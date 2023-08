Οι 25 κορυφαίες σειρές και ταινίες σύμφωνα με το Rotten Tomatoes

Το Rotten Tomatoes γίνεται 25 και ανακοινώνει τις 25 καλύτερες σειρές και ταινίες των τελευταίων 25 ετών.

Για να τιμήσει την 25η επέτειό του, το Rotten Tomatoes ζήτησε από κριτικούς να κατατάξουν τις πέντε κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 25 χρόνια. Στη συνέχεια, οι ψήφοι καταμετρήθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε μια λίστα με τα 25 κορυφαία.

Ο κατάλογος με τις καλύτερες σειρές περιλαμβάνει σειρές δράσης, φαντασίας, παλαιότερες και πιο πρόσφατες κωμωδίες. Συγκεκριμένα, συναντάμε τίτλους όπως, μεταξύ άλλων, τα Watchmen, Stranger Things, Succession, The Sopranos, The Office, Ted Lasso και Game of Thrones παρά το αμφιλεγόμενο φινάλε που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων.



Στο Top 25 των ταινιών, βρίσκουμε ψυχολογικά θρίλερ, τρόμου, επιστημονικής φαντασίας, φιλμ με υπερήρωες, κ.ά. Έτσι, στη λίστα υπάρχουν τίτλοι όπως: The Matrix, Get Out, The Lord of the Rings, Zodiac, The Social Network, Black Panther, κ.ά.

Οι 25 κορυφαίες σειρές

1. Breaking Bad

2. The Sopranos

3. The Wire

4. Mad Men

5. Succession

6. The Leftovers

7. Game Of Thrones

8. Twin Peaks: The Return

9. Lost

10. Six Feet Under

11. Fleabag

12. Ted Lasso

13. Better Call Saul

14. BoJack Horseman

15. Curb Your Enthusiasm

16. Atlanta

17. Stranger Things

18. The Marvelous Mrs. Maisel

19. The Office US

20. The West Wing

21. The Americans

22. Parks and Recreation

23. Arrested Development

24. Watchmen

25. Chernobyl

Οι 25 κορυφαίες ταινίες

1. Mad Max: Fury Road (2015)

2. Parasite (2019)

3. Mulholland Dr. (2001)

4. The Dark Night (2008)

5. Portrait of a Lady on Fire (2019)

6. In the Mood For Love (2000)

7. Spirited Away (2001)

8. Pan's Labyrinth (2006)

9. The Matrix (1999)

10. The Social Network (2010)

11. No Country for Old Men (2007)

12. There Will Be Blood (2007)

13. Get Out (2017)

14. Moonlight (2016)

15. Everything Everywhere All At Once (2022)

16. Magnolia (1999)

17. Whiplash (2014)

18. Inside Llewyn Davis (2013)

19. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

20. Zodiac (2007)

21. Inglourious Basterds (2009)

22. The Tree of Life (2011)

23. Paddington 2 (2017)

24. Black Panther (2018)

25. Arrival (2016)



