Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Mind Your Business»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεργάζεται ξανά με τον will.i.am. Ακούστε το νέο της τραγούδι «Mind Your Business».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιστρέφει μουσικά με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Mind Your Business». Το πολυαναμενόμενο κομμάτι αποτελεί μια συνεργασία της ποπ σταρ με τον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη, will.i.am.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί τη μουσική τους επανένωση μετά το τριπλά πλατινένιο και πλέον κλασσικό Scream & Shout του 2012, το οποίο είναι και το πρώτο #1 στο τότε νέο Dance/Electronic Songs chart του Billboard.



Έχοντας ως μουσικό χαλί ένα αινιγματικό beat που σε μαγνητίζει, ο will.i.am για μία ακόμη φορά μας παρασέρνει με τα φωνητικά του, ενώ παράλληλα η ακαταμάχητη ενέργεια της Μπρίτνεϊ απογειώνει το τραγούδι.

Το track έρχεται αμέσως μετά το "The Formula" που αποτέλεσε και το πρώτο του solo single μετά από 10 χρόνια. Tα δύο αυτά κομμάτια είναι τα πρώτα δείγματα από το επερχόμενο 5ο solo studio album του will.i.am, το οποίο είναι και το πρώτο του μετά το #1, '#willpower', που κυκλοφόρησε το 2013 και περιείχε την τεράστια επιτυχία "Scream & Shout" με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Το νέο τους τραγούδι είναι διαθέσιμο από την PanikRecords/Sony Music.



Παράλληλα, εκτός από νέο τραγούδι, η ποπ σταρ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματα της πολυτάραχης ζωής της με τίτλο «The Woman in Me» στις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.





Διαβάστε επίσης





Μπρίτνει Σπίαρς: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματά της - Το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Θεέ μου πότε θα χαμογελάσω ξανά;» - Η ανάρτηση μετά το περιστατικό με το χαστούκι

Britney Spears: Απαλλάχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας του Γουεμπανιάμα - Βίντεο από το χαστούκι