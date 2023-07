The Last Internationale: 7 facts για το γκρουπ που θα ανοίξει τη συναυλία των Guns N’ Roses

Oι The Last Internationale είναι γνωστοί για τις δυνατές συναυλίες που δίνουν.

Oι The Last Internationale θα είναι η support μπάντα που θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία των Guns N’ Roses στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Ποια είναι η μπάντα που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τα δυνατά live που δίνει και τους πολιτικοποιημένους στίχους της;

1. Το συγκρότημα των The Last Internationale, επίσης γνωστό ως TLI, ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη από την τραγουδίστρια Delila Paz και τον κιθαρίστα Edgey.



2. Ιδιαίτερα γνωστοί για τις δυνατές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι TLI έχουν μοιραστεί τη σκηνή με θρυλικά ονόματα όπως οι Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings of Leon, Slash, Scott Weiland, Weezer, One Republic, Tom Morello και πολλούς άλλους.



3. Ο πρώτος τους δίσκος, με τίτλο “We Will Reign”, κυκλοφόρησε από την

Epic Records το 2014.



4. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Brendan O'Brien με τη συμμετοχή του ντράμερ Brad Wilk (Rage Against the Machine), ο οποίος και συνόδευσε το συγκρότημα και καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης περιοδείας.



5. Το δεύτερο άλμπουμ των The Last Internationale, “Soul On Fire”, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019. Η παραγωγή ήταν του Tom Morello με τον Joey Castillo (Queens of the Stone Age) στα ντραμς.



6. Το πρώτο single του album, "Hard Times", έφτασε στο #1 στα blues charts του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο Top 20 σε πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.



7. Το πολυαναμενόμενο τρίτο studio album τους, “TLI 3”, κυκλοφόρησε στις

31 Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή του Joey Castillo και του Eloy Casagrande των Sepultura στα ντραμς, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο singles, το "1984" και το "Hoka Hey!" με lyric videos.



O Tom Morello έχει πει για εκείνους: «Οι The Last Internationale είναι από τους αγαπημένους μου στο νέο κύμα των επαναστατημένων rockers. Είναι ωμοί και αληθινοί και συνδυάζουν την αισθητική του rock του East Village με τη δύναμη του θωρηκτού Ποτέμκιν».



Οι Guns N’ Roses



Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικανικό συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα. Ενσωματωμένο στην pop κουλτούρα, το album-ορόσημο Appetite For Destruction, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του 1987, ξεχωρίζει ως το «ντεπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ» καθώς και ως το «11ο album όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», ενώ η περιοδεία “Not In This Lifetime...” (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέταρτη υψηλότερη, σε εισπράξεις, συναυλία στην ιστορία της μουσικής».



Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με διπλό χτύπημα με τα 7 φορές πλατινένια άλμπουμ “Use Your Illusion I” και “Use Your Illusion II”, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα “G N’ R Lies” (5 φορές πλατινένιο), “The Spaghetti Incident?” (πλατινένιο), “Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)” και “Chinese Democracy” (πλατινένιο). Επιπλέον, είναι μία από τις most-streamed ροκ μπάντες στον κόσμο, με μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify. Μετά τη θρυλική τους επανένωση, έγιναν headliners στο Coachella και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”. Παρ΄ όλα αυτά, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες για το 2023 και πολλές άλλες εκπλήξεις – το “Nightrain” συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα!



Οι Guns N’ Roses είναι οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).



H διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε με την προπώληση του Nightrain Fan Club του συγκροτήματος την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ενώ η γενική προπώληση για όλες τις ημερομηνίες ξεκίνησε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στο gunsnroses.com και ticketmaster.gr. Οι fans μπορούν να προμηθευτούν VIP Πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, VIP πρόσβαση στα bar κατά τη διάρκεια του show, αποκλειστικό Guns N’ Roses VIP merchandise και πολλά άλλα.



