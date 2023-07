Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix έως τις 6 Αυγούστου.

Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου φέρνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, «Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν». Επίσης, η σειρά ντοκιμαντέρ «Άγνωστες Πτυχές» που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές επιστρέφει με τον τόμο 3.

Σειρές του Netflix

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 2, μέρος 2 (The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2)

03/08/2023



Ενόψει της δίκης της Λίσα, ο Μίκι έρχεται αντιμέτωπος με αμφιβολίες, δυσκολίες και απροσδόκητες αποκαλύψεις. Η Λόρνα και ο Σίσκο ετοιμάζονται για την πολυπόθητη μέρα, ενώ ο Ίζι κάνει σημαντικές κινήσεις.

Heartstopper: Σεζόν 2 (Heartstopper: Season 2)

03/08/2023

Με τις εξετάσεις, το σχολικό ταξίδι και τον χορό αποφοίτησης να πλησιάζουν, ο Νικ, ο Τσάρλι και η παρέα ανακαλύπτουν τα επόμενα στάδια της ζωής, του έρωτα και της φιλίας.

Tαινίες του Netflix

Ένας προς Έναν (Head to Head)

03/08/2023



Η γελοιότητα συναντά τον κίνδυνο, όταν ένας ερωτοχτυπημένος σοφέρ και ένας παράτυπος μηχανικός παίρνουν μαζί τους έναν συνταξιούχο μεγαλοεγκληματία και ζουν μια άγρια ​​περιπέτεια που θα τους αλλάξει τη ζωή.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άγνωστες Πτυχές: Τόμος 3 (Untold: Volume 3)

01/08/2023

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Άγνωστες Πτυχές» που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές επιστρέφει με τον τόμο 3, ένα καλοκαιρινό event τεσσάρων εβδομάδων που αποκαλύπτει κρυφές επικές ιστορίες από τον ευρύ (και άγριο) κόσμο του αθλητισμού. Από την πυγμαχία μέχρι το ποδόσφαιρο και τα σκάνδαλα ντοπαρίσματος, αυτές οι νέες ιστορίες πηγαίνουν πέρα από τα πρωτοσέλιδα και ανατρέπουν όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε. Όλες οι ιστορίες, που κάνουν πρεμιέρα κάθε εβδομάδα, εστιάζουν στους πρωταγωνιστές και βασίζονται σε ειλικρινείς, προσωπικές αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο από εκείνους που τις έζησαν, αποκαλύπτοντας έτσι το σθένος, την αντοχή, τον πόνο, τον θρίαμβο, αλλά και το χιούμορ στην καρδιά του ιδρώτα.

Δηλητήριο: Η Βρόμικη Αλήθεια για το Φαγητό μας (Poisoned: The Dirty Truth About Your Food)

02/08/2023

Μέσα από αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με ειδικούς και οικογένειες θυμάτων, αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ερευνά το θέμα των θανατηφόρων τροφιμογενών νοσημάτων στις ΗΠΑ.

Μαρκ Κάβεντις: Ποτέ Δεν Είναι Αρκετό (Mark Cavendish: Never Enough)

02/08/2023

Ένα τρυφερό και καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για την εκρηκτική άνοδο, την τραγική πτώση και την απίστευτη επιστροφή του επαγγελματία ποδηλάτη Μαρκ Κάβεντις.



Διαβάστε επίσης





Το Netflix αναζητά AI manager με μισθό 900.000

Αύγουστος στο Netflix με ελληνικές ταινίες και τη δίκη Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ

Depp v. Heard: Tρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της δίκης Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ