι Σέιμουρ το 1991 Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

7. Στα μέσα του 1991, ο Rose έκανε σχέση με το supermodel Στέφανι Σέιμουρ. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Σέιμουρ εμφανίστηκε στα μουσικά βίντεο των Don't Cry και November Rain. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1993 αλλά χώρισαν τρεις εβδομάδες αργότερα.

8. Σύμφωνα με το The Vocal Ranges of the Greatest Singers, ο Axl Rose είναι ο καλύτερος τραγουδιστής όλων των εποχών και έχει ένα τρελό φάσμα πέντε οκτάβων. Ο Rose ξεπερνά θρύλους της μουσικής όπως είναι οι: Μαράια Κάρεϊ, Ρόμπερτ Πλαντ, Γουίτνεϊ Χιούστον, Στίβεν Τάιλερ και Έλβις Πρίσλεϊ.

O Axl Rose στο Wembley Mick Hutson/Redferns

9. Ο Axl Rose ξεκίνησε να δουλεύει το November Rain περίπου 10 χρόνια πριν την κυκλοφορία του το 1991 ως single από το άλμπουμ Use Your Illusion I. Ο Tracii Guns δήλωσε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ο Rose δούλευε πάνω στο τραγούδι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80.

10. Βρισκόμαστε στην ηχογράφηση του It’s So Easy για το άλμπουμ Appetite for Destruction. Ο Ντέιβιντ Μπόουι που εκείνη την περίοδο έβγαινε με τη μητέρα του -νεαρού τότε- Slash, επισκέφθηκε το συγκρότημα και φλέρταρε με την τότε κοπέλα του Axl και μοντέλο, Έριν Έβερλι. Η αντίδραση του Rose υπήρξε άμεση! Κυνήγησε τον Μπόουιν και τον γρονθοκόπησε. Τελικά οι δυο τους έλυσαν την παρεξήγηση και βγήκαν να τα πιουν στο China Club.

10+1. Τον Δεκέμβριο του 2014, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η φήμη ότι ο Axl πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Υπόστηριζαν πως βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Δυτικό Χόλιγουντ. Η φήμη αυτή προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές. Ευτυχώς, η αλήθεια αποκαταστάθηκε γρήγορα! Ο Axl απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας αστειευόμενος: «Αν είμαι νεκρός, πρέπει ακόμα να πληρώσω φόρους;».

Διαβάστε επίσης



Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία των Guns N’ Roses

The Last Internationale: 7 facts για το γκρουπ που θα ανοίξει τη συναυλία των Guns N’ Roses

https://www.setlist.fm/setlist/guns-n-roses/2023/circo-massimo-rome-italy-23a7c8d3.html